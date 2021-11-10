Система Orphus

Россия и Казахстан: сотрудничество без границ

09.11.2021, 18:35 13231
Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
Фото: Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров.
Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества, сообщает интернет-портал «Российской газеты».
 
За 29 лет с момента установления дипломатических отношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Теперь она не только в полной мере опирается на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии.
 
В основе партнерства наших стран - бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев.
 
Фундаментом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества служат прочные хозяйственные связи, сформированные в рамках единого государства в XX веке. Рассматриваем это как уникальное сравнительное преимущество наших стран в условиях острой конкурентной борьбы на международных рынках.
 
Скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли. Товарооборот между Россией и Казахстаном оправился от "коронакризисного" шока и за восемь месяцев текущего года показал рост в 34%. В абсолютных цифрах это 16,1 млрд долларов США, что превышает уровень трех допандемийных лет.
 
Общими усилиями создана солидная нормативно-правовая база, охватывающая практически все области межгосударственных отношений. Отмечу такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (от 25 мая 1992 года), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля 1998 года), Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (от 11 ноября 2013 года).
 
Хорошо отлажена система механизмов институционального диалога. С 1997 года работает Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Обустройством отраслевых направлений двусторонней кооперации занимаются действующие в ее составе подкомиссии по транспорту, науке и новым технологиям, топливно-энергетическому комплексу, промышленности, а также межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому и культурно-гуманитарному взаимодействию.
 
Россия и Казахстан среди первых ввели регулярную практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств. В сентябре сего года состоялось 17-е заседание такого формата. Ежегодно форумы созываются по специальной, прежде всего востребованной нашими регионами (многие из них объединены общей границей) повестке дня. На рассмотрение выносятся самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого капитала, туризма и экологии.
 
Российско-казахстанская "связка" играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан - Лидер нации Назарбаев. Евразийский проект уже не раз показывал себя мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов. Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС - одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства - многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности.
 
На фоне ускорения научно-технологического прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью. Многое делается "на рельсах" прямой промышленной кооперации, в том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие "горизонтальные" связи - ценный актив наших союзнических отношений.
 
Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты. В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы "Байтерек", которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав. Согласно плану, в 2023 году с космодрома Байконур будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких "кластеров" с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы.
 
Россия и Казахстан подают пример взаимоуважительного подхода к решению пограничных вопросов (протяженность общих рубежей - более 7,5 тысячи километров). Уникальное географическое положение в центре Евразии позволяет извлекать обоюдную выгоду из совместного транзитного потенциала. Энергично обустраиваем высококонкурентные транспортные коридоры, призванные соединить Европу и Западный Китай, а также Север и Юг континента с выходом на страны Персидского залива и в Индийский океан.
 
Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе Каспийского моря. Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому уникальному и в то же время хрупкому водоему, не имеющему связи с мировым океаном. Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных ресурсов, прежде всего богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их воздействием на окружающую среду. При этом вместе работаем и над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе водородной энергетики.
 
В соответствии с Договором от 2013 года нашими странами проводится согласованная внешняя политика с опорой на союзнические обязательства и использование возможностей многосторонних объединений: Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ.

 
Динамично развиваются двусторонние научно-образовательные и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по линии гражданского общества. Этому в немалой степени способствуют преобразования, проводимые в Казахстане по инициативе президента Токаева. Они нацелены на модернизацию общественно-политической и экономической жизни страны, обеспечение верховенства закона и защиты прав всех граждан республики.
 
На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.
 
Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.
 
Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать - стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.
 

Комментарии

новости по теме

Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

27.10.2021, 19:35 78922
Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей
Ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы 22 октября на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает издание "Известия".

Известно, что у ряда переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются одышка, усталость, проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью.
 
Авторы исследования объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Они обработали информацию по 38 млн человек — 45% населения страны. Из них были отобраны 157 тыс., которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах ученые выделили тех, у кого через три месяца после подтверждения заболевания сохранялись жалобы.
 
По данным медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше. Однако разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41%. В то же время сами симптомы немного отличаются.
 
У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, общее недомогание, выпадение волос, головная боль и потеря вкусовых ощущений. У детей распространены стойкое ощущение усталости, депрессия и тревожность, соматические расстройства, головная боль и боли в животе.
 
Кроме того, в младшей возрастной группе чаще встречаются симптомы, указывающие на расстройство психики.
 

Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — написали ученые.

 
Авторы отметили, что на данный момент это наиболее масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она всё равно значительно ниже, чем среди взрослых.
 
Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс. По словам психотерапевта, если у человека раньше не было периодов упадка и при этом он менее полугода назад переболел коронавирусом, то, вероятно, есть прямая связь.
 
До этого, 14 октября, немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы, а также ганглиозные клетки сетчатки. Предположительно, именно этот факт и является причиной того, что переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы со зрением. Специалисты для исследования подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем наблюдали за его активностью. Коронавирус действительно инфицировал клетки сетчатки.
 
11 октября глава центра психотерапии Виктория Читлова сообщила, что у людей с суицидальными наклонностями может произойти рецидив после перенесенного коронавируса. Психотерапевт отметила, что во время постковидного периода люди подвержены воспалению нервных тканей, из-за чего человек может вернуться к мыслям о самоубийстве. Также депрессия способна развиться у тревожных людей. При этом эксперт подчеркнула, что коронавирус не является первопричиной подобных мыслей.
 
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".
 

Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта

03.10.2021, 04:00 169561
Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта
Из Кабула раздались угрозы в адрес Душанбе. Причина — поддержка таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Еще больше ситуация накалилась после того, как президент Эмомали Рахмон принял военный парад на границе с Афганистаном. "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перебросил в приграничные районы боеспособные силы для "отражения потенциальных угроз". Приведет ли это обострение к военному конфликту, выясняли "Известия".
 
Не надо вмешиваться
 

Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие найдется противодействие", — заявил назначенный талибами заместителем председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи.

 
Эти слова стали ответом на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он призвал провести в Афганистане выборы и создать инклюзивное правительство с участием всех этнических групп, включая афганских таджиков. Рахмон отметил, что "формирование любого правительства без учета интересов всех жителей страны может привести к катастрофическим последствиям".
 
Помимо этого таджикский лидер предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории. По его словам, разные террористические группировки, включая "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация), используют ситуацию в Афганистане для активного укрепления своих позиций.
 

Сегодня на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека. Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи", — заявил Рахмон. Мирные жители, по его словам, "сталкиваются с невиданным насилием". "Речь идет о массовых убийствах жителей", — сообщил он, добавив, что "эта ситуация организована извне и навязана афганскому народу". Кого именно Рахмон подразумевает под "внешними силами", он не пояснил.

 
Панджшер, населенный преимущественно таджиками, с 1975 года стремится к широкой автономии. В 1980-е он находился под контролем этнического таджика Ахмада Шаха Масуда, противостоявшего просоветскому правительству Афганистана, а после вывода советских войск — другим полевым командирам в афганской гражданской войне. В 1996 году талибы, захватившие почти весь Афганистан, так и не смогли взять Панджшер.
 
В этот раз провинция вновь стала очагом сопротивления талибам, последним регионом страны, который им не подчинялся. Сопротивление возглавил сын убитого 10 сентября 2001 года Масуда, Ахмад-младший. Он заявлял, что его главная цель — создание нового Афганистана, в котором все национальности имеют автономию и участвуют в управлении страной.
 
Лидеры сопротивления хотели создать ополчение из остатков афганской армии и местных жителей, не сдавшихся талибам. Рассчитывали они и на международную помощь. Но их никто не поддержал. 6 сентября этот регион пал.

 
Нагнетание ситуации
 
Таджикистан в отличие от большинства соседей Афганистана по региону не признал новую власть в Кабуле. Эмомали Рахмон заявлял, что, несмотря на обещания создать инклюзивное правительство, талибы на самом деле строят исламский эмират. "Безразличие международного сообщества к ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне", — предупреждал он.
 
В стране опасаются наплыва беженцев из Афганистана. В начале лета стране уже пришлось принять у себя несколько тысяч афганских военнослужащих и около тысячи мирных жителей. Беспокоит Душанбе и возможное увеличение потока наркотиков. В середине июля погранслужба Таджикистана обнаружила 3,5 кг героина у афганских беженцев.
 
Кроме того, таджикские власти опасаются усиления радикальных исламистов. Талибы пообещали не угрожать соседям, но при этом охранять таджикско-афганскую границу поручили группировке "Ансаруллах", которая запрещена в Таджикистане. Многие ее боевики находятся в международном розыске. Возглавляет эту организацию этнический таджик Махди Арсалон, который не раз говорил, что хочет построить в Таджикистане халифат по примеру Афганистана. Андрей Казанцев. "Годами таджикские экстремисты уезжали в Афганистан воевать. "Ансаруллах" — выходцы из Таджикистана. Их расположили контролировать пограничные территории. Талибы включили эту группировку в свой состав, хотя обещали международным игрокам выгнать всех международных террористов", — отметил специалист в беседе с "Известиями".
 
По его словам, сами стороны не смогут справиться со сложившимся положением. "Но, возможно, найдутся международные игроки, которые помогут разрядить ситуацию. Талибы связаны с Пакистаном, а тот — с Китаем. Пекин — основной инвестор в Таджикистане, ему не нужна война между двумя сторонами. Россия четко дала гарантии безопасности Душанбе, и талибы об этом прекрасно знают, поэтому границу вряд ли пересекут", — подчеркнул политолог.
 
С ним согласен Нессар. "В горячую фазу этот конфликт все же не должен перейти, это в основном игра мускулами. Талибы прекрасно понимают, что вооруженный конфликт может вызвать реакцию ОДКБ. Таджикистан тоже осознает, что втягивать весь регион в вооруженное противостояние не стоит. Но мелкие стычки между сторонами все же возможны", — считает эксперт.
 

Оглядываясь назад - на путь борьбы, продолжать новый поход. Ко дню празднования 72-й годовщины основания Китайской Народной Республики

30.09.2021, 09:03 191026
Оглядываясь назад - на путь борьбы, продолжать новый поход. Ко дню празднования 72-й годовщины основания Китайской Народной Республики
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
В 2021 году исполняется 72 года со дня основания Китайской Народной Республики и 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. За последние 72 года Коммунистическая партия Китая привела китайский народ всех этнических групп к самообеспечению и упорной борьбе и добилась блестящих высот: 
 
От "больного человека Азии" до политической державы. До 1949 года Китай был бедным и слабым, над ним издевались империалистические державы. За 72 года, прошедшие с момента основания Нового Китая, под сильным руководством КПК, китайский народ уверенно двигался вперед, не опасаясь угроз и шантажа, и добился исторического подвига - встать на ноги, разбогатеть и стать еще сильнее. В 1971 году Китай возобновил свое юридическое место в Организации Объединенных наций. За эти 50 лет Китай внес значительный вклад в совершенствование международной системы, в основе которой лежит ООН, в поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию. Китайская нация наследует концепцию мира и гармонии, поэтому она никогда не стремится к господству и гегемоний. В будущем Китай будет продолжать работать со всеми миролюбивыми странами и народами, чтобы продвигать общие ценности мира, развития, справедливости, честности, демократии и свободы для всего человечества, придерживаясь принципов сотрудничества, открытости, взаимной и беспроигрышной выгоды, будет способствовать построению международных отношений нового типа и построению сообщества единой судьбы человечества.
 
От нищей страны до экономической державы. Раньше Китай был одной из беднейших стран мира, где люди жили без достаточного количества еды и даже одежды. За 72 года под руководством КПК китайский народ всех этнических групп, следуя экономическим законам, провел социалистическую модернизацию и превратил Китай во вторую крупнейшую экономику мира за относительно короткий период; 1,4 миллиарда китайцев полностью избавились от абсолютной бедности и идут к общему процветанию; Китай справился с эпидемией коронавируса, и более 1,1 миллиарда китайцев уже получили вакцину; каждый день в Китае рождается 16 000 компаний, более 120 новых иностранных компаний устремляются в Китай, как крупнейший в мире потребительский рынок и крупнейший объект для инвестиций; зеленая и низкоуглеродная энергия стали новым направлением. Китайцы водят половину в мире автомобилей на новых источниках энергии по самой протяженной в мире сети автомагистралей; 10% китайцев выезжают за пределы страны в туристических целях; китайские астронавты успешно вернулись на Землю после нескольких месяцев пребывания на космической станции; права и свободы китайского народа полностью защищены Конституцией; 1 млрд китайских пользователей сети узнают о мире через Интернет, общаются и выражают свое мнение. В первом полугодии этого года экономика Китая преодолела влияние эпидемии и продолжила развиваться. ВВП страны достиг 53,2167 трлн юаней (примерно 8,2 трлн долларов США), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7%. В первой половине этого года располагаемый доход жителей страны на душу населения составил 17 642 юаней (приблизительно 1,16 млн тенге), что на 12,6% больше, чем в предыдущем году.
 
От "таинственного Востока" к гуманно-культурной державе. 72 года назад китайская культура была неизвестной и казалась "загадочной". Сегодня Китай стал мировой державой в таких областях, как культура, наука и технологии, образование, спорт и здравоохранение. "Бум китайского языка" находится на подъеме во всех странах мира, в том числе и в Казахстане. Во всем мире популярны китайские романы, фильмы, игры, медицина и т.д. Китай добился выдающихся достижений в таких высокотехнологичных областях, как аэрокосмическая промышленность, большие данные, связь, машиностроение, энергетика и фундаментальные научные исследования. Глобальный индекс инноваций Китая растет 9 лет подряд, занимая сейчас 12-е место в мире. Китай стал одной из часто выбираемых студентами стран для обучения за границей в мире. Спорт в Китае стремительно развивается, китайские спортсмены завоевали 88 медалей (38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей) в Токио-2020. В 2022 году Пекин станет единственным городом в мире, которому выпала честь провести и летние, и зимние Олимпийские игры. Китайская цивилизация, имеющая глубокую историю в 5 тысяч лет, восходит к давним временам, при этом вечно сохраняя молодость. Она будет продолжать вносить китайскую мудрость и решения в дела мира и развития во всем мире.
 
От саморазвития к внесению мирового вклада. Развитие Китая предоставляет широкие возможности для всех стран мира, включая Казахстан. Инициатива "Один пояс, один путь" продвигается на основе принципов широких консультаций, совместного строительства и общих выгод, содействует избавлению от бедности десятков миллионов людей в странах, расположенных вдоль Шелкового пути; Китай возглавил борьбу с коронавирусом и начал крупнейшую в мире операцию по сотрудничеству в области вакцины против COVID-19, предоставив вакцины более чем 100 странам и международным организациям, и в этом году предоставит миру 2 млрд доз вакцины, таким образом, Китай оказывает сильную материальную поддержку странам мира, включая Казахстан; Более 2400 китайских миротворцев выполняют задачи по всему миру. Китай был и будет строителем мира во всем мире, участником глобального развития, защитником международного порядка и поставщиком общественных благ. Благодаря своему новому развитию, Китай будет продолжать предоставлять новые возможности для мира и сотрудничества с международным сообществом, включая Казахстан. Вносить еще больший вклад в мир и развитие во всем мире, объединять усилия, чтобы реагировать на глобальные угрозы и вызовы, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества и совместно строить лучший мир. 
 
Самая главная причина, по которой Новый Китай добился таких блестящих достижений, - это руководство Коммунистической партии Китая. История более чем в 180 лет китайской нации в наше время, история в 100 лет с момента основания Компартии Китая и история в более 70 лет с момента основания КНР полностью подтвердили, что без Компартии не было бы Нового Китая и великого возрождения китайской нации. История и народ выбрали Компартию Китая. С момента своего рождения она поставила перед собой первоначальную миссию - искать счастье для китайского народа и возродить китайскую нацию. На протяжении ста лет КПК придерживается научных теорий и непрерывно интегрирует основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая, сформировала теоретическую систему социализма с китайской спецификой. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху - это его последнее достижение. КПК настаивает на том, чтобы в центре внимания находился народ, при этом более 90 миллионов членов партии всегда будут с людьми и сосредотачиваются на решении их практических проблем. КПК настаивает на укреплении своей собственной конструкции, строгом управлении своими кадрами, чтобы ни одно коррупционное действие не было скрыто от глаз, что говорит о непреклонном характере и честности партии. 
 
На XVIII съезде Коммунистической партии Китая 2012 года были поставлены цели "двухсотлетия" - построение среднезажиточного общества к 100-летию основания КПК (2021 год) и процветающей, сильной, демократической, цивилизованной, гармоничной, красивой, современной социалистической страны к 100-летию со дня основания КНР (2049 год). В июле этого года председатель Си Цзиньпин торжественно заявил, что благодаря непрерывной борьбе всей партии и народа всех этнических групп нами была достигнута первая вековая цель - было полностью построено среднезажиточное общество в Китае. В настоящее время Китай вступил в новый этап развития всестороннего строительства современной социалистической страны и сосредоточивает внимание на реализации 14-й пятилетки экономического и социального развития и ускорении построения новой модели развития, с внутренними циклами в качестве основного и взаимного продвижения внутренних и международных циклов. Китай придерживается философии развития, ориентированной на человека, способствует всеобщему процветанию при качественном развитии, способствует социальной справедливости и способствует всестороннему развитию людей.
 
В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. За последние 30 лет китайско-казахстанские отношения развивались под совместным руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Н.А. Назарбаева, президента К. Токаева и руководителей Китая, достигнув беспрецедентной высоты вечного всестороннего стратегического партнерства, способствующего миру, стабильности и развитию в регионе и в мире, стали моделью мирного добрососедства. Особенно после вспышки эпидемии коронавируса правительства и представители всех слоев общества двух стран оказали друг другу большую материальную и духовную помощь, которая воплощает благородный дух "друзья познаются в беде". Китай готов работать с Казахстаном для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, рассматривать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность укрепить противоэпидемическое и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и вывести на новый уровень вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана. Обе стороны должны усилить согласованность стратегий развития, ускорить переговоры и подписание межправительственного плана торгово-экономического сотрудничества и новой версии соглашения о защите инвестиций, реализовать проекты сотрудничества во всех областях, согласованных двумя сторонами, увеличить количество поездов Китай-Европа и продвижение сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничного бизнеса, зеленой энергии и. т.д. Китай поддерживает Казахстан в успешном проведении встречи министров иностранных дел СВМДА и готов работать с Казахстаном для содействия плавному изменению ситуации в Афганистане ради региональной безопасности, стабильности и развития. Обе стороны должны укреплять координацию и сотрудничество в многосторонних областях, защищать общие интересы развивающихся стран, обеспечивать международную справедливость и защищать основные нормы международных отношений.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов