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Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022

02.01.2022, 11:31 2201
Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022
Фото: Кадр с видео
В канун 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с Новогодним обращением. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на базе интернет-медиа. Далее полный текст:
 
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, дамы и господа!
 
Приветствую вас! Совсем скоро наступит 2022 год. В Пекине от всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!
 
Позади весьма насыщенный год, и он полон эпохальных в истории нашей партии и страны событий. Мы достигли целей, намеченных к столетнему юбилею Компартии Китая, и перешли к реализации целей к столетнему юбилею образования КНР. Начав новый великий поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства, уверенно шагаем по пути к великому возрождению китайской нации.
 
Позади весьма напряженный год, жизнь везде бьет ключом - в поле, на заводе и фабрике, в квартале, школе, больнице, казарме, научно-исследовательском учреждении. Трудились целый год и солидных результатов добились. Дни бегут, унося за собой год. Зато у нас на сердцах остается самое теплое ощущение и гордость за великую процветающую Родину, за наш любимый народ и стремительное развитие страны, за самое благородное дело, передающееся из поколения в поколение.
 
1 июля мы торжественно отметили 100-летие создания Коммунистической партии Китая. На площади Тяньаньмэнь перед праздничной толпой я погрузился в глубокие раздумья о пройденном пути. Под руководством КПК миллионы стойких и несгибаемых китайцев вписали величайшую эпопею в столетнюю историю партии. Только преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Перед исторической миссией нам не остается ничего другого, кроме как упорно трудиться, идти на зов времени и оправдать доверие народа.
 
На 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва было принято 3-е по счету решение об истории партии. Достижения за 100 лет воодушевляют, столетний опыт многому учит. К этому относится и озвученный мной когда-то знаменитый "разговор в пещере" между Председателем Мао Цзэдуном и господином Хуан Яньпэем о том, что будущее всегда за теми, кто сумеет смело себя преодолеть и исправить. Великое возрождение китайской нации отнюдь не праздничное шоу, не легкое дело, которое можно совершить за одночасье и без каких-либо помех. Нам важно постоянно думать о будущем и не игнорировать потенциальных опасностей, как говорят, важна не только грандиозная концепция, но и стратегическая решимость и терпение для тщательной реализации.

 
С большой страной приходит большая ответственность. Все вопросы, пусть самые предметные, в конечном счете затрагивают жизнь миллионов семей. Я побывал во многих местах, немало видел и слышал, много полезного получал. В гостях у людей меня прежде всего интересует, как поживают, каковы у них трудности. И ответа, разумеется, забывать не буду.
 
Я всегда переживаю за то, что волнует народ, и стараюсь добиться того, чего желает народ. Сам я проживал в деревне и знаю не по наслышке что такое бедность. Благодаря усердной борьбе нескольких поколений китайцев жившие в нищете люди теперь сыты и тепло одеты, все гарантировано – образование, жилье и медицина. Обеспечение людей жизнью среднего достатка и ликвидация бедности – в этом состоит славная миссия КПК перед народом и ее вклад в дело развития во всем мире. Чтобы люди стали жить еще лучше, почивать на лаврах мы себе не позволим, от нас потребуются многократные усилия.
 
Защита берегов реки Хуанхэ от размыва - заветная мечта наших предков. Я объездил в эти годы 9 провинций и автономных районов в верхнем, среднем и нижнем течении реки Хуанхэ. Заметные успехи по охране "рек-матушек" Хуанхэ и Янцзы, изумрудного озера Цинхай, величественной реки Ярлунгцангло, вековой проект по переброске воды с юга на север, "зеленая карта" в лесопарке Сайханьба, путешествие стада слонов в провинции Юньнань и передвижение тибетских антилоп – все это свидетельствует: как к природе относишься, так она и тебе.
 
Уходящий год оставил нам много теплых моментов и незабываемых эпизодов. В день столетнего юбилея партии китайская молодежь торжественно обещает: будущее Родины в наших надежных руках! Строчки из дневника молодого солдата о преданности и любви к Родине трогают каждого до глубины души. Успешно осуществлен полет марсохода "Чжужун", запуск спутника "Сихэ" и базового модуля "Тяньхэ". Сильно впечатляет великолепное выступление отечественных атлетов, созидательная борьба с коронавирусной инфекцией, взаимовыручка и восстановление домашних очагов после стихийных бедствий, достойное выполнение воинских слав солдатами и офицерами НОАК и вооруженной полиции. Именно эти и другие безымянные герои своим упорным трудом делают взлет Китая в новую эпоху необратимым.
 
Процветание и стабильность Сянгана и Аомэня - постоянная забота Родины. Важно в едином порыве обеспечить устойчивость политики "одна страна – две системы". Полное воссоединение Китая – общие чаяния китайских соотечественников по двум берегам Тайваньского пролива. Искренне надеюсь, что сыны и дочери Китая сплотятся ради прекрасного будущего китайской нации.
 
По телефону либо в онлайн-формате в ходе разговора мои иностранные коллеги и руководители международных организаций неоднократно давали высокую оценку успехам Китая в борьбе с пандемией и его вкладу в глобальное антиковидное взаимодействие. На сегодняшний день из Китая доставлено 2 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международных организаций. Убежден, что объединенными усилиями страны мира преодолеют трудности и откроют новую страницу в формировании Сообщества единой судьбы человечества.
 
Буквально через месяц в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, а затем Паралимпийские. Итак, зимние виды спорта наберут больше популярности, что отвечает и самому духу олимпийского движения. Олимпиада в Пекине станет спортивным торжеством, как ожидает весь мир. К этому Китай готов.
 
Приближается звон новогодних курантов. В далеком космосе трое наших тайконавтов находятся в "командировке", за рубежом усердно трудятся наши соотечественники, сотрудники загранучреждений и компаний на вахте дежурят, студенты старательно занимаются. Слова искреннего приветствия и новогоднего поздравления передаю всем, кто гонится за своей мечтой.
 
Вместе вперед в будущее! Желаю нашей любимой Родине мира и процветания, а народу – счастья и благополучия!
 

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новости по теме

Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

17.12.2021, 22:50 23286
Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
Фото: mirtesen.ru
В Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря состоялся Международный экспериментальный турнир «Небесная грация». 

Представляем вашему вниманию полное видео спортивной феерии.

16 декабря завершился первый день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели церемонию открытия соревнований и международный турнир. В программу вошло индивидуальное многоборье, в котором заявлены упражнения с обручем и мячом. Завершился день флешмобом.


17 декабря завершился второй день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели индивидуальное многоборье, в которое вошли упражнения с булавой и лентой. Затем последовала церемония награждения победителей и гала-концерт.


Турнир прошел по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на «Небесной грации» выступили девушки из 11 сборных, представленных в Токио. Перед болельщиками предстали спортсменки с четырех континентов и из 14 стран.

Соревнования посетили почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

Организацию турнира осуществлял Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Турнир не только направлен на совершенствование и развитие художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, но и предполагает обмен опытом между тренерами и судьями разных школ и стран.


 

Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

07.12.2021, 19:55 75459
Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

Фото: Pinterest

В наше время ёлку украшают игрушками из самых разных материалов: пластика, металла, ткани, бумаги. Хрупкие стеклянные шары, сосульки, шишки и звери становятся редкостью, а ведь именно они дарили то самое, особое ощущение Нового года. Традиция выдувать из стекла наряд для ёлки появилась в Германии в середине прошлого века, в России мастерить такие изделия стали в начале XX века.


solek73.tourister.ru

 Наряд для зелёной

Традиция наряжать ёлку появилась в Европе в первой половине XVII века. Первые украшения представляли собой христианские символы: на верхушку водружали Вифлеемскую звезду, на ветках развешивали яблоки, обозначающие плоды с древа познания добра и зла, также укреплялись и зажигались свечи, символизирующие ангельскую чистоту.
 
Первые стеклянные ёлочные игрушки, согласно одному из преданий, появились в Саксонии в XVI веке, то есть раньше, чем распространилась традиция ставить в домах рождественское дерево.
 
По другой версии, появление игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда в местечке Лауша в Тюрингии стеклодувы смастерили стеклянные яблоки и успешно распродали.
 
В нашей стране стеклянные украшения до конца позапрошлого века были по карману лишь богатым людям. Поэтому простые горожане чаще всего украшали рождественское дерево доступными сластями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками, горящими свечами. Для эффекта добавляли переливающиеся украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блёстки. Угощения с ёлки раздавали детям.
 
Прятать сладкое на ёлке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже, а иногда — украшение, куколку или солдатика.


Татьяна Дюжая/Известия

 Клинские умельцы

Стеклянные шары завозили в русские города из Германии вплоть до начала XX века. Однако именно в нашей стране придумали украшать праздничную ель стеклянными бусами. В середине XIX века первые маленькие шарики стали выдувать в Клинском уезде на стекольном заводе в имении Александрово князя Александра Меньшикова.
 
После революции частные предприятия ликвидировали, но стеклодувный промысел сохранился. Кустари-одиночки объединились в артели, промысел окреп, и в селе Воздвиженском Клинского района даже открыли училище, где готовили стеклодувов медицинского оборудования и ёлочных украшений.
 
В Советском Союзе в 1929 году был официально введён запрет на Рождество, Новый год и ёлку. Несмотря на этот указ, многие украдкой продолжили традицию, а игрушки производили кустарным способом. Коллекционеры особенно ценят изделия того периода — они считаются самыми редкими.
 
В конце концов советские правители образумились, и в канун 1936 года в СМИ было опубликовано письмо кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Павла Постышева с предложением возобновить празднование Нового года с ёлкой.
 
Ёлочные игрушки изменились — украшать игольчатые лапы стали красноармейцы и парашютисты, пионеры и комсомолки в красных косынках, а также шары с портретами Ленина и Сталина. Появились подвески в виде дирижаблей, парашютов, самолётов, танков; покорители Севера — стеклянные полярники также стали героями. Макушку разрешалось украшать исключительно красной звездой.


tiina.livejournal.com

 Советский шик

Во время войны колючих красавиц украшали игрушками, сделанными буквально из подручных материалов. Из бинтов, погон и носков мастерили солдатиков, танки, пистолеты, собак-санитаров. Использовались отходы производства: кусочки металла, проволоки и металлическая стружка.
 
Мирная тема к новогоднему празднику вернулась после 1947 года. Ели вновь украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. После того как страна в 1956 году посмотрела фильм "Карнавальная ночь", появились игрушки часы — со стрелками, установленными на пять минут до полуночи.
 
В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века с развитием сельского хозяйства на ёлках начали расти стеклянные овощи и фрукты: кукуруза, виноград и лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. Полёт первого человека в космос вдохновил стеклодувов — появились ракеты, космонавты, спутники.
 
В 1970-е годы фабрики ёлочной игрушки — Высоковская, Решетниковская и Круговская — объединились в предприятие "Ёлочка". До конца 1980-х выпускалось множество стеклянных игрушек: колокольчики, фигурки зверей, джиннов и девочек в шубках. Одним из любимых у детей был большой шар из полистирола с вращающейся бабочкой внутри.
 
 За настроением
 
Фабрика "Ёлочка" в Клинском районе работает до сих пор. Производство сейчас находится в Высоковске. Здесь же расположен и один из лучших музеев ёлочной игрушки. Экскурсоводы, проведя вас по 12 залам, расскажут о зарождении и развитии промысла на подмосковной земле и истории ёлочной игрушки, а мастера-стеклодувы и художники продемонстрируют свои таланты.


photo-platov.ru

 Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.

Материал iz.ru 
 

Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today

26.11.2021, 16:30 219342
Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today
Фото: news.myseldon.com
Согласно исследованию троих ученых, опубликованному в издании PLOS Pathogens, 17 ноября 2019 года названо самой вероятной датой первого случая COVID-19. Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань, когда в одной из больниц обратили внимание на рост случаев заболевания пневмонией с тяжелым течением и неясной причиной. В результате исследований был выявлен новый вирус, как этиологический фактор, вызвавший эти заболевания.

Научные исследования о зарождение коронавируса весьма противоречивы, некоторые из них утверждают, что Ухань не является первоисточником инфекции. Появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Результаты повторного тестирования образцов крови, недавно опубликованные двумя авторитетными исследовательскими учреждениями в Италии и Нидерландах, показывают, что новый вирус мог распространиться в Италии уже в сентябре 2019 года. Ученые заявили, что коронавирус появился в США уже в декабре 2019 года.

Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории в США для поиска истоков COVID-19. Постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что лаборатории Форт-Детрика и Университета Северной Каролины в США должны стать объектом "прозрачного расследования с полным доступом" для отслеживания происхождения COVID-19.


pacificsciencecenter.org

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.

По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.


Первый случай COVID-19 в Казахстане был зарегистрирован 13 марта 2020 года в Алматы. Двое граждан, прибывших из Германии, сдав тест на коронавирусную инфекцию, получили положительный результат.

А уже 15 марта прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан".


altyn-orda.kz

28 марта "Казпочта" сообщила, что 28 стран прекратили почтовое сообщение с Казахстаном из-за распространения коронавируса. На тот момент по республике были подтверждены уже 137 случаев заражения инфекцией.

 
Начались жесткие локдауны по всей республике, одна за другой области закрывались на карантин, на границах ставились блокпосты.
 
В это же время в Казахстане медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, были назначены ковидные надбавки. А с 31 марта военные медики Казахстана были привлечены к работе в гражданских медучреждениях.
 
1 апреля 2020 года главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о распространении коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников. По состоянию на 13 апреля 2020 года в Казахстане уже было выявлено свыше тысячи случаев регистрации коронавируса.


Ted S. Warren/AP

В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.

В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин. 


news.myseldon.com

По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно. 

В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".

Авиасообщение со многим странами до сих пор остается ограниченным. В аэропортах работают лаборатории по тестированию населения, потому что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус стал пропускным билетом почти во все страны, а уже после старта кампаний вакцинации этим билетом стал паспорт вакцинации. Для восстановления допандемийного уровня жизни во всем мире началось взаимное признание паспортов вакцинации между странами. На сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта вакцинации против КВИ граждан, выданные в таких странах, как: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика.


УВП города Нур-Султан

Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной. А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).

Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.

В октябре министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объявил, что за период пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Он также отметил, что министерством для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса постоянно проводится генетическое изучение вирусов и за 2020-2021 годы исследовано 1407 проб. В результате в марте были выявлены Alpha-штамм (британский), Beta-штамм (южноафриканский), в июне Delta-штамм (индийский), в августе Eta-штамм (нигерийский). 
 
С 22 ноября в медицинских организациях Казахстана началась ревакцинация граждан, которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса.


m.yk-news.kz

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.

По последним данным, в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста и 82 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 5130 летальных случаев от пневмонии с признаками коронавируса.


В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.

 
По его словам, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу, если человечество извлечет уроки и сможет создать современную финансируемую систему подготовки к пандемиям.
 

Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане

18.11.2021, 21:56 266565
Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане
Фото: УВП города Нур-Султан
Ревакцинация в Казахстане стартует 22 ноября. Соответствующее постановление 15 ноября подписала и.о. главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова. Как данный процесс будет организован в Казахстане, читайте в обзоре KAZAKHSTAN TODAY.
 
На первом этапе повторную вакцину от КВИ получат казахстанцы из группы риска. К ней относятся: медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом. 
 
Все остальные получат бустерную дозу вакцины на втором этапе, который начнется в январе 2022 года. 
 
Согласно принятым в Казахстане рекомендациям, ревакцинация проводится через 9 месяцев после введения курса векторных вакцин (Спутник V) и через 6 месяцев после введения инактивированных (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) и м-РНК-вакцин (Pfizer).
 
Но получить дополнительную вакцину можно и раньше: если при самостоятельном обследовании (не ранее чем через 28 дней после первого курса) получен отрицательный результат на антитела против КВИ.
 
Также постановлением определено, что при ревакцинации нужно менять тип вакцины. То есть, тем, кто вакцинировался "Спутник V" спустя 9 месяцев рекомендовано получить инактивированную вакцину. И наоборот, привившиеся Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in через 6 месяцев могут получить векторную вакцину. После м-РНК-вакцины (Pfizer) ревакцинация проводится также через 6 месяцев инактивированной или векторной вакциной. 
 
Право выбора
 
Стоит отметить, что перекрестная вакцина - это рекомендация медиков, но не обязательное условие. Это закреплено и в указанном выше постановлении, пункт 4 которого гласит: "Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ". А также подтверждено словами министра здравоохранения Алексея Цоя, который на одном из брифингов заявил: "Ревакцинация возможна идентичными вакцинами, которые получали до этого".
 
В то же время медики подчеркивают: выбор разных вакцин способствует формированию более крепкого и продолжительно иммунитета.
 
В отличие от первого курса, для ревакцинации будет использоваться только одна доза вакцины. Что касается "Спутник V", будет использован первый ее компонент. Согласно сделанному ранее заявлению Алексея Цоя, возможно и появление вакцины "Спутник Лайт", производство которой также освоено в Казахстане. 
 
Вакцина Pfizer пока остается доступной в РК только подросткам, беременным и кормящим женщинам. В перспективе по желанию ее смогут получить и другие казахстанцы, но только на платной основе. Сейчас данный вопрос прорабатывается законодательно. Стоимость этой вакцины пока неизвестна, но, по словам Алексея Цоя, цена будет колебаться в пределах от 2 до 5 тыс. тенге.
 
Что еще следует знать
 
При получении бустерной дозы возможны те же последствия, что и при первом курсе вакцинации: повышение температуры тела, боль в месте инъекции.
 

Зеленый" статус в Ashyq после курса вакцинации сейчас устанавливается сроком на один год. После проведения ревакцинации он будет продлеваться, на какой срок - сейчас решается. 

 
О санкциях при отказе от ревакцинации речь пока не идет. Но медицинские работники уже начали получать предупреждения, что не будут допущены к работе с пациентами без получения повторной вакцины. Исключения предусмотрены только в случае медотвода, а также для медработников, переболевших коронавирусом менее трех месяцев назад.
 
Рекомендации разработчиков
 
Глава Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург рекомендует проходить повторную вакцинацию от COVID-19 каждые 6 месяцев, так как к этому сроку уровень антител снижается. Эффективной для этой цели он называет "Спутник Лайт". 
 
Минздрав РФ также рекомендовал "Спутник Лайт" только для проведения ревакцинации через 6 месяцев после первого курса вакцинации либо спустя такой же срок после перенесенного заболевания.
 

Невероятные идеи космического строительства

16.11.2021, 16:07 277635
Невероятные идеи космического строительства
Фото: РИА Новости
Проекты поселения на Луне уже разрабатывают. На очереди — Марс. Но доставлять туда что бы то ни было дорого и технически сложно. Поэтому ученые рассматривают разные варианты производства пищи, топлива, энергии и стройматериалов из местного сырья, включая продукты жизнедеятельности колонистов, пишет РИА Новости.
 
Расчет на местные материалы
 
У Марса нет плотной атмосферы и магнитного поля. Для защиты от космического излучения, солнечной радиации и микрометеоритов первым поселенцам потребуется надежное укрытие. Кроме того, на Марсе бушуют песчаные бури и скорость ветра может превышать сто километров в час. Единственный материал, из которого можно что-то построить, — рыхлые поверхностные породы, марсианский реголит.
 
Также нужен стабилизатор, связующее вещество, придающее прочность материалу. В то же время сырье должно быть пластичным — таково требование аддитивной технологии.
 
В качестве стабилизатора обычно рассматривают либо неорганический цемент, который можно получить из воды, содержащейся в марсианском льду, а также углекислого газа и азота атмосферы Красной планеты, либо биосинтетические полимеры типа паучьего шелка или белка альбумина, имеющегося в крови крупного рогатого скота.
 
Замешаны на крови
 
Связующие вещества биологического происхождения (смолы деревьев, коллаген из копыт, казеин из сыра, кровь животных) широко применяли для изготовления клея на протяжении тысячелетий. Синтетические адгезивы на основе нефти — по историческим меркам — изобрели совсем недавно.
 
Кровь животных нередко добавляли в строительные растворы в Средние века. В XIX столетии, смешивая опилки с бычьей кровью, во Франции получали bois durci — закаленное дерево. При нагревании до 150-200 градусов Цельсия под давлением из смеси удаляли лишнюю влагу. При этом молекулы альбумина соединялись в цепочки-олигомеры и пронизывали всю массу, придавая ей необычайную прочность. Из закаленного дерева делали мелкие предметы интерьера, элементы мебельного декора, рамы для картин. Для одного килограмма такой "древесины" требовалось всего около 130 миллилитров крови. Фактически это был первый биокомпозитный материал.
 
В начале XX века американская компания Haskell Manufacturing выпускала хаскелит — фанеру, проклеенную гидрофобным клеем на основе бычьего альбумина. Из нее делали корпуса самолетов, лодки, плавучие мосты, а также элементы строительных конструкций.
 
Не раз возникали идеи использовать кровь, слитую на скотобойнях, которую обычно выбрасывают или сжигают, в производстве строительных блоков, за это давали патенты. Но все подобные изобретения оставались невостребованными — "кровавые" кирпичи слишком дорогие. Другое дело — Марс, над которым не властна рука рынка.
 
Бетон из крови космонавтов
 
Понятно, что на Красную планету не планируют завозить коров. Во всяком случае, пока. А значит, вместо бычьего придется использовать человеческий альбумин. Смешав рыхлый материал, подобный лунному или марсианскому реголиту, с этим белком из крови человека, британские ученые получили биокомпозит, не уступающий бетону. Назвали его AstroCrete.
 
Создали два варианта — для Луны и Марса, с концентрацией альбумина соответственно 15 и 37,5 процента. Предел прочности на сжатие — от 19,5 до 25 мегапаскалей, как у обычного бетона, а если добавить мочевину, то до 39,7.
 
Альбумин — самый распространенный белок в крови человека. В плазме его — 40-45 граммов на литр, пополняется со скоростью 12-25 граммов в сутки. По расчетам, литра крови хватит на 300 граммов композитного бетона. Если каждый космонавт будет сдавать кровь дважды в неделю, это даст около 2,5 килограмма композита в месяц. За 72 недели можно построить помещение для еще одного колониста.
 
При этой технологии не нужны биореакторы и оборудование для изготовления синтетических полимеров, следовательно, ниже расход энергии, воды и времени. Важно, что производство не зависит от поставок с Земли. При условии, что прочие системы жизнеобеспечения работают нормально, колония сможет самостоятельно расширить жизненное пространство или восстановить разрушенное.
 
Пикантная биодобавка
 
Связывающие свойства возникают у альбумина, когда белки крови разворачиваются. Они соединяются между собой в плоские структуры, известные как бета-листы, которые и удерживают частицы материала. Но для этого их надо денатурировать. Лучше всего с этим справляется мочевина — еще один компонент AstroCrete.
 
Человек в среднем производит от одного до двух литров мочи в сутки, это 20-35 граммов мочевины. Ее отделяют в системе жизнеобеспечения при получении чистой воды. Это ценное сырье. Им можно, к примеру, удобрять растения. Но, по мнению ученых, для этого прекрасно подходит атмосферный марсианский азот, а мочевину лучше пустить на "кровавый" бетон.
 
На очереди — пауки
 
В качестве альтернативы человеческому альбумину рассматривали паучий шелк. Основа паутины — тот же белок, из которого плетет коконы тутовый шелкопряд, — фиброин. Его адгезионные свойства не хуже, чем у альбумина, а молекулы также образуют прочные сетки за счет водородных связей.
 
Пауков не раз отправляли в космос. Недавний эксперимент — за двумя разнополыми особями вида Trichonephila clavipes два месяца наблюдали на МКС — показал, что они без проблем плетут паутину и в невесомости.
 
Однако вариант с пауками более трудный. Им нужны отдельные помещения — достаточно просторные, чтобы не мешать друг другу. За ними надо ухаживать, кормить личинками мух. Кроме того, в отличие от шелкопряда, пауков сложнее разводить. Все идет к тому, что придется создавать синтетические аналоги паучьего шелка на основе рекомбинантных белков.
 
В марсианском поселении сырье теоретически можно синтезировать в биореакторе, а чтобы он не простаивал, делать в нем еще и биотопливо, химикаты, фармацевтические препараты, пищу, перерабатывать продукты жизнедеятельности человека. Но пока подобных универсальных установок нет и, видимо, первым поселенцам придется рассчитывать в основном на собственные силы и местные ресурсы.
 

Россия и Казахстан: сотрудничество без границ

09.11.2021, 18:35 277284
Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
Фото: Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров./Российска газета
Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества, сообщает интернет-портал «Российской газеты».
 
За 29 лет с момента установления дипломатических отношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Теперь она не только в полной мере опирается на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии.
 
В основе партнерства наших стран - бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев.
 
Фундаментом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества служат прочные хозяйственные связи, сформированные в рамках единого государства в XX веке. Рассматриваем это как уникальное сравнительное преимущество наших стран в условиях острой конкурентной борьбы на международных рынках.
 
Скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли. Товарооборот между Россией и Казахстаном оправился от "коронакризисного" шока и за восемь месяцев текущего года показал рост в 34%. В абсолютных цифрах это 16,1 млрд долларов США, что превышает уровень трех допандемийных лет.
 
Общими усилиями создана солидная нормативно-правовая база, охватывающая практически все области межгосударственных отношений. Отмечу такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (от 25 мая 1992 года), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля 1998 года), Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (от 11 ноября 2013 года).
 
Хорошо отлажена система механизмов институционального диалога. С 1997 года работает Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Обустройством отраслевых направлений двусторонней кооперации занимаются действующие в ее составе подкомиссии по транспорту, науке и новым технологиям, топливно-энергетическому комплексу, промышленности, а также межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому и культурно-гуманитарному взаимодействию.
 
Россия и Казахстан среди первых ввели регулярную практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств. В сентябре сего года состоялось 17-е заседание такого формата. Ежегодно форумы созываются по специальной, прежде всего востребованной нашими регионами (многие из них объединены общей границей) повестке дня. На рассмотрение выносятся самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого капитала, туризма и экологии.
 
Российско-казахстанская "связка" играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан - Лидер нации Назарбаев. Евразийский проект уже не раз показывал себя мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов. Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС - одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства - многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности.
 
На фоне ускорения научно-технологического прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью. Многое делается "на рельсах" прямой промышленной кооперации, в том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие "горизонтальные" связи - ценный актив наших союзнических отношений.
 
Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты. В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы "Байтерек", которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав. Согласно плану, в 2023 году с космодрома Байконур будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких "кластеров" с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы.
 
Россия и Казахстан подают пример взаимоуважительного подхода к решению пограничных вопросов (протяженность общих рубежей - более 7,5 тысячи километров). Уникальное географическое положение в центре Евразии позволяет извлекать обоюдную выгоду из совместного транзитного потенциала. Энергично обустраиваем высококонкурентные транспортные коридоры, призванные соединить Европу и Западный Китай, а также Север и Юг континента с выходом на страны Персидского залива и в Индийский океан.
 
Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе Каспийского моря. Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому уникальному и в то же время хрупкому водоему, не имеющему связи с мировым океаном. Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных ресурсов, прежде всего богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их воздействием на окружающую среду. При этом вместе работаем и над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе водородной энергетики.
 
В соответствии с Договором от 2013 года нашими странами проводится согласованная внешняя политика с опорой на союзнические обязательства и использование возможностей многосторонних объединений: Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ.

 
Динамично развиваются двусторонние научно-образовательные и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по линии гражданского общества. Этому в немалой степени способствуют преобразования, проводимые в Казахстане по инициативе президента Токаева. Они нацелены на модернизацию общественно-политической и экономической жизни страны, обеспечение верховенства закона и защиты прав всех граждан республики.
 
На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.
 
Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.
 
Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать - стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.
 

Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

27.10.2021, 19:35 280794
Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей
Ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы 22 октября на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает издание "Известия".

Известно, что у ряда переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются одышка, усталость, проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью.
 
Авторы исследования объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Они обработали информацию по 38 млн человек — 45% населения страны. Из них были отобраны 157 тыс., которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах ученые выделили тех, у кого через три месяца после подтверждения заболевания сохранялись жалобы.
 
По данным медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше. Однако разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41%. В то же время сами симптомы немного отличаются.
 
У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, общее недомогание, выпадение волос, головная боль и потеря вкусовых ощущений. У детей распространены стойкое ощущение усталости, депрессия и тревожность, соматические расстройства, головная боль и боли в животе.
 
Кроме того, в младшей возрастной группе чаще встречаются симптомы, указывающие на расстройство психики.
 

Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — написали ученые.

 
Авторы отметили, что на данный момент это наиболее масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она всё равно значительно ниже, чем среди взрослых.
 
Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс. По словам психотерапевта, если у человека раньше не было периодов упадка и при этом он менее полугода назад переболел коронавирусом, то, вероятно, есть прямая связь.
 
До этого, 14 октября, немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы, а также ганглиозные клетки сетчатки. Предположительно, именно этот факт и является причиной того, что переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы со зрением. Специалисты для исследования подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем наблюдали за его активностью. Коронавирус действительно инфицировал клетки сетчатки.
 
11 октября глава центра психотерапии Виктория Читлова сообщила, что у людей с суицидальными наклонностями может произойти рецидив после перенесенного коронавируса. Психотерапевт отметила, что во время постковидного периода люди подвержены воспалению нервных тканей, из-за чего человек может вернуться к мыслям о самоубийстве. Также депрессия способна развиться у тревожных людей. При этом эксперт подчеркнула, что коронавирус не является первопричиной подобных мыслей.
 
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".
 

Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта

03.10.2021, 04:00 304409
Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта
Из Кабула раздались угрозы в адрес Душанбе. Причина — поддержка таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Еще больше ситуация накалилась после того, как президент Эмомали Рахмон принял военный парад на границе с Афганистаном. "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перебросил в приграничные районы боеспособные силы для "отражения потенциальных угроз". Приведет ли это обострение к военному конфликту, выясняли "Известия".
 
Не надо вмешиваться
 

Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие найдется противодействие", — заявил назначенный талибами заместителем председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи.

 
Эти слова стали ответом на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он призвал провести в Афганистане выборы и создать инклюзивное правительство с участием всех этнических групп, включая афганских таджиков. Рахмон отметил, что "формирование любого правительства без учета интересов всех жителей страны может привести к катастрофическим последствиям".
 
Помимо этого таджикский лидер предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории. По его словам, разные террористические группировки, включая "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация), используют ситуацию в Афганистане для активного укрепления своих позиций.
 

Сегодня на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека. Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи", — заявил Рахмон. Мирные жители, по его словам, "сталкиваются с невиданным насилием". "Речь идет о массовых убийствах жителей", — сообщил он, добавив, что "эта ситуация организована извне и навязана афганскому народу". Кого именно Рахмон подразумевает под "внешними силами", он не пояснил.

 
Панджшер, населенный преимущественно таджиками, с 1975 года стремится к широкой автономии. В 1980-е он находился под контролем этнического таджика Ахмада Шаха Масуда, противостоявшего просоветскому правительству Афганистана, а после вывода советских войск — другим полевым командирам в афганской гражданской войне. В 1996 году талибы, захватившие почти весь Афганистан, так и не смогли взять Панджшер.
 
В этот раз провинция вновь стала очагом сопротивления талибам, последним регионом страны, который им не подчинялся. Сопротивление возглавил сын убитого 10 сентября 2001 года Масуда, Ахмад-младший. Он заявлял, что его главная цель — создание нового Афганистана, в котором все национальности имеют автономию и участвуют в управлении страной.
 
Лидеры сопротивления хотели создать ополчение из остатков афганской армии и местных жителей, не сдавшихся талибам. Рассчитывали они и на международную помощь. Но их никто не поддержал. 6 сентября этот регион пал.

 
Нагнетание ситуации
 
Таджикистан в отличие от большинства соседей Афганистана по региону не признал новую власть в Кабуле. Эмомали Рахмон заявлял, что, несмотря на обещания создать инклюзивное правительство, талибы на самом деле строят исламский эмират. "Безразличие международного сообщества к ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне", — предупреждал он.
 
В стране опасаются наплыва беженцев из Афганистана. В начале лета стране уже пришлось принять у себя несколько тысяч афганских военнослужащих и около тысячи мирных жителей. Беспокоит Душанбе и возможное увеличение потока наркотиков. В середине июля погранслужба Таджикистана обнаружила 3,5 кг героина у афганских беженцев.
 
Кроме того, таджикские власти опасаются усиления радикальных исламистов. Талибы пообещали не угрожать соседям, но при этом охранять таджикско-афганскую границу поручили группировке "Ансаруллах", которая запрещена в Таджикистане. Многие ее боевики находятся в международном розыске. Возглавляет эту организацию этнический таджик Махди Арсалон, который не раз говорил, что хочет построить в Таджикистане халифат по примеру Афганистана. Андрей Казанцев. "Годами таджикские экстремисты уезжали в Афганистан воевать. "Ансаруллах" — выходцы из Таджикистана. Их расположили контролировать пограничные территории. Талибы включили эту группировку в свой состав, хотя обещали международным игрокам выгнать всех международных террористов", — отметил специалист в беседе с "Известиями".
 
По его словам, сами стороны не смогут справиться со сложившимся положением. "Но, возможно, найдутся международные игроки, которые помогут разрядить ситуацию. Талибы связаны с Пакистаном, а тот — с Китаем. Пекин — основной инвестор в Таджикистане, ему не нужна война между двумя сторонами. Россия четко дала гарантии безопасности Душанбе, и талибы об этом прекрасно знают, поэтому границу вряд ли пересекут", — подчеркнул политолог.
 
С ним согласен Нессар. "В горячую фазу этот конфликт все же не должен перейти, это в основном игра мускулами. Талибы прекрасно понимают, что вооруженный конфликт может вызвать реакцию ОДКБ. Таджикистан тоже осознает, что втягивать весь регион в вооруженное противостояние не стоит. Но мелкие стычки между сторонами все же возможны", — считает эксперт.
 

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