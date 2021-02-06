Синьцзян-Уйгурский автономный район глазами дипломатов

3 февраля между Китаем и дипломатическими корпусом в Женеве, а также органами ООН состоялся телемост, посвященный итогам визита в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая дипломатических представителей разных стран. Один из лаосских представителей внешнеполитического ведомства, побывавший с визитом в СУАР в 2019 году отметил, что в мире не бывает идеальной модели развития, китайское правительство добилось огромных успехов в выборе верного пути и защите права человека, сообщает CRI Online .

Эта точка зрения лаосского дипломата была поддержана многими участниками в ходе телемоста. Присутствующие на дистанционном заседании активно делились своим впечатлениями от путешествия по Синьцзяну. Они единогласно одобрили усилия китайских властей в содействии продолжительному развитию и защите прав и свобод граждан.

Дипломаты из различных стран в один голос свидетельствовали о том, что Синьцзян - замечательное место, это они вынесли из личных бесед с жителями района. Трудящиеся из нацменьшинств неоднократно опровергали высказывания некоторых западных сепаратистов относительно якобы принудительного использования труда десятков тысяч рабочих.

На днях в международном сообществе обратили внимание на документ под названием "Доклад о социальной ответственности работников хлопчатобумажной промышленности в СУАР". Согласно опросу, представленному в документе, более 50% работников – представители китайских нацменьшинств.

В докладе отмечается, что 93,2% опрощенных изъявили добровольное желание работать на текстильных фабриках, все они трудоустроились с помощью офлайн-ярмарки вакансий или воспользовавшись рекомендациями знакомых. Одновременно 100% опрошенных заявили об отсутствии ограничения физической свободы в рабочее время.

Кроме того, у рабочих нацменьшинств свои религиозные верования, национальная культура, а также национальная письменность. Все это берется во внимание в ходе работы и производства. Например, рабочие контракты составляются на двух языках, китайском и уйгурском, трудовые права защищены законом. "Принудительный труд" - разве это не злобная клевета некоторых Западных политиканов?

Фактически хлопчатобумажная текстильная промышленность, являясь одной из наиболее трудоемких отраслей Синьцзяна, в последние годы стала одним из наиболее важных путей, которые помогали местным жителям выйти из бедности. Согласно статистике, месячная минимальная заработная плата в Синьцзяне в 2019 году составила от 1460 юаней до 1820 юаней, а среднемесячная заработная плата работников хлопчатобумажных текстильных предприятий достигла 3463,2 юаня.

Жители Синьцзяна не только заняты на текстильных предприятиях на местах, но и имеют возможность выезжать на заработки в другие районы. Особенно в места с относительно отсталым экономическим развитием, такие как южный Синьцзян, работа за пределами родных городов позволяет людям получать гораздо более высокий доход, чем они имеют от сельскохозяйственной деятельности дома.

Данные показывают, что в 2020 году в городских районах Синьцзяна появилось 461 100 новых рабочих мест, трудоустроено 3 154 700 человек (избыточной сельской рабочей силы), выполнив, соответственно, 102,47% и 116,84% годовых целевых задач. В ноябре 2020 года проблема абсолютной бедности в Синьцзяне была решена исторически.

Правда о Синьцзяне открыта и честна. Это история о социальном развитии и этническом единстве. Когда этнические меньшинства в Синьцзяне живут все лучше и лучше благодаря достойной работе, бесстыдной является ложь, сфабрикованная американскими и западными политиками, которая не нашла подтверждения.

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