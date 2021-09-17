Российские вузы предложили бесплатные мероприятия по повышению квалификации кадров

Российский университет дружбы народов организует мероприятия по повышению квалификации кадров по специальности "Психология".

В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три Программы повышения квалификации с такой тематикой:

"Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания";

"Современные психолого-педагогические технологии в образовании";

"Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков", -





продолжительностью 72 академических часа каждой из трех Программ повышения квалификации.

Целевой аудиторией мероприятий повышения квалификации являются преподавательский состав высших учебных заведений, готовящих национальные кадры по специальности "Психология", молодые специалисты - психологи, учителя общеобразовательных школ, психологи общеобразовательных учреждений, в которых доступно оказание психологической помощи учащимся, педагоги и психологи образовательных организаций, специализирующихся на воспитании молодежи, практикующие психологи, оказывающие психологическую помощь в частном порядке, сотрудники специализированных медицинских учреждения, оказывающие психологическую помощь пациентам, имеющим соответствующие психологические расстройства.

Обучение будет проведено с участием ведущих преподавателей Российского университета дружбы народов.

с 20 сентября 2021 года по 09 октября 2021 года. С уточненными датами проведения мероприятий, а также с более подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться по ссылке: Предварительные сроки проведения мероприятий повышения квалификации -. С уточненными датами проведения мероприятий, а также с более подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться по ссылке: https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/

Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/

После успешного прохождения итоговой аттестации слушателям курсов повышения квалификации будут выданы удостоверения повышения квалификации.













ФГБОУ ВО "Московский государственный университет пищевых производств" в период с 20 сентября по 6 октября 2021 года организует обучение по дополнительным профессиональным программам:

"Применение VR/AR-технологий в решении профессиональных задач";

"Современные подходы к управлению техносферной безопасностью";

"Использования 3D моделирования технологического оборудования в профессиональной деятельности".

Обучение организуется с целью повышения уровня квалификации национальных кадров, в том числе выпускников российских и советских вузов по Инженерно-техническим специальностям.

Обучение бесплатно для всех участников.

Обучение будет проводиться в очно-дистанционном формате с использованием платформы Webinar.ru. Платформа webinar.ru предоставляет доступ к материалам курса (лекции, практические задания, методические рекомендации к самостоятельной работе и т.п.) в удобное для Вас время Практические семинары и итоговая аттестация пройдут в очном формате на базе АО "Алматинский технологический университет" по адресу: город Алматы, улица Толе би, д. 100 в период с 28 сентября по 6 октября 2021 года.

Успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию будет выдано удостоверение о повышении квалификации (72 часа).

Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефонам: Князева Наталья Викторовна, заместитель директора Центра дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки +7(499)750-01-11 (доб. 6068), моб. телефон +7 (977) 181-87-02









Российский университет дружбы народов по заказу Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует в Республике Казахстан проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Менеджмент в сфере образования".

В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три программы повышения квалификации:

Управление проектной деятельностью в условиях цифровизации образовательных организаций;

Совершенствование профессиональных компетенций в области менеджмента образовательными процессами;

Современные подходы к управлению сетевым и межвузовским взаимодействием в системе высшего образования.





Тематики данных программ были сформулированы на основании мониторинга потребностей национальных кадров и анализа эффективности реализации мероприятий по повышению квалификации, проведенных в Республике Казахстан в 2018-2020 годах.

Целями проведения мероприятий являются:

повышение профессионального уровня национальных кадров в сфере управления проектами в области информационных технологий;

создание условий для личностно-профессионального развития национальных кадров в Республике Казахстан, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность;

изучение современных подходов к развитию международного сотрудничества образовательных организаций.





Для реализации поставленных целей будет выполнена следующая задача - повышение теоретических и практических знаний национальных кадров по управлению проектной деятельностью в условиях цифровизации.





Обучение будет проводиться с участием ведущих преподавателей РУДН.





с 20.09.2021 по 09.10.2021. С подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться на сайте Планируемые сроки проведения мероприятий. С подробной информацией о курсах повышения квалификации можно ознакомиться на сайте https://rusist24.rudn.ru/index.php/management

Формат проведения мероприятий: дистанционный.

Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте https://rusist24.rudn.ru/index.php/management

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы удостоверения повышения квалификации.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по почте: [email protected] , а также по телефону +7 (495) 787-38-03 (доб. 11-15).

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