Китай принимает закон о госбезопасности Гонконга

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Закон о государственной безопасности Гонконга будет рассмотрен на открывшейся 22 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей. Новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявлений терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга, который официально называется Специальный административный район КНР Сянган.

Западные медиа уже развернули критику нового законопроекта, обвиняя Пекин в попытках "задавить законом" находящийся на самоуправлении до 2047 года Гонконг. Напомним, что эта территория перешла под юрисдикцию КНР из-под британского колониального владычества в 1997 году в соответствии с принципом "одна страна - две системы", который предполагает объединение Китая при предоставлении отдельным территориям права на экономическое и политическое самоуправление.

Однако гонконгскими свободами воспользовались, превратив их в инструмент беспредела и подрыва региональной безопасности в южном "подбрюшье" континентального Китая. Минувшим летом в Гонконге вспыхнули беспорядки - как всегда, под лозунгами демократии и самоуправления. Уже ни для кого не секрет, что волна демонстраций была вдохновлена американскими политиками. Глава департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин в свое время прямо заявила: "Думаю, мы все знаем, что это дело рук США".

Дипломат привела хронологию американской поддержки организаторов протестов в Гонконге в прошлом году. В марте 2019 года вице-президент США Майк Пенс провел личную встречу с представителями гонконгской оппозиции. В мае того же года такая же встреча гонконгским оппозиционерам была устроена с госсекретарем США Майком Помпео. В июне спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вообще назвала начавшиеся в Гонконге беспорядки "прекрасным зрелищем". В июле Пенс и Помпео вновь встречались с гонконгскими радикалами.

Еще в минувшем году на руках у китайских властей были все доказательства зарубежной финансовой поддержки протестов в Гонконге. Так, издание Beijing Review уличило в финансировании манифестаций американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED). Фонд был учрежден в 1983 году Конгрессом США и имеет непосредственные связи с ЦРУ. Стоявший у его истоков Аллен Вайнштейн в 1991 году заявлял: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад делало ЦРУ".

Beijing Review обозначило закономерность: и в 2014, и в 2019 годах за несколько месяцев до начала беспорядков в Гонконге представители оппозиции встречались с руководством NED, а заместитель руководителя фонда Лин Ли неизменно спрашивала их: "Чем мы можем вам помочь?" Во время беспорядков в Гонконге в 2014 году Фонд в поддержку демократии отрицал всякую причастность к тем событиям. Однако в WikiLeaks появились доказательства того, что NED напрямую финансировал гонконгские протесты. По открытой статистике, Китай на сегодня является крупнейшим в мире получателем "грантов" от Фонда в поддержку демократии. За последние три года гонконгские оппозиционеры получили из Америки 29 миллионов долларов, только в 2018 году - 6,5 миллиона.

Наблюдатели недоумевают, как официальный Пекин при наличии всех доказательств зарубежного вмешательства в дела КНР мог терпеть такой беспредел. И все-таки Пекин терпел. Терпел до тех пор, пока так называемые демократические демонстрации не переросли в ничем не прикрытый терроризм. Экстремисты начали закладывать бомбы на транспорте, отправлять их по почте, подсовывать в госпитали. "Деятельность радикалов переросла в терроризм", - констатировали в полиции Гонконга.

Финансируемый Вашингтоном терроризм в Китае никто терпеть не будет, констатируют наблюдатели. Работающая в Пекине российская журналистка Светлана Селиванова, чья семья живет в Гонконге, прямо говорит: "Готовящийся закон о национальной безопасности Гонконга - давно ожидаемая и необходимая мера. Китай, частью которого Гонконг официально является, не может быть в стороне от проблем своей территории и позволить ей превратиться в очаг перманентной напряженности. Подпитываемая американскими грантами и бесконечными провокационными действиями Запада так называемая оппозиция вот уже в течение нескольких последних лет уничтожает будущее Гонконга. Непрекращающиеся митинги, террористические действия, оголтелая антикитайская сепаратистская пропаганда не только разрушают экономику Гонконга, превращают его в регион политической нестабильности, сеют всеобщий хаос, но и уничтожают международную репутацию Гонконга как одного из мировых финансовых центров. Как в такой ситуации должен вести себя континентальный Китай? Только на законных основаниях твердо и последовательно защищать свою территорию, обеспечивая ее национальную безопасность", - резюмирует собеседник информслужбы "Россия-Китай: главное".

Не остается никаких сомнений в том, что ситуация в Гонконге представляет прямую угрозу национальной безопасности. Эти риски исходят от радикально настроенных сепаратистов, от эскалации терроризма, от ничем не прикрытого вмешательства в дела Гонконга и Китая", - отметили официальные СМИ КНР. "Внешние силы переступили черту, превысили всякий предел - и на это должен быть дан ответ", - констатирует китайская пресса.

Мы должны признать, что законодательная система Гонконга - одна из самых несовершенных в мире с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Заткнуть бреши в этой системе - обязанность и ответственность китайских властей", - резюмирует партийное издание "Жэньминь жибао".

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