В настоящее время информация о том, что коронавирус вышел из Уханьского института вирусологии, оказывается в центре внимания международного сообщества, сопровождаемая громкими лозунгами некоторых заинтересованных людей, которые пытаются превратить ситуацию в политический заговор и опорочить Китай, сообщает CRI Online .

17 апреля в интервью корреспонденту телеканала Fox госсекретарь США Майк Помпео открыто запустил эту ложь на "международную арену", требуя, чтобы Китай дал разрешение американским специалистам на проведение собственного расследования в Уханьском институте вирусологии.

Честно говоря, учитывая ту темную историю, когда-то США развязали войну на уничтожение другой страны, помахав пробиркой со стиральным порошком, замаскировав его под оружие массового уничтожения, не стоит удивиться, что такая ловушка появилась вновь. Перед этим, нынешний лейтенант-губернатор Миннесоты Пегги Фланаган рассказала: "В истории имеется очевидная модель, то есть в нестабильное тяжелое время США увеличивают дискриминацию и пытаются свалить свои беды на других". Ныне, к несчастью, по мере распространения пандемии коронавируса на территории США неэффективность работы Белого дома в противоэпидемической борьбе уже стала консенсусом в рамках основного общественного мнения в стране.

На самом деле в феврале сего года авторитетный научный журнал по медицине "The Lancet" опубликовал совместное коммюнике за подписью 27 международных ученых высшего уровня в области общественного здравоохранения, в котором деятели науки твердо осудили теорию заговора, развертывающуюся в Интернете и касающуюся нового коронавируса. 21 апреля пресс-представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила, что все имеющиеся сейчас свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение и не может быть создан искусственно в лабораториях. Она также полагает, что ныне ВОЗ ведет борьбу в двух направлениях: это борьба с новой коронавирусной инфекцией и борьба с ложной информацией.

На фоне глобальной пандемии все государства должны вести сотрудничество и предпринимать научные меры. США же, напротив, под предлогом "политической верности" выходят за рамки рациональности, наука уходит на второй план и противостояния все более обостряются. Здесь прослеживается борьба между политическими силами США, видны идеологические расхождения между капитализмом и социализмом, однако не видно никаких измышлений по поводу ценности человеческой жизни.

Недавно на сайте британской газеты "The Guardian" была опубликована статья, в которой говорилось о том, что перекладывание руководителями США ответственности на Китай — это смертельная игра. Такая игра не только убивает американцев, нарушает авторитет США за рубежом, тем более эскалация противоречий убивает результаты сотрудничества между США и Китаем, а также шансы на уничтожение пандемии в настоящем и будущем.

20 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что коронавирус нового типа разумно использует разногласия между людьми, политическими партиями и государствами, в этом случае, если бы мы не смогли укрепить солидарность внутри страны и между странами мира, тогда "самый трудный момент наступил бы в ближайшем будущем". С учетом этого все государства должны объединиться, решительно выступать против использования вируса в качестве оружия для политической выгоды. Нам необходимо победить невежество при помощи науки и победить ложь при помощи правды, только тогда человечество сможет встать на светлый путь, направленный на достижение победы в борьбе с коронавирусом нового типа.





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