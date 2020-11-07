Комментарий: Китайский рынок доступен для всего мира

На состоявшейся 4 ноября в Шанхае церемонии открытия 3-й Китайской международной импортной выставки (China International Import Expo, CIIE) председатель КНР Си Цзиньпин в своей программной речи в формате видеобращения заявил: "Сделаем так, чтобы китайский рынок стал доступным для мира, стал общим открытым для всех рынком!", подчеркнув, таким образом, намерение Китая делиться рыночными возможностями с мировым сообществом, способствуя при этом восстановлению глобальной экономики, сообщает CRI Online .

Совместное использование рыночных возможностей - это главный посыл Китая всему миру, звучащий с самого начала реформ и открытости и сделанный 40 лет назад. Учитывая нынешний драматический спад мировой экономики на фоне пандемии COVID-19, сегодня сохранение указанной позиции и заявление Китая о ещё большей открытости трудно переоценить.

По сравнению со 2-й ЭКСПО, общая выставочная площадь CIIE в этом году увеличилась почти на 30 тыс. квадратных метров, что указывает на запросы транснациональных компаний в отношении китайского рынка в нынешних условиях пандемии.

На церемонии открытия выставки Си Цзиньпин объявил о четырёх новых мерах по всестороннему расширению открытости, пообещав, что Китай введёт в действие новые более высокие критерии открытости, будет способствовать инновационному развитию внешней торговли, продолжит оптимизацию деловой среды и углубит двустороннее и многостороннее региональное сотрудничество. Такую модель развития Китая необходимо заимствовать и использовать на практике всем заинтересованным странам и регионам мира.

В список конкретных мер вошли открытая и своевременная публикация перечня ограничений по допуску на рынок трансграничной торговли услугами, сокращение технического каталога запретов и ограничений по импорту, усовершенствование законодательной базы и регламента относительно международного торгово-экономического сотрудничества и др.

Китай готов продолжать продвигать открытость и оптимизировать торговые процедуры, чтобы предоставить всестороннее обеспечение внешней открытости в будущем.

На фоне падения и стагнации мировой экономики Китай открывает свой рынок. И в особенности делает это в секторе цифровой экономики и онлайновой торговли, намерен ускорять темпы развития новых моделей бизнеса, в первую очередь, за счёт трансграничной онлайновой коммерции. Также Китай намерен достигнуть новых договорённостей о свободной торговле с большим количеством стран и регионов мира и сотрудничать с ними в совместной реализации программы интеграционного развития "Одного пояса, одного пути". Это свидетельствует о том, что Китай намерен сделать свой огромный рынок с населением в 1,4 млрд человек рынком первостепенного мирового значения.

Благодаря указанным действиям, международное сообщество более открыто воспримет идею о том, что новая структура развития китайской стороны не является закрытым внутренним циклом, а выступает открытым взаимодополняемым двойным циклом - внутренним и внешним.

Говоря о трёх годах развития, Китайская международная импортная ЭКСПО уже стала масштабной платформой с четырьмя характеристиками: международные закупки, содействие инвестициям, гуманитарные контакты и открытое сотрудничество. Теперь это международное достояние. Выставка играет важную роль не только в коммерческом плане, но и имеет более глубокое и широкое значение в сфере социально-экономического сотрудничества, а также дипломатического и гуманитарного взаимодействия. Это новый драйвер, содействующий устранению противоречий между различными сторонами и способствующий восстановлению глобальной экономики в условиях пандемии.

Глава КНР выразил надежду на то, что в течение следующих 10 лет общий товарооборот импорта Китая сможет превысить 22 трлн долларов США. Рынок с наибольшим глобальным потенциалом предоставляет миру огромные возможности. Это свидетельствует о том, что Китай продолжает своё стремление к формированию сообщества единой судьбы человечества.

Знаменитое древнее китайское стихотворение гласит: "Один цветок весны не делает, весна приходит, когда распускаются все цветы". Сегодня необходимо сделать всё, чтобы распустились все цветы мира, чтобы все страны смогли развиваться в целях собственного национального и глобального роста. Китай намерен содействовать этому и стать центром глобальной торговли и экономических процессов.

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