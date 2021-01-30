Сычуань - край небесного изобилия

"Край небесного изобилия" - это китайский фразеологизм, означающий место с плодородной землей и изобилием разных продуктов. В истории Китая многие регионы в разный период времени удостаивались этой славы, но только Сычуань на протяжении тысячелетий смогла по сей день сохранить за собой звания "Края небесного изобилия".

Провинция Сычуань расположена в глубинке Юго-запада Китая в верховьях реки Янцзы на территории в 486 тыс. кв.км. Она занимает пятое место в стране по площади территории и является одной из самых густонаселенных регионов Китая с общей численностью более 91 млн жителей. Здесь проживают 56 этносов и насчитывается 14 поселений этнических меньшинств. Большая часть провинции имеет благоприятный климат и здесь находятся несколько деревень долгожителей.





Сычуань - регион с богатыми ресурсами. Провинция имеет разнообразный рельеф, где встречаются горы, холмы, равнины, впадины и плоскогорья самых разных форм, и перепад высот составляет от 188 до 7556 метров над уровнем моря. Край богат на виды минеральных ресурсов. Запасы 7 видов полезных ископаемых, включая природный газ, титан и ванадий, занимают первое место в стране, а запасы титана составляют 82% от общих мировых запасов. Провинция имеет превосходные почвенно-климатические условия и развитое сельское хозяйство, где придерживаются традиции интенсивного земледелия и формирована система ежегодного трехсезонного полеводства.

Сычуань - край богатой культуры. Древняя местная культура Ба-Шу имеет долгую историю развития, насчитывающую более 5000 лет, и является важной составной частью китайской цивилизации. Раскопанный в провинции Сычуань археологический памятник Саньсиндуй, отражающий культуру Ба-Шу, был признан международным археологическим сообществом как "Великое археологическое открытие ХХ века". Будучи родиной даосизма, Сычуань славится в стране своей даосской культурой. Сычуаньская кухня - одна из четырех основных китайских кухонь, которая известна своим разнообразием вкусов и является яркой жемчужиной китайской кулинарной культуры. Среди народа есть выражение: "Пробуют в Китае, а вкушают в Сычуань".

Сычуань - земля выдающихся людей. На этой земле с древних времен из поколения в поколение рождались множество знатных людей. В третьем веке до нашей эры уроженец Сычуань Ли Бин возглавил строительство тысячелетней плотины Дуцзянъянь, создав великое чудо в истории строительства древней ирригационной системы, в результате чего и взяла свое начало "Край небесного изобилия". Известный деятель в области предупреждения паводков Да Юй, выдающийся политик и военный стратег в период "Троецарствия" Чжугэ Лян, единственная законная императрица в истории Китая У Цзэтянь, поэт династии Тан Ли Бай, известный как "гений поэзии", и другие исторические личности вышли из провинции Сычуань. Самой известной личностью современного Сычуань, несомненно, является главный архитектор реформ и открытости Китая Дэн Сяопин.

Сычуань - знаменитое туристическое место с красивой природой и сказочными пейзажами. Сычуань была включена в "Десятку регионов мира с самым богатым биоразнообразием" по версии Всемирного фонда дикой природы. В провинции есть множество достопримечательностей, включая пять объектов всемирного наследия, как среда обитания гигантской панды, долина Цзючжайгоу и Хуанлун. Являясь родиной панд, здесь обитает 75,9% диких панд всей страны. В 2020 году доход от туризма провинции Сычуань составил 650 млрд юаней (около 100,3 млрд долларов США) и принял 430 млн внутренних туристов.

Сычуань - важный двигатель развития западного Китая. Она является наиболее экономически развитой провинцией западного Китая, а также промышленным, торговым, финансовым, научно-техническим, культурным центром и важным транспортным узлом западного региона страны, занимающий важное место в структуре экономики всего Китая. В 2020 году общий объем ВРП достиг 4859,88 млрд юаней (около 750 млрд долларов США, заняв шестое место в Китае, а темпы экономического роста составили 3,8%, чем стал первым среди десяти ведущих экономик-провинций страны. Располагаемый доход на душу населения составил 26522 юаней (около 4000 долларов США), увеличившись на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, по темпу роста заняв второе место по всей стране. 352 из 500 крупнейших предприятий мира обосновались именно здесь. Провинция установила торгово-экономические отношения с более чем 220 странами и регионами мира. Предприятия с иностранными инвестициями составляют 49% от всего количества предприятий провинции. В провинции находится 17 иностранных консульств, по количеству которых занимает третье место по всей стране.

Административный центр провинции город Чэнду является важной государственной высокотехнологичной промышленной базой с десятками национальных научно-исследовательских учреждений, а также имеются более 50 вузов. Чэнду является четвертым по величине авиационным узлом страны и третьим китайским городом с двумя международными аэропортами после Пекина и Шанхая. Город Чэнду известен миру как "Азиатская кулинарная столица". Уже 12 лет подряд Чэнду считается самым счастливым городом Китая, а любители путешествий называют его "городом, из которого не хочется уезжать".

Прилегающие районы Сычуань и Чунцин представляют собой важное место состыковки строительства "Одного пояса и одного пути" и "Экономического пояса реки Янцзы", комплексному развитию которых уделяет повышенное внимание правительство страны, и имеют большой потенциал для развития. Строительство экономического кольца из двух городов Чэнду и Чунцин стало ключевой государственной стратегией регионального развития и продвигается большими темпами. Это придаст еще больший импульс и предоставит большие возможности развитию провинции Сычуань.

За последние годы провинция Сычуань добилась заметных результатов в сотрудничестве с регионами Казахстана. В 2019 году общий объем товарооборот между провинцией Сычуань и регионами Казахстана составил 96,07 млн долларов США, увеличившись на 69,1% по сравнению с 2018 годом. Даже при влиянии эпидемии коронавируса общий объем товарооборота за первые восемь месяцев 2020 года достиг 54,31 млн долларов США. В провинции Сычуань еще в 2013 году были запущены международные контейнерные поезда Китай-Европа и по количеству отправляющихся составов занимает первое место среди всех регионов Китая. В сентябре 2020 года железнодорожный порт Цинбайцзян г. Чэнду включил г. Алматы в список важных городов вдоль железной дороги Китай-Европа. В 2017 году провинция Сычуань и Алматинская область стали регионами-побратимами. В настоящее время в рамках проекта пилотной зоны свободной торговли провинции Сычуань строится Казахстанский национальный товарный павильон. Ряд предприятий из провинции Сычуань занимается в Казахстане экспортом локомотивов, строительством легкорельсового транспорта и объектов по ветроэнергетике. Фармацевтическая компания в Алматинской области, построенная ивестициями компании "Kelun Pharmaceutical" вносит положительный вклад в региональное социально-экономическое развитие.

Провинция Сычуань привлекательна своей превосходной природой и гостеприимными жителями. Ее дверь открыта для всех казахстанских друзей, которые могут здесь учиться, путешествовать и заниматься бизнесом в целях поиска новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и совместного открытия новой страницы в историю китайско-казахстанского сотрудничества на региональном уровне.





Материал предоставлен Генеральным консульством КНР в Алматы.

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