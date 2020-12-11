Комментарий: Китай сдержал обещание и начал глобальные поставки вакцин

9 декабря Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний Объединенных Арабских Эмиратов заявило об официальной регистрации инактивированной вакцины от COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm. Несколько дней назад вторая партия китайских вакцин объемом 1 млн доз была доставлена в Бразилию. Между тем в Индонезию прибыло 1,2 млн доз вакцин. Мексика тоже выразила намерение купить 35 млн доз китайских вакцин, Турция тоже заказала 50 млн, первая партия будет доставлена в Анкару в ближайшее время, сообщает CRI Online .

Мы выполним свои обязательства и сделаем вакцины от коронавируса доступными для всего мира", - с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем саммите "Двадцатки". Сегодня Китай приступил к выполнению обещанного.

Своевременная доставка китайской вакцины в страны, пострадавшие от пандемии коронавируса, стала ощутимой поддержкой в преодолении инфекции. Как отметил президент Индонезии Джоко Видодо, "китайская вакцина от коронавируса - это прекрасная новость для нашего народа". В журнале Fortune от 5 декабря отмечается, что китайские препараты позволят ликвидировать недостаток в вакцине во всем мире.

Китай взял на себя большую ответственность за совместное преодоление коронавирусной инфекции. К настоящему времени в стране несколько вакцин находятся на третьей фазе клинических испытаний. Присоединение Китая к механизму по вакцинам COVAX нацелено исключительно на содействие справедливому распределению вакцин в глобальном масштабе. Это фактическая гарантия того, что вакцины смогут получить в развивающихся странах, а также активный призыв к другим державам присоединиться к этой международной программе.

Китай всегда готов оказать поддержку и помощь странам, страдающим от пандемии, чтобы совместными усилиями преодолеть ее последствия и вызванный ею глобальный кризис.

Однако некоторые западные политики и СМИ постоянно сеют слухи, например, о том, что Китай якобы использует свою вакцину от коронавируса как инструмент для влияния на геополитику, или о том, что Китай якобы "украл" западные технологии для разработки вакцины. Комментируя новость о доставке в Индонезию китайской вакцины от коронавируса, британская газета Financial Times сразу же отреагировала на это следующим образом: мол, существует политический риск после использования китайской вакцины от COVID-19.

Китайские вакцины получили одобрение со стороны научного сообщества и важных партнеров страны, что и стало оптимальным ответом на все слухи и домыслы.

Как отмечают аналитики, "демонизация" китайской вакцины направлена не только на достижение политических целей, но и на защиту коммерческих интересов Запада, который хочет стать ведущим игроком на мировом рынке вакцин. Страны, которые хотят преодолеть коронавирус, уделяют большое внимание безопасности и эффективности вакцины, которая, по их мнению, должна пройти строгое и тщательное тестирование для оценки ее безопасности.

В настоящее время в мире коронавирусом заразилось уже более 68,48 млн человек и, по крайней мере, в 29 странах число инфицированных ежедневно растет более чем на 1000 случаев. В связи с этим как никогда актуальной становится скорейшая вакцинация.

Китай, будучи ответственной державой, продолжит поддерживать инициативы ООН и ВОЗ, будет тесно сотрудничать со всеми сторонами, уделяя приоритетное внимание потребностям развивающихся стран и содействуя справедливому, равному и рациональному распределению вакцин по всему миру.

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