Руководители во всем мире отмечают серьезное отставание в цифровой трансформации

Развивающиеся страны обладают самым высоким уровнем цифровой зрелости - это показало последнее исследование Digital Transformation Index с участием 4600 руководителей высшего звена более чем из 40 стран.

Несмотря на неуклонный рост темпов перемен, последнее исследование Dell Technologies Digital Transformation Index (Индекс цифровой трансформации) показывает, что программы цифровой трансформации во многих компаниях находятся в зачаточном состоянии. Это подтверждают 78% руководителей из всех опрошенных стран, полагающих, что их организации должны быть в большей степени охвачены цифровой трансформацией. Более половины респондентов (51%) считают, что в ближайшие пять лет их компания столкнется с трудностями в удовлетворении изменяющихся потребностей заказчиков, и почти каждый третий (30%) руководитель беспокоится, что его компания может и вовсе потерять рынок.

В рамках исследования, проведенного Dell Technologies совместно с Intel и Vanson Bourne, было опрошено 4600 руководителей (от уровня директора до топ-менеджера), чтобы прояснить ситуацию с цифровой трансформацией в средних и крупных компаниях по всему миру.

Исследование показало, что самым высоким уровнем цифровой зрелости обладают развивающиеся страны - рейтинг возглавляют Индия, Бразилия и Таиланд. В то же время развитые страны отстают: Япония, Дания и Франция получили самые низкие оценки уровня цифровой зрелости. Кроме того, 53% опрошенных руководителей компаний из развивающихся стран уверены, что они скорее будут сами инициировать изменения, чем приспосабливаться к внешним переменам, тогда как среди руководителей из развитых стран таковых оказалось лишь 40 %.

В новом отчете DT Index II использовались результаты самого первого исследования DT Index, проведенного в 2016 году. Сравнение показывает, что прогресс за два года был незначительным и организации с трудом адаптируются к стремительным переменам. Хотя процент компаний, относящихся к категории "Внедряющие", вырос, доля лидеров не увеличилась. В совокупности почти четыре из каждых десяти компаний (39%) по-прежнему попадают в две самые нижние категории ("Ведомые" и "Отстающие").

"В ближайшем будущем каждая организация должна будет перейти на цифровые рельсы, но наше исследование показывает, что большинству предстоит еще долгий путь, - говорит Майкл Делл (Michael Dell), председатель совета директоров и генеральный директор Dell Technologies. - Организациям нужно модернизировать свои технологии, чтобы воспользоваться беспрецедентными возможностями цифровой трансформации. И откладывать больше нельзя".

Препятствия для цифровой трансформации и снижение уверенности в собственных силах

Согласно результатам исследования, 91% руководителей во всем мире сталкиваются с устойчивыми препятствиями, из-за чего они могут терять уверенность в своих силах.

Вот пять главных проблем, мешающих цифровой трансформации в компаниях:

1. Отсутствие необходимых ресурсов и бюджета

2. Отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала

3. Незрелая цифровая культура

4. Нормативные или законодательные изменения

5. Нерешенные вопросы безопасности и конфиденциальности данных

Почти половина респондентов из опрошенных стран (49%) считает, что в ближайшие пять лет их организациям будет сложно подтверждать свою надежность. Почти треть (32%) не уверена, что их компании смогут выполнить нормативные требования. Каждый третий руководитель из опрошенных стран беспокоится о том, что его организация не сможет обеспечить безопасность данных персонала или клиентов.

Планы реализации цифрового будущего

Руководители обозначили основные приоритеты и направления инвестиций в будущую трансформацию. Особое внимание планируется уделять персоналу, безопасности и ИТ. 46% компаний обучают свой персонал необходимым цифровым навыкам, например, программированию, тогда как в 2016 году таковых было 27%.

Основные направления инвестиций в технологии на ближайшие 1-3 года:

1. Кибербезопасность

2. Технологии Интернета вещей

3. Многооблачные среды

4. Искусственный интеллект

5. Подход, ориентированный на вычислительные технологии

Успехи компаний в будущем зависят от шагов, которые они предпримут сегодня. Например, компания Draper, клиент Dell Technologies, традиционно занималась исследованиями для министерства обороны, но теперь начинает осваивать такие коммерческие направления, как биомедицинские исследования.

"Технологии помогают нам решать самые серьезные мировые проблемы. Диапазон этих технологий весьма широк - от инфраструктуры и служб, лежащих в основе наших инноваций, до экспериментальных решений, которые мы используем, например, для профилактики заболеваний, - говорит Майк Кронс (Mike Crones), ИТ-директор Draper. - Мы не смогли бы открывать новые горизонты и называться современной научно-технической компанией, если бы не прошли весь путь трансформации и модернизации".

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