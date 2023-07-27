На АЭС "Фукусима" сегодня начнется подготовка для сброса в океан загрязненной воды

Фото: скрин из видео/cgtn.com

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Оператор АЭС "Фукусима", компания TEPCO, с сегодняшнего дня начнет предварительную проверку работоспособности оборудования для сброса в океан загрязненной воды, использовавшейся для охлаждения поврежденных реакторов станции.





Оператор станции заявляет, что перед сбросом вода будет очищена от радиоактивных примесей, но признает, что тритий из нее удалить не удастся", - сообщает CGTN со ссылкой на председателя японского агентства по ядерному регулированию Синсуке Яманаку.





Сбросить радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан Япония решила в 2021 году, заявив, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности. Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения. Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде, пишет агентство.





6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.





Внутренняя стенка цилиндрического фундамента, поддерживающего корпус реактора на первом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1", может быть сильно разрушена", - сообщает " Синьхуа" .





На видеозаписи, сделанной в ходе осмотра защитной оболочки реактора первого энергоблока, видны масштабные повреждения основания, что вызывает озабоченность по поводу его способности выдержать будущие землетрясения.





Обследование, проведенное с 28 по 31 марта с помощью подводного робота, показало, что бетонное основание реактора почти полностью разрушилось, оголив арматуру.





TEPCO заявила, что с высокой вероятностью разрушен весь периметр фундамента, добавив, что проведет дальнейший анализ отснятого материала и оценит сейсмостойкость основания", - пишет агентство.





Между тем намерения Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах.





Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь, пишет "Синьхуа".





Он отметил, что сброс в море загрязненной радиоактивными веществами воды с японской АЭС является серьезной проблемой, касающейся глобальной морской среды и здоровья людей.





Японская сторона игнорирует законные и обоснованные опасения собственного народа и других стран мира, не представила научного и достоверного ответа на опасения всех сторон, не провела достаточных консультаций с заинтересованными сторонами, включая соседние страны, и стремится ускорить реализацию своего плана по сбросу в море загрязненной воды", - заявил член МАГАТЭ.





Он подчеркнул, что в загрязненной воде после очистки все еще остается много радионуклидов, а качество очистки и готовность воды к сбросу еще предстоит проверить.





Недопустимо, что Япония пытается скрыть опасность сброса загрязненной воды в море и форсирует свой план, не проверив долгосрочную надежность соответствующих технологий и очистительных устройств", - отметил Кэцзянь.





Он призвал Японию обратить внимание на озабоченность международного сообщества, серьезно выполнять свои международные обязательства, утилизировать загрязненную воду научным, открытым, прозрачным и безопасным способом, согласиться на строгий международный надзор, не подрывать авторитет технической рабочей группы МАГАТЭ, не искажать ее отчет и не использовать ее инспекцию в качестве "прикрытия".





Кэцзянь также выразил надежду, что МАГАТЭ будет продолжать придерживаться объективной и беспристрастной позиции, полностью выслушивать мнения заинтересованных сторон, строго выполнять соответствующие международные стандарты безопасности и действовать в соответствии с передовой практикой.





В ответ на это представитель Японии заявил, что "обработанная" вода ничем не отличается от обычного операционного сброса атомной электростанции, а схема сброса является научно обоснованной и была рассмотрена и сертифицирована МАГАТЭ.





Жесткой критике подверг намерение Японии и постоянный представитель Китая при МАГАТЭ Ли Сун.





Японское правительство неоднократно утверждало, что вода, которую оно хочет сбросить, является "обработанной", безопасной и безвредной. Если она безвредна, почему Токио настаивает на сбросе в море? Ответ японской экспертной комиссии ясен: это наименее затратно и представляет наименьший риск загрязнения для самой Японии", - заявил Ли Сун.





По его словам, японское Министерство экономики, торговли и промышленности предложило пять вариантов утилизации воды с АЭС "Фукусима-1", эксперты из соседних стран также предложили соответствующие планы. Однако японская сторона исходя из собственных корыстных интересов в одностороннем порядке решила сбросить загрязненную воду в море, что приведет к переносу риска загрязнения на соседние страны и окружающую среду, что приведет к вторичному ущербу для всего мира и человечества. Такое долгосрочное крупномасштабное загрязнение морской среды является беспрецедентным.





Ли Сун подчеркнул, что японская сторона пригласила техническую рабочую группу МАГАТЭ в Японию, но ее мандат был строго ограничен оценкой плана по сбросу воды в море без рассмотрения других вариантов.





Он отметил, что независимо от оценки и заключения технической рабочей группы нельзя утверждать, что сброс в море является единственным самым безопасным и надежным вариантом утилизации загрязненной воды.





Рабочая группа никоим образом не может выдать Японии "разрешение" на сброс в море загрязненной воды. Китай решительно призывает Японию принять во внимание серьезные опасения международного сообщества, утилизировать загрязненную воду самым безопасным и надежным способом и согласиться на строгий международный контроль, чтобы загрязненная вода с АЭС не принесла долгосрочного вреда миру", - подчеркнул Ли Сун.





Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея.





Десятки тысяч жителей страны собрались в субботу в центре Сеула, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.





Остановить сброс Японией загрязненной воды в океан! Мы против сбросов с "Фукусимы"!" - кричали в один голос протестующие, к которым присоединились гражданские активисты и политики, пишет "Синьхуа".





russian.news.cn





Ли Чжэ Мен, председатель главной либеральной оппозиционной Демократической партии, заявил протестующим, что правительство Кореи не должно соглашаться с Японией, которая намерена избавиться от загрязненной воды, не считаясь с тем, что соседние страны пострадают, а океаны по всему миру будут заражены.





Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мен указал, что Япония должна повторно использовать воду с АЭС "Фукусима" в качестве питьевой, если заявления японской стороны верны и загрязненная вода действительно достаточно безопасна для питья после очистки.





Протестующие также подвергли критике план правительства РК направить в Японию группу экспертов из 21 человека, которые будут осуществлять проверку процесса сброса загрязненной воды в течение шести дней начиная с 21 мая.





Представитель миноритарной прогрессивной Партии справедливости Кан Ын Ми в свою очередь сообщила, что это будет "секретное" информационное совещание, организованное японской стороной, поскольку частные эксперты были исключены из указанной группы, состав которой не разглашается.





Законодатель отметила, что экспертной группе не будет разрешено взять в качестве образца даже каплю загрязненной воды, а репортерам из РК запретили сопровождать группу.





Тревога и беспокойство нашего народа оказались отодвинуты на второй план. Это демонстрирует ужасный характер унизительной дипломатии, когда РК с благодарностью соглашается участвовать в организуемом Японией брифинге, который пройдет за закрытыми дверями", - обратила внимание Кан Ын Ми.





План Японии также осудили в России.





Сброс радиоактивной воды с "Фукусимы" не может быть исключительно внутренним делом Японии", - заявил советник президента РФ Руслан Эдельгериев.





Он подчеркнул, что слив зараженной воды относится к вопросам международных отношений.





Поэтому мы считаем, что должны быть большие консультации непосредственно под руководством и МАГАТЭ. И с консультацией с близлежащими странами, потому что сброс воды в океан, он может принять любые последствия, вплоть до экологической катастрофы", - подчеркнул Эдельгериев.



