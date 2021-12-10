Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек
07.12.2021, 19:55 9748
Фото: Pinterest
В наше время ёлку украшают игрушками из самых разных материалов: пластика, металла, ткани, бумаги. Хрупкие стеклянные шары, сосульки, шишки и звери становятся редкостью, а ведь именно они дарили то самое, особое ощущение Нового года. Традиция выдувать из стекла наряд для ёлки появилась в Германии в середине прошлого века, в России мастерить такие изделия стали в начале XX века.
Наряд для зелёной
Традиция наряжать ёлку появилась в Европе в первой половине XVII века. Первые украшения представляли собой христианские символы: на верхушку водружали Вифлеемскую звезду, на ветках развешивали яблоки, обозначающие плоды с древа познания добра и зла, также укреплялись и зажигались свечи, символизирующие ангельскую чистоту.
Первые стеклянные ёлочные игрушки, согласно одному из преданий, появились в Саксонии в XVI веке, то есть раньше, чем распространилась традиция ставить в домах рождественское дерево.
По другой версии, появление игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда в местечке Лауша в Тюрингии стеклодувы смастерили стеклянные яблоки и успешно распродали.
В нашей стране стеклянные украшения до конца позапрошлого века были по карману лишь богатым людям. Поэтому простые горожане чаще всего украшали рождественское дерево доступными сластями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками, горящими свечами. Для эффекта добавляли переливающиеся украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блёстки. Угощения с ёлки раздавали детям.
Прятать сладкое на ёлке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже, а иногда — украшение, куколку или солдатика.
Клинские умельцы
Стеклянные шары завозили в русские города из Германии вплоть до начала XX века. Однако именно в нашей стране придумали украшать праздничную ель стеклянными бусами. В середине XIX века первые маленькие шарики стали выдувать в Клинском уезде на стекольном заводе в имении Александрово князя Александра Меньшикова.
После революции частные предприятия ликвидировали, но стеклодувный промысел сохранился. Кустари-одиночки объединились в артели, промысел окреп, и в селе Воздвиженском Клинского района даже открыли училище, где готовили стеклодувов медицинского оборудования и ёлочных украшений.
В Советском Союзе в 1929 году был официально введён запрет на Рождество, Новый год и ёлку. Несмотря на этот указ, многие украдкой продолжили традицию, а игрушки производили кустарным способом. Коллекционеры особенно ценят изделия того периода — они считаются самыми редкими.
В конце концов советские правители образумились, и в канун 1936 года в СМИ было опубликовано письмо кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Павла Постышева с предложением возобновить празднование Нового года с ёлкой.
Ёлочные игрушки изменились — украшать игольчатые лапы стали красноармейцы и парашютисты, пионеры и комсомолки в красных косынках, а также шары с портретами Ленина и Сталина. Появились подвески в виде дирижаблей, парашютов, самолётов, танков; покорители Севера — стеклянные полярники также стали героями. Макушку разрешалось украшать исключительно красной звездой.
Советский шик
Во время войны колючих красавиц украшали игрушками, сделанными буквально из подручных материалов. Из бинтов, погон и носков мастерили солдатиков, танки, пистолеты, собак-санитаров. Использовались отходы производства: кусочки металла, проволоки и металлическая стружка.
Мирная тема к новогоднему празднику вернулась после 1947 года. Ели вновь украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. После того как страна в 1956 году посмотрела фильм "Карнавальная ночь", появились игрушки часы — со стрелками, установленными на пять минут до полуночи.
В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века с развитием сельского хозяйства на ёлках начали расти стеклянные овощи и фрукты: кукуруза, виноград и лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. Полёт первого человека в космос вдохновил стеклодувов — появились ракеты, космонавты, спутники.
В 1970-е годы фабрики ёлочной игрушки — Высоковская, Решетниковская и Круговская — объединились в предприятие "Ёлочка". До конца 1980-х выпускалось множество стеклянных игрушек: колокольчики, фигурки зверей, джиннов и девочек в шубках. Одним из любимых у детей был большой шар из полистирола с вращающейся бабочкой внутри.
За настроением
Фабрика "Ёлочка" в Клинском районе работает до сих пор. Производство сейчас находится в Высоковске. Здесь же расположен и один из лучших музеев ёлочной игрушки. Экскурсоводы, проведя вас по 12 залам, расскажут о зарождении и развитии промысла на подмосковной земле и истории ёлочной игрушки, а мастера-стеклодувы и художники продемонстрируют свои таланты.
Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.
Два года пандемии COVID-19. Обзор Kazakhstan Today
26.11.2021, 16:30 153604
Фото: news.myseldon.com
Согласно исследованию троих ученых, опубликованному в издании PLOS Pathogens, 17 ноября 2019 года названо самой вероятной датой первого случая COVID-19. Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань, когда в одной из больниц обратили внимание на рост случаев заболевания пневмонией с тяжелым течением и неясной причиной. В результате исследований был выявлен новый вирус, как этиологический фактор, вызвавший эти заболевания.
Научные исследования о зарождение коронавируса весьма противоречивы, некоторые из них утверждают, что Ухань не является первоисточником инфекции. Появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Результаты повторного тестирования образцов крови, недавно опубликованные двумя авторитетными исследовательскими учреждениями в Италии и Нидерландах, показывают, что новый вирус мог распространиться в Италии уже в сентябре 2019 года. Ученые заявили, что коронавирус появился в США уже в декабре 2019 года.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В феврале 2020 года инфекция начала быстро распространяться по разным странам, несмотря на принимаемые властями Китая карантинные меры, и уже 11 марта вспышка была объявлена пандемией, а два дня спустя - что центром пандемии является Европа, лидером по распространению инфекции в Европе стала Италия.
По данным портала worldometers, по состоянию на 26 ноября 2021 года в мире зарегистрировано более 260 млн случаев заболевания и более 5 млн летальных исходов.
Первый случай COVID-19 в Казахстане был зарегистрирован 13 марта 2020 года в Алматы. Двое граждан, прибывших из Германии, сдав тест на коронавирусную инфекцию, получили положительный результат.
1 апреля 2020 года главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о распространении коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников. По состоянию на 13 апреля 2020 года в Казахстане уже было выявлено свыше тысячи случаев регистрации коронавируса.
В это же время появляется информация, что в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку - 44-летней американке Дженнифер Халлер. А в Китае приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от коронавируса.
В начале апреля прошлого года в Алматы началось возведение провизорного госпиталя на 280 мест. По всей республике стали разворачивать мобильные полевые госпитали, палаточные лагеря, пациентов принимали даже в гостиницах и школах, закрытых на тот момент на карантин.
По всему миру закрывались школы, и дети переходили на онлайн-обучение, во многих странах дети до сих пор учатся онлайн. Работники, как государственного сектора, так и частного бизнеса, во время пандемии были вынуждены работать удаленно.
В Казахстане тысячи субъектов бизнеса были ограничены в работе в связи со скоплением людей в замкнутом пространстве, которое могло привести к новым заражениям. В качестве альтернативы полного закрытия бизнеса и для частичного снятия ограничений в начале 2021 года был запущен проект "Ashyq".
Авиасообщение со многим странами до сих пор остается ограниченным. В аэропортах работают лаборатории по тестированию населения, потому что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус стал пропускным билетом почти во все страны, а уже после старта кампаний вакцинации этим билетом стал паспорт вакцинации. Для восстановления допандемийного уровня жизни во всем мире началось взаимное признание паспортов вакцинации между странами. На сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта вакцинации против КВИ граждан, выданные в таких странах, как: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика.
Кампания по добровольной вакцинации населения российской вакциной "Спутник V" в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. В апреле 2021 года была выпущена инактивированная вакцина QazVac и началась вакцинация отечественной вакциной. А уже в ноябре текущего года началась вакцинация подростков и беременных женщин зарубежной вакциной Comirnaty (Pfizer).
Стоит отметить, что на фоне старта массовой вакцинации населения появились антиваксеры, которые тормозили процесс вакцинации и призывали отказаться от вакцинации против коронавируса. Были зарегистрированы факты подделки и продажи паспортов вакцинации. На фоне этого стали появляться новые штаммы коронавирусной инфекции, которые вызвали новые волны заболевания. По мнению специалистов, на сегодняшний день вакцинация является единственным надежным способом покончить с пандемией.
В октябре министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объявил, что за период пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости, что обусловлено появлением новых вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Он также отметил, что министерством для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса постоянно проводится генетическое изучение вирусов и за 2020-2021 годы исследовано 1407 проб. В результате в марте были выявлены Alpha-штамм (британский), Beta-штамм (южноафриканский), в июне Delta-штамм (индийский), в августе Eta-штамм (нигерийский).
С 22 ноября в медицинских организациях Казахстана началась ревакцинация граждан, которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек. Вакциной Comirnaty (Pfizer) вакцинировано 35 012 граждан, из них 26 354 детей, а также 8658 беременных и кормящих женщин.
По последним данным, в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста и 82 360 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом и 5130 летальных случаев от пневмонии с признаками коронавируса.
В заключение приведем слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что в настоящее время необходимо подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней.
По его словам, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу, если человечество извлечет уроки и сможет создать современную финансируемую систему подготовки к пандемиям.
Что нужно знать о ревакцинации в Казахстане
18.11.2021, 21:56 200827
Фото: УВП города Нур-Султан
Ревакцинация в Казахстане стартует 22 ноября. Соответствующее постановление 15 ноября подписала и.о. главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова. Как данный процесс будет организован в Казахстане, читайте в обзоре KAZAKHSTAN TODAY.
На первом этапе повторную вакцину от КВИ получат казахстанцы из группы риска. К ней относятся: медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом.
Все остальные получат бустерную дозу вакцины на втором этапе, который начнется в январе 2022 года.
Согласно принятым в Казахстане рекомендациям, ревакцинация проводится через 9 месяцев после введения курса векторных вакцин (Спутник V) и через 6 месяцев после введения инактивированных (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) и м-РНК-вакцин (Pfizer).
Но получить дополнительную вакцину можно и раньше: если при самостоятельном обследовании (не ранее чем через 28 дней после первого курса) получен отрицательный результат на антитела против КВИ.
Также постановлением определено, что при ревакцинации нужно менять тип вакцины. То есть, тем, кто вакцинировался "Спутник V" спустя 9 месяцев рекомендовано получить инактивированную вакцину. И наоборот, привившиеся Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in через 6 месяцев могут получить векторную вакцину. После м-РНК-вакцины (Pfizer) ревакцинация проводится также через 6 месяцев инактивированной или векторной вакциной.
Право выбора
Стоит отметить, что перекрестная вакцина - это рекомендация медиков, но не обязательное условие. Это закреплено и в указанном выше постановлении, пункт 4 которого гласит: "Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ". А также подтверждено словами министра здравоохранения Алексея Цоя, который на одном из брифингов заявил: "Ревакцинация возможна идентичными вакцинами, которые получали до этого".
В то же время медики подчеркивают: выбор разных вакцин способствует формированию более крепкого и продолжительно иммунитета.
В отличие от первого курса, для ревакцинации будет использоваться только одна доза вакцины. Что касается "Спутник V", будет использован первый ее компонент. Согласно сделанному ранее заявлению Алексея Цоя, возможно и появление вакцины "Спутник Лайт", производство которой также освоено в Казахстане.
Вакцина Pfizer пока остается доступной в РК только подросткам, беременным и кормящим женщинам. В перспективе по желанию ее смогут получить и другие казахстанцы, но только на платной основе. Сейчас данный вопрос прорабатывается законодательно. Стоимость этой вакцины пока неизвестна, но, по словам Алексея Цоя, цена будет колебаться в пределах от 2 до 5 тыс. тенге.
Что еще следует знать
При получении бустерной дозы возможны те же последствия, что и при первом курсе вакцинации: повышение температуры тела, боль в месте инъекции.
Зеленый" статус в Ashyq после курса вакцинации сейчас устанавливается сроком на один год. После проведения ревакцинации он будет продлеваться, на какой срок - сейчас решается.
О санкциях при отказе от ревакцинации речь пока не идет. Но медицинские работники уже начали получать предупреждения, что не будут допущены к работе с пациентами без получения повторной вакцины. Исключения предусмотрены только в случае медотвода, а также для медработников, переболевших коронавирусом менее трех месяцев назад.
Рекомендации разработчиков
Глава Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург рекомендует проходить повторную вакцинацию от COVID-19 каждые 6 месяцев, так как к этому сроку уровень антител снижается. Эффективной для этой цели он называет "Спутник Лайт".
Минздрав РФ также рекомендовал "Спутник Лайт" только для проведения ревакцинации через 6 месяцев после первого курса вакцинации либо спустя такой же срок после перенесенного заболевания.
Невероятные идеи космического строительства
16.11.2021, 16:07 212626
Проекты поселения на Луне уже разрабатывают. На очереди — Марс. Но доставлять туда что бы то ни было дорого и технически сложно. Поэтому ученые рассматривают разные варианты производства пищи, топлива, энергии и стройматериалов из местного сырья, включая продукты жизнедеятельности колонистов, пишет РИА Новости.
Расчет на местные материалы
У Марса нет плотной атмосферы и магнитного поля. Для защиты от космического излучения, солнечной радиации и микрометеоритов первым поселенцам потребуется надежное укрытие. Кроме того, на Марсе бушуют песчаные бури и скорость ветра может превышать сто километров в час. Единственный материал, из которого можно что-то построить, — рыхлые поверхностные породы, марсианский реголит.
Также нужен стабилизатор, связующее вещество, придающее прочность материалу. В то же время сырье должно быть пластичным — таково требование аддитивной технологии.
В качестве стабилизатора обычно рассматривают либо неорганический цемент, который можно получить из воды, содержащейся в марсианском льду, а также углекислого газа и азота атмосферы Красной планеты, либо биосинтетические полимеры типа паучьего шелка или белка альбумина, имеющегося в крови крупного рогатого скота.
Замешаны на крови
Связующие вещества биологического происхождения (смолы деревьев, коллаген из копыт, казеин из сыра, кровь животных) широко применяли для изготовления клея на протяжении тысячелетий. Синтетические адгезивы на основе нефти — по историческим меркам — изобрели совсем недавно.
Кровь животных нередко добавляли в строительные растворы в Средние века. В XIX столетии, смешивая опилки с бычьей кровью, во Франции получали bois durci — закаленное дерево. При нагревании до 150-200 градусов Цельсия под давлением из смеси удаляли лишнюю влагу. При этом молекулы альбумина соединялись в цепочки-олигомеры и пронизывали всю массу, придавая ей необычайную прочность. Из закаленного дерева делали мелкие предметы интерьера, элементы мебельного декора, рамы для картин. Для одного килограмма такой "древесины" требовалось всего около 130 миллилитров крови. Фактически это был первый биокомпозитный материал.
В начале XX века американская компания Haskell Manufacturing выпускала хаскелит — фанеру, проклеенную гидрофобным клеем на основе бычьего альбумина. Из нее делали корпуса самолетов, лодки, плавучие мосты, а также элементы строительных конструкций.
Не раз возникали идеи использовать кровь, слитую на скотобойнях, которую обычно выбрасывают или сжигают, в производстве строительных блоков, за это давали патенты. Но все подобные изобретения оставались невостребованными — "кровавые" кирпичи слишком дорогие. Другое дело — Марс, над которым не властна рука рынка.
Бетон из крови космонавтов
Понятно, что на Красную планету не планируют завозить коров. Во всяком случае, пока. А значит, вместо бычьего придется использовать человеческий альбумин. Смешав рыхлый материал, подобный лунному или марсианскому реголиту, с этим белком из крови человека, британские ученые получили биокомпозит, не уступающий бетону. Назвали его AstroCrete.
Создали два варианта — для Луны и Марса, с концентрацией альбумина соответственно 15 и 37,5 процента. Предел прочности на сжатие — от 19,5 до 25 мегапаскалей, как у обычного бетона, а если добавить мочевину, то до 39,7.
Альбумин — самый распространенный белок в крови человека. В плазме его — 40-45 граммов на литр, пополняется со скоростью 12-25 граммов в сутки. По расчетам, литра крови хватит на 300 граммов композитного бетона. Если каждый космонавт будет сдавать кровь дважды в неделю, это даст около 2,5 килограмма композита в месяц. За 72 недели можно построить помещение для еще одного колониста.
При этой технологии не нужны биореакторы и оборудование для изготовления синтетических полимеров, следовательно, ниже расход энергии, воды и времени. Важно, что производство не зависит от поставок с Земли. При условии, что прочие системы жизнеобеспечения работают нормально, колония сможет самостоятельно расширить жизненное пространство или восстановить разрушенное.
Пикантная биодобавка
Связывающие свойства возникают у альбумина, когда белки крови разворачиваются. Они соединяются между собой в плоские структуры, известные как бета-листы, которые и удерживают частицы материала. Но для этого их надо денатурировать. Лучше всего с этим справляется мочевина — еще один компонент AstroCrete.
Человек в среднем производит от одного до двух литров мочи в сутки, это 20-35 граммов мочевины. Ее отделяют в системе жизнеобеспечения при получении чистой воды. Это ценное сырье. Им можно, к примеру, удобрять растения. Но, по мнению ученых, для этого прекрасно подходит атмосферный марсианский азот, а мочевину лучше пустить на "кровавый" бетон.
На очереди — пауки
В качестве альтернативы человеческому альбумину рассматривали паучий шелк. Основа паутины — тот же белок, из которого плетет коконы тутовый шелкопряд, — фиброин. Его адгезионные свойства не хуже, чем у альбумина, а молекулы также образуют прочные сетки за счет водородных связей.
Пауков не раз отправляли в космос. Недавний эксперимент — за двумя разнополыми особями вида Trichonephila clavipes два месяца наблюдали на МКС — показал, что они без проблем плетут паутину и в невесомости.
Однако вариант с пауками более трудный. Им нужны отдельные помещения — достаточно просторные, чтобы не мешать друг другу. За ними надо ухаживать, кормить личинками мух. Кроме того, в отличие от шелкопряда, пауков сложнее разводить. Все идет к тому, что придется создавать синтетические аналоги паучьего шелка на основе рекомбинантных белков.
В марсианском поселении сырье теоретически можно синтезировать в биореакторе, а чтобы он не простаивал, делать в нем еще и биотопливо, химикаты, фармацевтические препараты, пищу, перерабатывать продукты жизнедеятельности человека. Но пока подобных универсальных установок нет и, видимо, первым поселенцам придется рассчитывать в основном на собственные силы и местные ресурсы.