Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022
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Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.
Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.
По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.
А уже 15 марта прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".
28 марта "Казпочта" сообщила, что 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за распространения коронавируса. На тот момент по республике были подтверждены уже 137 случаев заражения инфекцией.
В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.
В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин.
По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно.
В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".
Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной. А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).
Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.
В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.
Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане
Зеленый" статус в Ashyq после курса вакцинации сейчас устанавливается сроком на один год. После проведения ревакцинации он будет продлеваться, на какой срок - сейчас решается.
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Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ.
Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей
Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — написали ученые.
Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта
Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие найдется противодействие", — заявил назначенный талибами заместителем председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи.
Сегодня на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека. Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи", — заявил Рахмон. Мирные жители, по его словам, "сталкиваются с невиданным насилием". "Речь идет о массовых убийствах жителей", — сообщил он, добавив, что "эта ситуация организована извне и навязана афганскому народу". Кого именно Рахмон подразумевает под "внешними силами", он не пояснил.
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