На днях госдепартамент США опубликовал т.н. «Отчет о глобальной религиозной свободе в 2019 году», в котором безосновательно раскритиковал религиозную политику Китая. На проведенном в тот же день пресс-брифинге госсекретарь США Майкл Помпео вновь обвинил Китай в подавлении религиозных свобод, сообщает CRI Online.

Вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом «религиозной свободы» уже стало привычной махинацией американского правительства в проведении политики гегемонизма.



Подобные Помпео политиканы также пытались привлечь небольшую группу последователей, чтобы создать т.н. «международный союз религиозной свободы». Ответственное лицо крупнейшей мусульманской организации Индонезии открыто выразил поддержку политики китайского правительства, проведенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, считая, что обвинения некоторых западных стран в адрес Китая исходят из политических целей, не отвечают фактам.



В течение длительного времени в США происходят серьезные религиозные конфликты и дискриминация, особенно наблюдается нетерпимость к иудаизму и исламу, которая продолжает усиливаться. Согласно результатам исследования, обнародованным Исследовательским центром Пью в марте прошлого года, 82% респондентов считают, что мусульмане сталкиваются с дискриминацией в США, 64% респондентов считают, что евреи подвергаются дискриминации. Согласно отчету, опубликованному Федеральным бюро расследований, из всех преступлений на почве ненависти в стране в 2018 году 20,2% правонарушений были совершены на почве религиозной ненависти.

Какова ситуация со свободой вероисповедания в Китае?

Всем известно, уважение и защита свободы вероисповедания является одним из основных направлений государственной политики Китая. Согласно статистическим данным, в настоящее время в Китае насчитывается около 200 млн верующих, более 380 тыс священнослужителей, около 5500 религиозных организаций и более 140 тыс религиозных полей деятельности, зарегистрированных в соответствии с законом.

В настоящее время в Синьцзяне насчитывается более 28 тыс. религиозных объектов с почти 30 тыс. религиозными преподавателями, и в среднем 530 мусульман владеют одной мечетью. Напротив, число мечетей в Соединенных Штатах составляет менее одной десятой части Синьцзяна.

В октябре прошлого года, когда Генеральная Ассамблея ООН рассматривала вопросы прав человека, 54 страны активно оценивали эффективность антитеррористических и антиэкстремистских мер в Синьцзяне и считали, что эти меры эффективно защищали основные права представителей всех национальностей, проживающих в Синьцзяне. До настоящего времени Синьцзян посетили более 1000 дипломатов из различных стран, официальных лиц международных организаций, журналистов и религиозных лидеров. Они считают, что то, что они видят и слышат в Синьцзяне, совершенно отличается от того, что описывают западные СМИ.

Из-за эпидемии в США уже погибли более 110 тыс. человек, к тому же, по всей стране идет волна протестов против расовой дискриминации. Это показывает, что Соединенные Штаты впадают в огромную гуманитарную катастрофу, и виноваты в этом американские политики, такие как Майк Помпео.

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