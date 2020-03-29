Комментарий: инициатива Китая укрепила уверенность международного сообщества в борьбе с COVID-19

"Международному сообществу необходимо укреплять веру в собственные силы, проявлять единство и работать сообща, чтобы дать коллективный отпор коронавирусной пневмонии. Мы должны всесторонне укрепить международное сотрудничество и согласованность действий, чтобы человечество смогло одержать победу в битве с таким серьезным инфекционным заболеванием", - с таким призывом 26 марта выступил председатель КНР Си Цзиньпин на чрезвычайном онлайн-саммите лидеров G20 по борьбе с COVID-19, сообщает CRI Online .

В 2008 году на волне глобального финансового кризиса лидеры G20 уже выступали единым фронтом для решения проблем глобальной экономики. В том году Китай представил пакет мер экономического стимулирования, став "локомотивом" выхода мировой экономики из кризиса.

12 лет спустя G20 вновь запустила механизм экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Международное сообщество надеется на то, что Китай проявит руководящую роль в глобальной борьбе с кризисом общественного здравоохранения.

Будучи первой в мире страной, которая пострадала от эпидемии и взяла ее под контроль, Китай предоставил богатый опыт борьбы с COVID-19 другим странам. На онлайн-саммите "двадцатки" Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения борьбы с пандемией. Это объединение усилий в войне против СOVID-19, международное сотрудничество в области профильных медицинских исследований и практики, оказание активной поддержки международным организациям и совершенствование международной координации в макроэкономической политике.

Единство, сотрудничество и координация" является важнейшим инструментом Китая в реализации концепции глобального сообщества единой судьбы.

Несмотря на быстрое распространение инфекции, противоэпидемическая практика Китая доказала, что COVID-19 можно взять под контроль. В совместном заявлении "двадцатки" говорится, что все стороны должны восстановить уверенность и поддержать глобальный экономический рост, свести к минимуму ограничения в торговле и глобальной цепи поставок, оказать помощи всем нуждающимся странам, скоординировать меры в области общественного здравоохранения и финансов. Инициативы Китая полностью отражены в заявлении.

Сегодня страны G20 должны продемонстрировать решимость, реализовать на практике решения саммита, сыграть руководящую роль в глобальной борьбе с эпидемией, приложить усилия во имя скорейшей победы над эпидемией.

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