Китай принимает закон о госбезопасности Гонконга

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Западные медиа уже развернули критику нового законопроекта, обвиняя Пекин в попытках "задавить законом" находящийся на самоуправлении до 2047 года Гонконг. Напомним, что эта территория перешла под юрисдикцию КНР из-под британского колониального владычества в 1997 году в соответствии с принципом "одна страна - две системы", который предполагает объединение Китая при предоставлении отдельным территориям права на экономическое и политическое самоуправление.
Однако гонконгскими свободами воспользовались, превратив их в инструмент беспредела и подрыва региональной безопасности в южном "подбрюшье" континентального Китая. Минувшим летом в Гонконге вспыхнули беспорядки - как всегда, под лозунгами демократии и самоуправления. Уже ни для кого не секрет, что волна демонстраций была вдохновлена американскими политиками. Глава департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин в свое время прямо заявила: "Думаю, мы все знаем, что это дело рук США".
Дипломат привела хронологию американской поддержки организаторов протестов в Гонконге в прошлом году. В марте 2019 года вице-президент США Майк Пенс провел личную встречу с представителями гонконгской оппозиции. В мае того же года такая же встреча гонконгским оппозиционерам была устроена с госсекретарем США Майком Помпео. В июне спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вообще назвала начавшиеся в Гонконге беспорядки "прекрасным зрелищем". В июле Пенс и Помпео вновь встречались с гонконгскими радикалами.
Еще в минувшем году на руках у китайских властей были все доказательства зарубежной финансовой поддержки протестов в Гонконге. Так, издание Beijing Review уличило в финансировании манифестаций американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED). Фонд был учрежден в 1983 году Конгрессом США и имеет непосредственные связи с ЦРУ. Стоявший у его истоков Аллен Вайнштейн в 1991 году заявлял: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад делало ЦРУ".
Beijing Review обозначило закономерность: и в 2014, и в 2019 годах за несколько месяцев до начала беспорядков в Гонконге представители оппозиции встречались с руководством NED, а заместитель руководителя фонда Лин Ли неизменно спрашивала их: "Чем мы можем вам помочь?" Во время беспорядков в Гонконге в 2014 году Фонд в поддержку демократии отрицал всякую причастность к тем событиям. Однако в WikiLeaks появились доказательства того, что NED напрямую финансировал гонконгские протесты. По открытой статистике, Китай на сегодня является крупнейшим в мире получателем "грантов" от Фонда в поддержку демократии. За последние три года гонконгские оппозиционеры получили из Америки 29 миллионов долларов, только в 2018 году - 6,5 миллиона.
Наблюдатели недоумевают, как официальный Пекин при наличии всех доказательств зарубежного вмешательства в дела КНР мог терпеть такой беспредел. И все-таки Пекин терпел. Терпел до тех пор, пока так называемые демократические демонстрации не переросли в ничем не прикрытый терроризм. Экстремисты начали закладывать бомбы на транспорте, отправлять их по почте, подсовывать в госпитали. "Деятельность радикалов переросла в терроризм", - констатировали в полиции Гонконга.
Финансируемый Вашингтоном терроризм в Китае никто терпеть не будет, констатируют наблюдатели. Работающая в Пекине российская журналистка Светлана Селиванова, чья семья живет в Гонконге, прямо говорит: "Готовящийся закон о национальной безопасности Гонконга - давно ожидаемая и необходимая мера. Китай, частью которого Гонконг официально является, не может быть в стороне от проблем своей территории и позволить ей превратиться в очаг перманентной напряженности. Подпитываемая американскими грантами и бесконечными провокационными действиями Запада так называемая оппозиция вот уже в течение нескольких последних лет уничтожает будущее Гонконга. Непрекращающиеся митинги, террористические действия, оголтелая антикитайская сепаратистская пропаганда не только разрушают экономику Гонконга, превращают его в регион политической нестабильности, сеют всеобщий хаос, но и уничтожают международную репутацию Гонконга как одного из мировых финансовых центров. Как в такой ситуации должен вести себя континентальный Китай? Только на законных основаниях твердо и последовательно защищать свою территорию, обеспечивая ее национальную безопасность", - резюмирует собеседник информслужбы "Россия-Китай: главное".
Не остается никаких сомнений в том, что ситуация в Гонконге представляет прямую угрозу национальной безопасности. Эти риски исходят от радикально настроенных сепаратистов, от эскалации терроризма, от ничем не прикрытого вмешательства в дела Гонконга и Китая", - отметили официальные СМИ КНР. "Внешние силы переступили черту, превысили всякий предел - и на это должен быть дан ответ", - констатирует китайская пресса.
Мы должны признать, что законодательная система Гонконга - одна из самых несовершенных в мире с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Заткнуть бреши в этой системе - обязанность и ответственность китайских властей", - резюмирует партийное издание "Жэньминь жибао".
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