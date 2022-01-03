Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022

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В канун 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с Новогодним обращением. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на базе интернет-медиа. Далее полный текст:

Уважаемые товарищи, дорогие друзья, дамы и господа!

Приветствую вас! Совсем скоро наступит 2022 год. В Пекине от всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!

Позади весьма насыщенный год, и он полон эпохальных в истории нашей партии и страны событий. Мы достигли целей, намеченных к столетнему юбилею Компартии Китая, и перешли к реализации целей к столетнему юбилею образования КНР. Начав новый великий поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства, уверенно шагаем по пути к великому возрождению китайской нации.

Позади весьма напряженный год, жизнь везде бьет ключом - в поле, на заводе и фабрике, в квартале, школе, больнице, казарме, научно-исследовательском учреждении. Трудились целый год и солидных результатов добились. Дни бегут, унося за собой год. Зато у нас на сердцах остается самое теплое ощущение и гордость за великую процветающую Родину, за наш любимый народ и стремительное развитие страны, за самое благородное дело, передающееся из поколения в поколение.

1 июля мы торжественно отметили 100-летие создания Коммунистической партии Китая. На площади Тяньаньмэнь перед праздничной толпой я погрузился в глубокие раздумья о пройденном пути. Под руководством КПК миллионы стойких и несгибаемых китайцев вписали величайшую эпопею в столетнюю историю партии. Только преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Перед исторической миссией нам не остается ничего другого, кроме как упорно трудиться, идти на зов времени и оправдать доверие народа.

На 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва было принято 3-е по счету решение об истории партии. Достижения за 100 лет воодушевляют, столетний опыт многому учит. К этому относится и озвученный мной когда-то знаменитый "разговор в пещере" между Председателем Мао Цзэдуном и господином Хуан Яньпэем о том, что будущее всегда за теми, кто сумеет смело себя преодолеть и исправить. Великое возрождение китайской нации отнюдь не праздничное шоу, не легкое дело, которое можно совершить за одночасье и без каких-либо помех. Нам важно постоянно думать о будущем и не игнорировать потенциальных опасностей, как говорят, важна не только грандиозная концепция, но и стратегическая решимость и терпение для тщательной реализации.





С большой страной приходит большая ответственность. Все вопросы, пусть самые предметные, в конечном счете затрагивают жизнь миллионов семей. Я побывал во многих местах, немало видел и слышал, много полезного получал. В гостях у людей меня прежде всего интересует, как поживают, каковы у них трудности. И ответа, разумеется, забывать не буду.

Я всегда переживаю за то, что волнует народ, и стараюсь добиться того, чего желает народ. Сам я проживал в деревне и знаю не по наслышке что такое бедность. Благодаря усердной борьбе нескольких поколений китайцев жившие в нищете люди теперь сыты и тепло одеты, все гарантировано – образование, жилье и медицина. Обеспечение людей жизнью среднего достатка и ликвидация бедности – в этом состоит славная миссия КПК перед народом и ее вклад в дело развития во всем мире. Чтобы люди стали жить еще лучше, почивать на лаврах мы себе не позволим, от нас потребуются многократные усилия.

Защита берегов реки Хуанхэ от размыва - заветная мечта наших предков. Я объездил в эти годы 9 провинций и автономных районов в верхнем, среднем и нижнем течении реки Хуанхэ. Заметные успехи по охране "рек-матушек" Хуанхэ и Янцзы, изумрудного озера Цинхай, величественной реки Ярлунгцангло, вековой проект по переброске воды с юга на север, "зеленая карта" в лесопарке Сайханьба, путешествие стада слонов в провинции Юньнань и передвижение тибетских антилоп – все это свидетельствует: как к природе относишься, так она и тебе.

Уходящий год оставил нам много теплых моментов и незабываемых эпизодов. В день столетнего юбилея партии китайская молодежь торжественно обещает: будущее Родины в наших надежных руках! Строчки из дневника молодого солдата о преданности и любви к Родине трогают каждого до глубины души. Успешно осуществлен полет марсохода "Чжужун", запуск спутника "Сихэ" и базового модуля "Тяньхэ". Сильно впечатляет великолепное выступление отечественных атлетов, созидательная борьба с коронавирусной инфекцией, взаимовыручка и восстановление домашних очагов после стихийных бедствий, достойное выполнение воинских слав солдатами и офицерами НОАК и вооруженной полиции. Именно эти и другие безымянные герои своим упорным трудом делают взлет Китая в новую эпоху необратимым.

Процветание и стабильность Сянгана и Аомэня - постоянная забота Родины. Важно в едином порыве обеспечить устойчивость политики "одна страна – две системы". Полное воссоединение Китая – общие чаяния китайских соотечественников по двум берегам Тайваньского пролива. Искренне надеюсь, что сыны и дочери Китая сплотятся ради прекрасного будущего китайской нации.

По телефону либо в онлайн-формате в ходе разговора мои иностранные коллеги и руководители международных организаций неоднократно давали высокую оценку успехам Китая в борьбе с пандемией и его вкладу в глобальное антиковидное взаимодействие. На сегодняшний день из Китая доставлено 2 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международных организаций. Убежден, что объединенными усилиями страны мира преодолеют трудности и откроют новую страницу в формировании Сообщества единой судьбы человечества.

Буквально через месяц в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, а затем Паралимпийские. Итак, зимние виды спорта наберут больше популярности, что отвечает и самому духу олимпийского движения. Олимпиада в Пекине станет спортивным торжеством, как ожидает весь мир. К этому Китай готов.

Приближается звон новогодних курантов. В далеком космосе трое наших тайконавтов находятся в "командировке", за рубежом усердно трудятся наши соотечественники, сотрудники загранучреждений и компаний на вахте дежурят, студенты старательно занимаются. Слова искреннего приветствия и новогоднего поздравления передаю всем, кто гонится за своей мечтой.

Вместе вперед в будущее! Желаю нашей любимой Родине мира и процветания, а народу – счастья и благополучия!