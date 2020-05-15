Комментарий: американские политики играют не с огнем, а с жизнями соотечественников

10 мая газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Федеральное бюро расследований (ФБР, США) и министерство национальной безопасности США намерены опубликовать предупреждение о том, что "китайские хакеры пытаются украсть у США разработки по созданию вакцины против коронавируса нового типа и методам лечения коронавирусной пневмонии". Ранее CNN также сообщило, что американские политики намерены обвинить Китай в электронных атаках, которые якобы недавно обрушились на больницы, лаборатории, фармацевтические компании, сообщает CRI Online .

Так называемая "проблема с разработкой вакцины" является новой хитростью американских политиков для того, чтобы вылить новый ушат грязи на Китай. Это показало, что они боятся, что Китай опередит США в области разработки медицинского биологического препарата. США стремятся завладеть монополией на его разработку.

Давайте посмотрим на то, что сделало правительство США в сфере разработки вакцины после того, как возникла вспышка эпидемии. В марте нынешнего года СМИ сообщили, что правительство США намерено выкупить технологию немецкой биотехнологической компании по разработке спасительного средства за 1 миллиард долларов с условием использования его только на территории США. После обнародования данной информации мировые СМИ, включая немецкие, единодушно обвиняли США в непорядочности. В глазах всего мира поведение американских политиков схоже с "богатым боссом темной шайки".

На днях на международной конференции, которая открылась по инициативе ЕС, стороны активно вносили средства в сумме 7.4 млрд евро для разработки, производства и справедливого распределения вакцины. Однако, США не участвовали в этой конференции и не сделали взнос в общее дело. Бывший чиновник ведомства здравоохранения США Дереми Кониндайк отметил, что США впервые не участвовали в столь важной конференции!

Один из немецких новостных каналов отметил, что отказ США от сотрудничества оказал влияние на трансатлантические отношения. Некоторые главы государств были обеспокоены тем, что политика "приоритетов" США может вызвать "трансатлантическую гонку за вакциной".

10 мая CBS (Columbia Broadcasting System) сообщило, что правительство США приостановило деятельность известного вирусолога Петера Дасзака по изучению нового коронавируса. Причина в том, что исследовательская работа проводилась Национальным институтом здравоохранения США в сотрудничестве с Уханьским институтом по изучению вирусов.

А теперь стоит рассказать о том, как на самом деле обстояли дела с хищением секретной информации в интернете. Известная китайская компания по сетевой безопасности сообщила, что организация хакеров "APT-C-39" при ЦРУ (США) более 10 лет вела сетевую атаку на Китай. В течение многих лет США открыто нарушали международный закон и основные нормы международных отношений. США проводили масштабное хищение секретной информации в Сети и электронную атаку на правительства других стран, иностранные компании и отдельных граждан. Впрочем, это давно не секрет.

С момента вспышки эпидемии Китай сразу поделился информацией о геноме коронавируса с другими странами, создал платформу для обмена данными и научно-исследовательскими результатами, активно провел международное взаимодействие в области разработки лекарств и вакцины, внес важный вклад в разработку лекарств. Китайское правительство два раза передавало денежные средства в размере 50 млн долларов ВОЗ и не раз заявляло о своем участии в международном сотрудничестве.

Некоторые наблюдатели отметили, что "Китай является самой опытной страной в борьбе с коронавирусной эпидемией. Ему не ни к чему устраивать хищение секретной информации у американцев".

В момент эпидемии вакцина рассматривается как мощное оружие для победы над вирусом. В этом вопросе страны должны как можно больше сотрудничать, ведь жизнь народа превыше всего. Надеемся, что американские политики не играют с драгоценными жизнями своих соотечественников.

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