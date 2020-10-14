Комментарий: Эксперты предвещают "темное время" в развитии эпидемической ситуации в США

На прошлой неделе в США ежедневно в среднем число новых случаев COVID-19 превышало 46 тысяч, что на 12% больше, чем пару недель назад. Белый дом – сердце страны стал эпицентром эпидемии. Согласно сообщению American Broadcasting Company, по состоянию на 7 октября число случаев заражения коронавирусом в Белом доме, включая лидера страны, возросло до 34, сообщает CRI Online .

Продолжительный рост случаев заражения коронавирусом в Белом доме и Пентагоне – вовсе не случайны, это логичный результат действий американских политиков, которые ставят политику выше науки, а личные интересы - выше жизни. Это еще раз доказывает, что противоэпидемическая политика США - стала "полным провалом".

Действительно, оглядываясь на противоэпидемические действия Соединенных Штатов в течение более полугода, можно заметить, что превосходство узких политических интересов – находится во главе угла в противостоянии эпидемии. На этом фоне наука, и правда, в дефиците, зато преобладает ложь и ложная информация. Именно в этом и кроется корень зла, именно из-за этого более 7,6 миллионов американцев страдают от коронавирусной инфекции, а более 210 тысяч погибло.

Однако, как говорят эксперты, это еще не предел. Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи предупредил, что к этой зиме летальных исходов может быть около 400 тысяч, если сами люди не будут следовать профилактическим рекомендациям. Бывший сотрудник Национального института здравоохранения США Рик Брайт также предупредил, что эта зима станет самым "темным временем" в Новейшей истории Соединенных Штатов.

Неужели американские политики действительно ждут, когда погибнет еще больше людей? Неужели они действительно хотят превратить пандемию, как указывает Washington Post, в "государственно санкционированное массовое убийство"?

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