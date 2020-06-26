Китай на всей территории острова Хайнань реализует политику "нулевых тарифов" и "что не запрещено, разрешено"

"1 июня 2020 года правительство Китая официально представило миру "Общий план строительства порта свободной торговли Хайнань" (далее - "общий план"), что свидетельствует о переходе на стадию полной реализации строительства порта свободной торговли Хайнань и о его будущем становлении флагманом открытости Китая внешнему миру и ключевой дверью в новую эпоху", - сообщил в интервью пресс-секретарь Генерального консульства Китая в Алматы, отвечая на вопросы казахстанских СМИ по поводу строительства порта свободной торговли Хайнань.

Предпосылки и цели строительства Китаем порта свободной торговли на острове Хайнань

В последние годы Китай одобрил создание 18 пилотных зон свободной торговли, что сохраняет устойчивый выпуск дивидендов от системных инноваций, непрерывно улучшает способность воздействия на региональную экономику, эффективно продвигает реформы к глубокому развитию. Тем не менее, в условиях глубокой рецессии мировой экономики, проблем и вызовов экономической глобализации и роста протекционизма в мировой торговле, моделям "одиночного прорыва" и "мини-инноваций" уже трудно удовлетворить требования высокого уровня открытости и высокого качества развития новой эры. Требуется экспериментальное поле, играющее роль системной интеграции реформ.

В качестве крупнейшей специальной экономической зоны Китая, остров Хайнань за последние два года выпустил 77 системных инноваций, многие из которых являются первыми в стране, а также к ним добавилось более 440 тыс. новых субъектов рынка, что на 66% больше, чем два года назад. Все это заложило основу в становлении порта свободной торговли острова Хайнань в качестве важного экспериментального поля. Строительство порта свободной торговли на острове Хайнань означает продвижение глубоких реформ Китая на более высоком уровне открытости.

Руководящие идеи при строительстве порта свободной торговли Хайнань.

В апреле 2018 года генеральный секретарь Си Цзиньпин объявил, что поддержит создание на всей территории острова Хайнань пилотной зоны свободной торговли, и поручение последовательно исследовать и устойчиво продвигать строительство порта свободной торговли с китайской спецификой. Недавно генеральный секретарь Си Цзиньпин еще раз заявил, что при строительстве порта свободной торговли Хайнань необходимо особое внимание уделить интеграции системных инноваций, придерживаться высокого качества и высоких стандартов в строительстве порта. Это определило прогрессивное направление развития порта свободной торговли и обеспечило его фундаментальным руководством. Порт свободной торговли сегодня является самым высоким уровнем открытости в мире. При строительстве порта свободной торговли Хайнань должны быть не только заимствованы передовые методы управления и способы ведения деятельности международных портов свободной торговли, но они должны отражать китайскую специфику, соответствовать характерным национальным особенностям Китая, а также соответствовать позициям развития Хайнаня. Нужно строить уверенно и решительно, создать передовые позиции для глубокой интеграции Китая в глобальную экономическую систему.





Основное содержание общего плана

Согласно общему плану, порт свободной торговли Хайнань будет постепенно осуществлять политику свободы и удобства торговли, инвестиций, трансграничного потока капитала, въезда и выезда персонала и транспорта, обеспечивать безопасный и упорядоченный поток данных, создавать современную промышленную систему, а также активно развивать туризм, современную индустрию обслуживания и производство с применением новых высоких технологий.

К 2025 году по всей территории острова своевременно начнутся самостоятельные таможенные операции. До этого времени, в первую очередь для некоторых импортируемых товаров, внедрится нулевой тариф на таможенные пошлины, освобождение от уплаты импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и потребительский налог. Ожидается значительное смягчение политики беспошлинных офшорных покупок и доступа к рынкам. Будет проводиться политика "что не запрещено, разрешено", система регистрации и обязательств для предприятий, а также предусматривается освобождение от уплаты подоходного налога для соответствующих предприятий и частных лиц.

Согласно общему плану порт свободной торговли Хайнань к 2035 году полностью реализует политику свободы и удобства торговли, свободы и удобства инвестиции, свободы и удобства трансграничного потока капитала, свободы и удобства въезда и выезда персонала и транспорта, также обеспечит безопасный и упорядоченный поток данных. Будет выполнено продвижение строительства порта свободной торговли высокого уровня.

Подробности некоторых основных моментов политики общего плана

1) Полное внедрение "нулевых тарифов" на территории острова, за исключением очень немногих видов товаров, остальные товары освобождаются от таможенных пошлин, НДС и потребительского налога.

2) Специальная политика для товаров по месту происхождения. Для продуктов, перерабатываемых в поощряемых отраслях промышленности на острове Хайнань, добавленная стоимость которых превышает 30%, при ввозе на материковый Китай они освобождаются от импортных пошлин.

3) Смягчение политики офшорной беспошлинной торговли. Лимит суммы освобождения от налогов офшорной торговли увеличен до 100 тыс. юаней на человека в год. Дополнительное расширение категорий беспошлинных товаров на основе существующих 38 видов беспошлинных товаров.

4) Снижение ограничений на трансграничную торговлю услугами. Формирование негативного перечня для трансграничной торговли услугами и предоставление зарубежным поставщикам услуг национального режима.

5) Внедрение системы управления инвестициями "самое упрощенное утверждение". Разработка специального списка по облегчению доступа к рынкам и негативного списка для доступа иностранных инвестиций. За исключением установленных обязательных стандартов и законодательных запретов, в принципе будут отменены правительственные разрешения и одобрения, также будут внедрены системы регистрации и обязательств для предприятий. Бизнес вести смогут только соответствующие условиям предприятия.

6) Введение низкой налоговой ставки. С предприятий поощряемых отраслей промышленности взимается корпоративный подоходный налог в размере 15%. Предприятия некоторых отраслей промышленности до 2025 года освобождаются от корпоративного подоходного налога на доходы от прямых иностранных инвестиций. С высококлассных и дефицитных специалистов взимается подоходный налог в размере 15%.

7) Обеспечение политики более удобного безвизового въезда. Возможность самодеклараций иностранных граждан или приглашения их на безвизовый въезд через организацию, а также ослабление ограничений на въезд согласно причинам въезда.

8) Экспонаты, участвующие в национальных выставках, проводимых в Хайнане, пользуются безналоговой политикой в отношении импорта и продажи экспонатов в период проведения выставки.

Разработан ряд преференций для морских и воздушных перевозок, потоков данных и другие.

Данная политика предоставит возможности для развития следующих отраслей

В ближайшем будущем для следующих отраслей в порту свободной торговли Хайнань откроются исторические возможности для развития:

1) Беспошлинное потребление. Порт свободной торговли Хайнань будет активно представлять всемирно известные бренды и независимые дизайнерские бренды, всемирно известные универмаги розничной торговли и глобальные агентства по маркетингу моды, что сделает его глобальным центром Дьюти-Фри и туристического потребления.

2) Круизы и яхты. Остров Хайнань будет единственной провинцией в Китае, которая разрешит аренду яхт, освободит импорт круизных судов и яхт от таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и потребительского налога, что сделает город Санья крупнейшим в мире портом круизных судов. Будет поощряться создание международными круизными компаниями международных расчетных и операционных центров и поддерживаться создание компаниями региональных штаб-квартир и баз для научных исследований, производства, выставок, сервиса и технического обслуживания.

3) Культура и спорт. Импортное развлекательное оборудование освобождается от таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и потребительского налога, а иностранным инвесторам будет разрешено создавать брокерские агентства, управлять площадками для выступлений и вкладывать средства в культурные и художественные коллективы.

4) Образование. Иностранным университетам высокого уровня и профессиональным училищам в области науки, техники, сельского хозяйства и медицины будет разрешено самостоятельно создавать учебные заведения на Хайнане, будет поддерживаться пилотное открытие международных средних школ и детских садов, создание китайско-иностранных совместных учебных заведений, а также создание штаб-квартир, региональных штабов или исследовательских центров на Хайнане международными организациями, образовательными учреждениями и крупными образовательными компаниями.

5) Авиация. Расширятся соглашения для права пятой и седьмой степени "свободы воздуха", а импортируемые воздушные суда освобождаются от таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и потребительского налога. Поддерживаются авиакомпании, использующие Хайнань в качестве основной базы для расширения международных маршрутов, а также будет разрешено заправляться беспошлинным авиационным топливом прилетающим и вылетающим рейсам. Международные авиалинии могут создавать региональную штаб-квартиру на острове Хайнань и открывать новые авиамаршруты.

6) Финансовый лизинг. Будут разрешены вычеты из налогооблагаемого дохода в текущем отчетном периоде для капитальных затрат, а также амортизация и амортизационные отчисления. Повысится удобство получения и оплаты иностранной валюты и трансграничного финансирования, а также будет позволено операционным лизингам собирать средства в иностранной валюте.

7) Офшорная торговля. Квалифицированные предприятия будут поощряться в введении оффшорной торговли и в создании офшорных торговых расчетных центров в порту свободной торговли Хайнань, а также внедрятся механизмы, облегчающие обмен валютными поступлениями и платежами за торговлю товарами и услугами, упростится система управления иностранной валютой, предварительный банковский аудит будет заменен на постаудит.

8) Современные финансы. Будет поддерживаться создание учреждений и компаний имущественного страхования, страхования жизни, перестрахования, взаимного страхования и самострахования на Хайнане, создание стопроцентных или совместных предприятий по зарубежным ценным бумагам, фондам, фьючерсным институтам, а также создание различных бирж.

9) Информационно-коммуникационные технологии. Смягчение условий доступа на рынок иностранных инвестиций в телекоммуникационный бизнес с добавленной стоимостью, строительство Хайнаньской базы развития национальных блокчейн-технологий и промышленных инноваций, а также будет активно развиваться цифровая экономика, обработка больших данных, разработка программного обеспечения, блокчейн и технологии искусственного интеллекта.

10) Медицина и фармацевтическая промышленность. Будет дано разрешение на использование медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, которые доступны на зарубежных рынках, но еще не одобрены на материковой части Китая. Частично будет ослаблено разрешительное администрирование на медицинские услуги и снимутся ограничения на долю иностранных инвестиций, будут проводиться исследования, передача и применение передовых медицинских технологий, таких как использование стволовых клеток.

11) Нефть, газ и химикаты. Известные зарубежные предприятия будут поощряться к участию в разведке и разработке нефтегазовых ресурсов острова Хайнань, импорт оборудования для разведки и добычи нефти и газа освобождается от налогов, а также нефтегазовым предприятиям будет предлагаться создать региональные торговые расчетные центры и региональные штаб-квартиры.

12) Аэрокосмическая промышленность. Будет активно продвигаться развитие коммерческой цепочки аэрокосмической отрасли, иностранные и частные предприятия будут поощряться к участию в разработке, сборке и запуске спутников. Будет поддерживаться создание международного центра сотрудничества и обмена в аэрокосмической отрасли, организация международной выставочно-торговой сервисной площадки для аэрокосмических технологий и международной спутниковой приемной станции.

Остров Хайнань имеет довольно высокую популярность в Казахстане, и его красочные тропические пейзажи, отличная экологическая среда и качественный сервис ежегодно привлекают большое количество казахстанских туристов. Мы в будущем призываем все казахстанские компаний инвестировать в Хайнань, активно участвовать в строительстве порта свободной торговли Хайнань, а также совместно пользоваться новыми возможностями порта свободной торговли Хайнань и достижениями политики реформ и открытости Китая.

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