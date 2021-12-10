Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

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В наше время ёлку украшают игрушками из самых разных материалов: пластика, металла, ткани, бумаги. Хрупкие стеклянные шары, сосульки, шишки и звери становятся редкостью, а ведь именно они дарили то самое, особое ощущение Нового года. Традиция выдувать из стекла наряд для ёлки появилась в Германии в середине прошлого века, в России мастерить такие изделия стали в начале XX века.





solek73.tourister.ru

Наряд для зелёной



Традиция наряжать ёлку появилась в Европе в первой половине XVII века. Первые украшения представляли собой христианские символы: на верхушку водружали Вифлеемскую звезду, на ветках развешивали яблоки, обозначающие плоды с древа познания добра и зла, также укреплялись и зажигались свечи, символизирующие ангельскую чистоту.

Первые стеклянные ёлочные игрушки, согласно одному из преданий, появились в Саксонии в XVI веке, то есть раньше, чем распространилась традиция ставить в домах рождественское дерево.

По другой версии, появление игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда в местечке Лауша в Тюрингии стеклодувы смастерили стеклянные яблоки и успешно распродали.

В нашей стране стеклянные украшения до конца позапрошлого века были по карману лишь богатым людям. Поэтому простые горожане чаще всего украшали рождественское дерево доступными сластями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками, горящими свечами. Для эффекта добавляли переливающиеся украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блёстки. Угощения с ёлки раздавали детям.

Прятать сладкое на ёлке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже, а иногда — украшение, куколку или солдатика.





Татьяна Дюжая/Известия

Клинские умельцы

Стеклянные шары завозили в русские города из Германии вплоть до начала XX века. Однако именно в нашей стране придумали украшать праздничную ель стеклянными бусами. В середине XIX века первые маленькие шарики стали выдувать в Клинском уезде на стекольном заводе в имении Александрово князя Александра Меньшикова.

После революции частные предприятия ликвидировали, но стеклодувный промысел сохранился. Кустари-одиночки объединились в артели, промысел окреп, и в селе Воздвиженском Клинского района даже открыли училище, где готовили стеклодувов медицинского оборудования и ёлочных украшений.

В Советском Союзе в 1929 году был официально введён запрет на Рождество, Новый год и ёлку. Несмотря на этот указ, многие украдкой продолжили традицию, а игрушки производили кустарным способом. Коллекционеры особенно ценят изделия того периода — они считаются самыми редкими.

В конце концов советские правители образумились, и в канун 1936 года в СМИ было опубликовано письмо кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Павла Постышева с предложением возобновить празднование Нового года с ёлкой.

Ёлочные игрушки изменились — украшать игольчатые лапы стали красноармейцы и парашютисты, пионеры и комсомолки в красных косынках, а также шары с портретами Ленина и Сталина. Появились подвески в виде дирижаблей, парашютов, самолётов, танков; покорители Севера — стеклянные полярники также стали героями. Макушку разрешалось украшать исключительно красной звездой.





tiina.livejournal.com

Советский шик

Во время войны колючих красавиц украшали игрушками, сделанными буквально из подручных материалов. Из бинтов, погон и носков мастерили солдатиков, танки, пистолеты, собак-санитаров. Использовались отходы производства: кусочки металла, проволоки и металлическая стружка.

Мирная тема к новогоднему празднику вернулась после 1947 года. Ели вновь украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. После того как страна в 1956 году посмотрела фильм "Карнавальная ночь", появились игрушки часы — со стрелками, установленными на пять минут до полуночи.

В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века с развитием сельского хозяйства на ёлках начали расти стеклянные овощи и фрукты: кукуруза, виноград и лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. Полёт первого человека в космос вдохновил стеклодувов — появились ракеты, космонавты, спутники.

В 1970-е годы фабрики ёлочной игрушки — Высоковская, Решетниковская и Круговская — объединились в предприятие "Ёлочка". До конца 1980-х выпускалось множество стеклянных игрушек: колокольчики, фигурки зверей, джиннов и девочек в шубках. Одним из любимых у детей был большой шар из полистирола с вращающейся бабочкой внутри.

За настроением

Фабрика "Ёлочка" в Клинском районе работает до сих пор. Производство сейчас находится в Высоковске. Здесь же расположен и один из лучших музеев ёлочной игрушки. Экскурсоводы, проведя вас по 12 залам, расскажут о зарождении и развитии промысла на подмосковной земле и истории ёлочной игрушки, а мастера-стеклодувы и художники продемонстрируют свои таланты.





photo-platov.ru

Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.