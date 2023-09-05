Расхожий штамм: гипермутант коронавируса "пирола" может стать доминирующим

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Как известно, в Алматинской области планируют построить атомную электростанцию. Споры по поводу строительства не утихают на протяжении нескольких лет. Казахстанцы разделились на два лагеря. Одни опасаются повторения трагической судьбы Чернобыльской АЭС, другие поддерживают идею строительства станции.





Между тем в мире набирает обороты использование мирного атома. Также стоит отметить, что в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым.





По данным аналитиков, Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 гигаватта, с осени 2021 года. Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 гигаватт.





Также, по прогнозу, дефицит электроэнергии продлится до 2025 года. К 2029 году дефицит будет максимальным в размере 5,5 млрд киловатт в час. При этом сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объемах, отмечают они.





Фото: pixabay.com





На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.





Тем временем премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил , что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%. Схожие показатели износа и у оборудования теплоэлектроцентралей, причем в некоторых городах эта цифра составляет 80%. Необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей. Кроме того, для обеспечения стабильного роста экономики потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.





В прошлом году экс-министр энергетики Болат Акчулаков подчеркнул , что Казахстан имеет потенциал для развития атомной энергетики.









Он напомнил, что страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, имеет свое производство компонентов ядерного топлива, а также доступ к услугам по изотопному обогащению урана.





Кроме того, на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива, рассказал он.





Вопрос строительства АЭС рассматривался Министерством энергетики РК как одно из наиболее перспективных направлений, что подтверждается и мировым опытом. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области, информирует tengrinews.kz.





По словам управляющего директора НПП "Атамекен", заслуженного энергетика, независимого эксперта Жакып Хайрушев, сегодня объемы этого дефицита весьма внушительные, сообщает zakon.kz.





В настоящее время у нас дефицит достигает 1,5 тысячи мегаватт. Если бы сегодня у нас была АЭС, то этот дефицит был бы перекрыт. 1,5 тысячи - это, наверное, пять-шесть областных центров, таких как город Уральск, как Западно-Казахстанская область. Потребление там составляет в настоящее время 250-300 мегаватт - это пиковые нагрузки. Поэтому такие области, как ЗКО, пять-шесть областей Казахстана - вот что такое 1,5 тысячи", - заявил он.





Конечно же, атомная генерация не снизит потребность в электричестве одномоментно, но он убежден, что если бы АЭС построили еще 10 лет тому назад, то этот вопрос сейчас бы на повестке не стоял.





Фото: pixabay.com





В целом, говоря о перспективах и эффекте от строительства АЭС, как энергетики, так и атомщики в первую очередь отмечают наличие базового источника энергии и тепла, обеспечивающего энергоустойчивость и энергонезависимость Казахстана. Также будет обеспечен доступ к новым инновационным ядерным технологиям за счет планируемого строительства новых АЭС только поколения 3 и 3+.





Эксперт в области энергетики Жакып Хайрушев считает, что сегодня на пути к принятию ядерной энергии в качестве источника "зеленой" энергии существует несколько предрассудков: это укоренившееся в течение нескольких десятилетий заблуждение, приравнивающее атомную энергию к ядерному оружию, пишет inform.kz.





Это необоснованный страх перед катастрофами Чернобыля в 1986 году и на АЭС Фукусимы в 2011 году.





При этом, по словам спикера, в случае аварии на Фукусиме никто не погиб, а причиной стало цунами у побережья Японии. Риск, который был с самого начала, но расценивался, как наименее вероятный, и, к сожалению, воплотился в жизнь.





Однако, по данным эксперта, современные реакторы уже учитывают риски, которые были на Фукусиме. Что касается опасений использования атомной энергетики в качестве ядерного оружия, то, как считает Жакып Хайрушев, страхи не имеют под собой оснований.





Недавно, 22 августа, в селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции.





В небольшое село прибыли эксперты атомной отрасли, представители акиматов, депутаты, местные жители и активисты из других городов, отмечает tengrinews.kz.





Последние еще до начала обсуждений развернули перед зданием школы, где намечалось мероприятие, плакаты и транспаранты. Они выступили против строительства АЭС.





Тем не менее многие местные жители уверены, что проект АЭС "даст новое дыхание" Улкену и обеспечит население рабочими местами. Они постоянно поддерживали аплодисментами идею строительства станции.









Немного позже в Министерстве энергетики отметили, что на публичных обсуждениях в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области по вопросу строительства АЭС местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.





После завершения обсуждений выступил президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.





По итогам обсуждений в соответствии с регламентом маслихата, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 704, решение о строительстве АЭС будет приниматься маслихатом Алматинской области", - отметили в ведомстве.



