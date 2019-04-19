Шелковый путь, провинция Хэнань

Видео представляет краткий обзор исторических, культурных и экономических особенностей и перспектив одной из древнейших в Китае - знаменитой провинции Хэнань, колыбели государственности, культуры и родины великих свершений китайского государства, широко известной в мире местонахождением Шаолиньского монастыря и многих памятников истории. Сегодня провинция концентрирует и развивает с необычайной скоростью масштабные экономические проекты в рамках программы "Один Пояс - один путь".





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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства