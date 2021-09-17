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Российские вузы предложили бесплатные мероприятия по повышению квалификации кадров

16.09.2021, 19:39 4105
Российские вузы предложили бесплатные мероприятия по повышению квалификации кадров
Российский университет дружбы народов организует мероприятия по повышению квалификации кадров по специальности "Психология". 
 
В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три Программы повышения квалификации с такой тематикой: 
 
  • "Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания"; 
  • "Современные психолого-педагогические технологии в образовании"; 
  • "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков", - 

продолжительностью 72 академических часа каждой из трех Программ повышения квалификации. 
 
Целевой аудиторией мероприятий повышения квалификации являются преподавательский состав высших учебных заведений, готовящих национальные кадры по специальности "Психология", молодые специалисты - психологи, учителя общеобразовательных школ, психологи общеобразовательных учреждений, в которых доступно оказание психологической помощи учащимся, педагоги и психологи образовательных организаций, специализирующихся на воспитании молодежи, практикующие психологи, оказывающие психологическую помощь в частном порядке, сотрудники специализированных медицинских учреждения, оказывающие психологическую помощь пациентам, имеющим соответствующие психологические расстройства. 
 
Обучение будет проведено с участием ведущих преподавателей Российского университета дружбы народов. 
 
Предварительные сроки проведения мероприятий повышения квалификации - с 20 сентября 2021 года по 09 октября 2021 года. С уточненными датами проведения мероприятий, а также с более подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться по ссылке: https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/
 
Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/
 
После успешного прохождения итоговой аттестации слушателям курсов повышения квалификации будут выданы удостоверения повышения квалификации. 
 
По всем интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте: [email protected], [email protected], а также по телефону "горячей линии": +7 (495) 4341012 (вн.1270), +7 (495) 4344364 (вн.1267).



ФГБОУ ВО "Московский государственный университет пищевых производств" в период с 20 сентября по 6 октября 2021 года организует обучение по дополнительным профессиональным программам:
 
  • "Применение VR/AR-технологий в решении профессиональных задач";
  • "Современные подходы к управлению техносферной безопасностью";
  • "Использования 3D моделирования технологического оборудования в профессиональной деятельности".
 
Обучение организуется с целью повышения уровня квалификации национальных кадров, в том числе выпускников российских и советских вузов по Инженерно-техническим специальностям. 
 
Обучение бесплатно для всех участников.
 
Обучение будет проводиться в очно-дистанционном формате с использованием платформы Webinar.ru. Платформа webinar.ru предоставляет доступ к материалам курса (лекции, практические задания, методические рекомендации к самостоятельной работе и т.п.) в удобное для Вас время Практические семинары и итоговая аттестация пройдут в очном формате на базе АО "Алматинский технологический университет" по адресу: город Алматы, улица Толе би, д. 100 в период с 28 сентября по 6 октября 2021 года. 
 
Успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию будет выдано удостоверение о повышении квалификации (72 часа).
 
Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефонам: Князева Наталья Викторовна, заместитель директора Центра дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки +7(499)750-01-11 (доб. 6068), моб. телефон +7 (977) 181-87-02
 
По техническим вопросам: Хохлов Андрей Владимирович 8-999-553-90-08 [email protected]


 
Российский университет дружбы народов по заказу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует в Республике Казахстан проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования". 
 
В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы повышения квалификации:        
  • Управление проектной деятельностью в условиях цифровизации образовательных организаций;
  • Совершенствование профессиональных компетенций в области менеджмента образовательными процессами; 
  • Современные подходы к управлению сетевым и межвузовским взаимодействием в системе высшего образования.

Тематики данных программ были сформулированы на основании мониторинга потребностей национальных кадров и анализа эффективности реализации мероприятий по повышению квалификации, проведенных в Республике Казахстан в 2018-2020 годах. 
 
Целями проведения мероприятий являются:
  • повышение профессионального уровня национальных кадров в сфере управления проектами в области информационных технологий;
  • создание условий для личностно-профессионального развития национальных кадров в Республике Казахстан, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность; 
  • изучение современных подходов к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.

Для реализации поставленных целей будет выполнена следующая задача - повышение теоретических и практических знаний национальных кадров по управлению проектной деятельностью в условиях цифровизации.

Обучение будет проводиться с участием ведущих преподавателей РУДН.

Планируемые сроки проведения мероприятий с 20.09.2021 по 09.10.2021. С подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться на сайте https://rusist24.rudn.ru/index.php/management.
 
Формат проведения мероприятий: дистанционный. 
 
Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте https://rusist24.rudn.ru/index.php/management.
 
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации. 
 
По всем интересующим вопросам можно обращаться по почте: [email protected], а также по телефону +7 (495) 787-38-03 (доб. 11-15).
 

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