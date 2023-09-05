Расхожий штамм: гипермутант коронавируса "пирола" может стать доминирующим
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ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта омикрона, заявили опрошенные "Известиями" специалисты. В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали пиролой, - он обнаружен уже более чем в десяти странах, а новое число мутаций в его генотипе дает основание полагать, что он лучше обходит иммунитет после болезни и вакцинации.
Штамм на новенького
Подвид коронавируса BA.2.86, получивший название "пирола", может стать международным во всем мире, заявили вирусологи. Об обнаружении этого варианта во Франции 1 сентября сообщили местные СМИ. В целом пиролу уже зафиксировали более чем в десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании. В органах здравоохранения Великобритании даже предложена программа повторной вакцинации населения от COVID-19 из-за нового подварианта.
То, что отличает новый штамм пирола от других, - это огромное количество мутаций, произошедших за короткое время. То есть от изначального омикрона и от его подвариантов, таких как кракен, он отличается более чем на 30 мутаций. Это необычная эволюция вируса, взрывная, которая становится возможной в организме иммунодефицитных пациентов (больных ВИЧ или пациентов, проходящих химиотерапию), которые болеют очень долго. В таких случаях вирус накапливает огромное количество ошибок в геноме", - рассказал руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
Очень часто такие гипермутанты не передаются другим людям и остаются в организме одного пациента. В случае же с пиролой штамм начал распространяться активно, и его уже находят в сточных водах ряда европейских стран. Причем заражаются им и те, кто уже переболел омикроном, рассказал Альберт Ризванов.
О появлении нового штамма заявил ранее Центр по контролю за заболеваемостью (CDC) в США. Также BA.2.86 составлял около 2% от всех вариантов SARS-CoV-2 в сточных водах Швейцарии, пробы которых взяты еще 5 и 6 августа, что говорит о его широком распространении в этой стране.
Причина волнений
Подтвердил версию о том, что пирола зародилась в организме человека с иммунодефицитом, и научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Он напомнил, что именно так и появился омикрон.
Судя по всему, эволюционно он развился даже раньше, чем кракен и другие варианты. Основные мутации у него произошли как раз в спайк-белке, с помощью которого коронавирус и закрепляется в человеческом организме. По сути, мы получили новую ветвь, и когда он наберет силу в плане захвата популяции, то мы получим волну, которая будет сравнима с первым всплеском омикрона", - подчеркнул эксперт.
При этом говорить о том, что само заболевание станет тяжелее, не приходится, отметил Михаил Болков. В популяции уже закрепилась иммунная память, и она способна защитить организм от опасных форм течения инфекции. Но перспективы сохраниться в человеческой среде надолго у этого штамма есть.
Ему понадобится несколько месяцев, чтобы начать доминировать, если не появится новый, более успешный вариант коронавируса или новая инфекция", - отметил Михаил Болков.
По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, одна из американских лабораторий проверила антигенные и инфекционные свойства S-белка пиролы.
Гипермутированный спайк-белок BA.2.86 действительно сильно отличается от разных омикронов по нейтрализующим антителам, но эта комбинация мутаций также существенно понизила инфекционность, и на восстановление инфекционности эволюции потребуется немало времени (надо отметить, что S-ген не единственный фактор успеха инфекции, хотя обычно главный из них). Сыворотки тех пациентов, которые были привиты китайской вакциной и переболели после этого один раз, в большинстве своем не способны нейтрализовать пиролу. У дважды переболевших после прививок ситуация не такая печальная, и нейтрализация нового штамма ослабла, но менее чем втрое", - сказал эксперт.
Как сообщалось ранее, опасения ВОЗ вызывает также линия EG.5 "эрис", ее внесли в перечень вариантов под наблюдением.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Продеус выразил уверенность в том, что новый подвид появится и в России. Однако он не считает это причиной для паники. Но подчеркивает: контролировать ситуацию необходимо.
Коронавирусная инфекция и посткоронавирусный синдром тяжело переносятся людьми с хроническими и тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек. Поэтому просто нужно быть аккуратными, не ходить в те места, где много простывших людей, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, самое главное, заботиться о прививке от гриппа и предупреждать гриппозную инфекцию, которую я как врач сейчас опасаюсь значимо больше", - отметил он.
Пошел в рост
Накануне ВОЗ в еженедельной эпидемиологической сводке отчиталась, что в период с 31 июля по 27 августа более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире - число случаев инфицирования выросло на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями. А в период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Такой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в августе можно считать сезонным, так как именно в этом месяце люди возвращаются в города, начинают ходить по магазинам и готовить детей к школе, в общественном транспорте растет число пассажиров, рассказал Андрей Продеус. Специалист добавил, что в сентябре, когда начинаются занятия в школах и люди чаще общаются в закрытых помещениях, чем на улице, передача вируса облегчается еще больше, что также провоцирует рост заболеваемости. Также он отметил, что появление новых штаммов всегда приводит к новым всплескам болезни.
Это просто констатация: обратите внимание. Для врачебной аудитории это сигнал к тому, что среди пациентов с насморком могут быть люди с риновирусом или коронавирусом, будьте готовы провести необходимую диагностику", - пояснил Продеус.
Рост заболеваемости в данном случае не связан с сезонностью, уверен врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
В Европе ученые уже пришли к выводу, что коронавирус не имеет сезонности. То есть ковид использует любое снижение популяционного иммунитета, чтобы увеличить количество зараженных людей", - сказал он.
В целом, как подчеркнули в ВОЗ, COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой. Организация призвала поддерживать борьбу с его распространением, в том числе проводить бустерную вакцинацию.
Авторы:
Мария Недюк
Наталия Быкадорова
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