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Таможенная проверка: виды, сроки и что проверяется

04.07.2022, 18:11 1836
Таможенная проверка: виды, сроки и что проверяется
Фото: depositphotos
Что такое таможенная проверка и какие нарушения под пристальным вниманием проверяющих, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.
 
Таможенная проверка проводится таможенным органом после выпуска товаров в целях проверки соблюдения лицами таможенного законодательства. Порядок проведения таможенных проверок регламентирован главой 45 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и главой 47 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".
 
Таможенная проверка проводится в отношении декларанта, перевозчика, лица, осуществляющего временное хранение товаров в местах, не являющихся складом временного хранения, или обладающего полномочиями в отношении товаров после их выпуска, уполномоченного экономического оператора, лица, напрямую или косвенно участвовующего в сделках с товарами, помещенными под таможенную процедуру, и других причастных лиц.
 
Что проверяется при таможенной проверке?
 
В ходе проверки может проверяться следующее:
 
  • факт помещения товаров под таможенную процедуру;
  • достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и документах;
  • соблюдение ограничений по пользованию или распоряжению условно выпущенными товарами;
  • исполнение лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством;
  • соблюдение уполномоченным экономическим оператором условий включения в реестр уполномоченных экономических операторов и исполнение иных обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством;
  • соблюдение условий использования товаров в соответствии с таможенными процедурами и иных требований, установленных таможенным законодательством.
 
Виды таможенных проверок
 
Таможенная проверка может быть камеральной или выездной.
 
Камеральная таможенная проверка проводится таможенными органами по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также без оформления решения (предписания). 
 
О начале проведения камеральной таможенной проверки уведомляется проверяемое лицо (приказ МФ РК от 24.06.2019 г. № 621). 
 
Есть 3 вида выездных таможенных проверок:
 
  • внеплановая;
  • встречная внеплановая;
  • комплексная.
 
Как проводится таможенная проверка?
 
Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом с выездом в место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя или место фактического осуществления деятельности такими лицами.
 
Такую проверку осуществляет таможенный орган по месту нахождения проверяемого лица. Выездная таможенная проверка проводится на основании предписания (приказ МФ РК от 08.02.2018 г. № 146).
 
Сроки проверок
 
Срок проведения камеральной таможенной проверки не должен превышать шестьдесят календарных дней со дня направления проверяемому лицу уведомления о начале проведения проверки.
 
Срок проведения выездной таможенной проверки не должен превышать два месяца. 
 
Порядок завершения таможенной проверки 
 
До составления акта таможенной проверки при выявлении нарушений проверяющий вручает проверяемому лицу предварительный акт таможенной проверки.
 
При этом проверяемое лицо вправе направить письменное возражение к предварительному акту таможенной проверки (приказы МФ РК от 21.04.2021 г. № 376 и от 29.04.2021 г. № 413). 
 
Датой завершения таможенной проверки считается дата составления акта таможенной проверки, оформленного по результатам таможенной проверки, который вручается проверяемому лицу.
 
В случае выявления нарушений таможенного законодательства выносится уведомление о результатах проверки. Срок исполнения такого уведомления составляет не более тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу такого уведомления.
 
Проверяемое лицо вправе обжаловать такое уведомление в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения такого уведомления.
 
Порядок обжалования действий (бездействий) таможенных органов предусмотрен главой 13 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
 

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Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги

28.06.2022, 12:17 7496
Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги
Фото: Depositphotos
В начале лета вновь заговорили о приличном росте численности сайги. Одни радовались возрождению поголовья, другие переживали за посевы. Были и те, кто готовился к "сбору урожая": срочно был опубликован проект приказа министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК о разрешении на сбор дериватов, то есть рогов погибших сайгаков. 
 

Реакция общества была настолько отрицательной и взрывной, что министерство экстренно отозвало этот проект. Все понимали: введение приказа означает по факту скрытую легализацию незаконной добычи рогов, но никак не систематизированную и управляемую утилизацию сайги, умершей естественным путем или в результате природных факторов типа засухи. Это ещё раз показало, что государственные органы не готовы к стремительному росту поголовья сайги", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, в 2021 году в стране числилось 842 тыс. голов сайги, в то время как в 2019 году - 334,4 тыс., в 2018 году - 215,1 тыс. В 2022 году, по сообщению Минэкологии РК, численность достигла уже 1,3 млн. То есть по официальным данным из года в год наблюдается динамичный рост поголовья.
 
При этом, отмечают эксперты, профильное министерство не предприняло реальных шагов по разработке цельной, научно обоснованной стратегии касательно дальнейших перспектив и роста поголовья сайги. Даже причины массового падежа сайги в Бетпак-Дале в 2015 году не были досконально изучены и доведены до широкой общественности.
 
Полномасштабных исследований по сайге в постсоветское время в Казахстане в принципе не проводилось. По сути, у специалистов сектора нет каких-либо конкретных независимых исследований, только данные авиаучёта. В то же время авиаучёт проводится на средства, выделяемые уполномоченным государственным органом, и не предполагает участия широкого круга независимых экспертов. Большие вопросы вызывает и методическое качество аэровизуального учёта. В этой ситуации независимые эксперты и специалисты охотничьего хозяйства, в частности - специалисты Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар", подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.
 
В последнее время нередко используется тезис о вреде, наносимом сайгаками сельскому хозяйству. Тем временем ещё в прошлом году заведующий лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексей Грачев заявлял, что особой конкуренции между сайгой и домашними животными не наблюдается. Источники советского периода, когда реально проводилось комплексное и последовательное изучение поведения сайги, также подтверждают, что ущерб, наносимый миграцией сайги, не столь критичен для развития сельского хозяйства.
 
Впрочем, отмечают специалисты, такой вред и конфликт может действительно присутствовать - если создан искусственно. "Например, если в условиях подобной бесконтрольности со стороны уполномоченного ведомства были незаконно захвачены территории традиционных путей миграции сайги. Всё это особенно неприятно с учётом того, что заинтересованные лица явно ждут фактической "легализации" браконьерства, а срочность отзыва приказа минэкологии РК о возможности сбора дериватов сайги говорит о том, что ситуация не контролируется, или же ведётся какая-то нечистоплотная игра", - подчеркивают они.
 
Что касается увеличения популяции сайги, эксперты Ассоциации "Кансонар" поставили под сомнение и решили перепроверить корректность данных по росту Уральской популяции в 38,3 раза за десятилетие, со среднегодовыми темпами роста в 44,6%.
 
Была разработана упрощённая модель, базирующаяся на данных исследований советского периода и ряде зарубежных публикаций, описывающих различные демографические параметры развития стада сайгаков.
 
Изначальная численность популяции была принята соответствующей численности сайги в Уральской популяции в 2012 году. Моделирование с указанными параметрами, сохраняемыми в течение 10 лет, показало, что поголовье на конец десятого года составит 385-390 тысяч голов со среднегодовым темпом прироста в 34%. Примечательно, что данные министерства о 801 тысяче особей превышают этот расчётный показатель не на 10%-20%, а сразу более чем вдвое.
 
Аналитики уточнили, что уровень роста до почти 400 тысяч от 20 тысяч в 2012 году был спрогнозирован экспертами в условиях модели, где в течение 10 лет неблагоприятные климатические и иные факторы отсутствуют. Кроме этого, в этой модели были приняты наиболее благоприятные базовые параметры.
 
Есть и ещё один важный момент. Если ориентироваться на официальные данные министерства, то при расчёте среднегодового темпа роста численности сайги в трёх популяциях были получены значительно отличающиеся показатели в Уральской популяции (44,3%) против Бетпакдалинской (29,5%) и Устюртской (18,1%). Если же рассматривать среднегодовой рост с 2017 года, то цифры будут таковы: по Уральской популяции - 51,3%, по Бетпакдалинской - 51,6%, по Устюртской - 44,9%.
 
При этом явно выделяется из общего ряда период 2019-2021 годов: прирост за эти два года в Уральской популяции составил 151% (то есть отмечался рост сразу в 2,5 раза), в Бетпакдалинской - 156% (в 2,6 раза), в Устюртской - 103% (в 2 раза).
 
Из специальной литературы советского периода известно, что максимальные приросты наблюдались только после критических ситуаций, когда стадо уменьшалось на 40%-50%. В последующие годы, за счёт изученных факторов, в первую очередь - из-за характерных изменений в половозрастной структуре стада и врождённой полигамии, стадо восстанавливалось в численности в течение 1-2 сезонов. Но в дальнейшем темп годового роста всегда однозначно снижался до 30%-35%. Если взять данные о динамике численности сайги в советское время, то можно обнаружить, что максимальный разовый годовой рост составлял 38%-42%.
 
Еще в 2014 году канадский специалист Кент Джингфорс (Jingfors Kent) в своей работе "Устойчивое управление животным миром в Казахстане: возможности и угрозы", в рамках совместного проекта Комитета лесного хозяйства и животного мира с Программой развития ООН, очень скептически и с определённым сарказмом отнесся к заявленной государственным органом динамике численности сайги: "Особенно примечательно увеличение численности сайгаков с годовым приростом в 37% в период с 2013 года по 2014 годы. И не совсем ясно, что стало причиной такого увеличения - улучшенные технологии мониторинга (например, охватывающие большие территории ареала сайгаков), или необыкновенная способность восстановления популяции и отсутствие естественной смертности…Огромное увеличение популяции сайгаков (37% за 2 года) вызывает вопросы относительно точности методов учёта".
 
Касательно соответствия действующих методов учёта современным реалиям, в "Обзорном отчёте о статусе сохранности и реализации Меморандума о взаимодействии", подготовленном Альянсом по сохранению сайгака для секретариата Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ), сказано: "Обширные территории распространения, значительные различия между сезонными ареалами, кочевой образ жизни сайгака и естественные колебания численности популяций делают их точную оценку крайне затруднительной и снижают ясность популяционных тенденций. Учёты, выполненные с использованием соответствующих методов (авиаучёты в пределах определённой полосы в Казахстане, наземные обследования с применением выборочного дистанционного анализа в Монголии) позволяют сделать подсчёт более точным и уменьшить (но не исключить) отклонение".
 
Среднесрочная международная рабочая программа по сайгаку" на 2021-2025 годы, принятая на четвёртой встрече стран-подписантов Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, состоявшейся в сентябре 2021 года, предусматривает ряд срочных (1-2 года) и критически важных мер по улучшению учёта численности сайги: "Провести исследования перемещений и миграции сайгака с использованием соответствующих технологий (включая спутниковое слежение и дистанционное зондирование), уделяя особое внимание воздействию развития инфраструктуры и изменения климата, а также изменениям окружающей среды и землепользования".
 
У Казахстана своё понимание "соответствующих технологий", которое мы даже не возьмёмся комментировать. О качестве отслеживания путей миграции и лёжки в этих условиях говорить не приходится. Имеются также наземные службы, но с учётом территории, перечня подлежащих охране других видов животных, количества сотрудников и оснащённости необходимым оборудованием имеются вполне обоснованные сомнения в качестве мониторинга и с их стороны", - акцентируют эксперты.
 
Судя по всему, считают они, "уполномоченные органы в принципе озабочены вовсе не качеством мониторинга". Так, 2 июня 2022 года министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало для обсуждения проект приказа "Правила маркировки (мечения) рогов сайгаков в целях контроля их оборота для торговли на внутреннем и внешнем рынках", а уже 10 июня был опубликован проект приказа - на сей раз о внесении сайги в перечень животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных и т. д. в рамках закона.
 
Таким образом, отозвав публично проект приказа о возможности сбора дериватов, министерство пытается легализовать уничтожение сайги окольными путями. Уже подготовлены проекты приказов о нормативах изъятия в количестве 40 тысяч особей без разбивки на популяции и по половозрастным группам. Этими приказами предусматривается, что какая-то неизвестная общественности специализированная организация будет заниматься изъятием, а какая-то, опять же, неизвестная организация с правом государственной монополии будет заниматься продажей дериватов, в первую очередь - рогов сайги", - информирует портал.
 
Чиновники министерства забывают, что в случае реализации их планов по так называемому регулированию численности они нанесут непоправимый репутационный ущерб Казахстану, как подписанту множества международных соглашений по исчезающим видам животных", - отметили специалисты.
 
Приведённые в материале экспертные расчёты, противоречащие цифрам, которые декларирует профильное ведомство, сомнительность официальных данных с учётом неадекватного роста показателей с 2012 года, а также попытки министерства внести изменения в законодательство любой ценой вызывают резонные вопросы и опасения со стороны казахстанского общества.
 
Они считают, что вместо этих спорных шагов, для сохранения и защиты популяции сайги для начала необходимо организовать правильный учёт поголовья с привлечением международных экспертов и общественности. Стоит создать организацию со 100% участием государства, которая будет подотчётной обществу, и займётся научным обоснованием пределов регулирования численности сайги. Именно такая организация должна курировать весь комплекс действий в секторе, и напрямую участвовать в изъятии сайги, сборе и учёте туш и дериватов (рогов), утилизаций и переработке мяса, шкур и рогов сайги.
 
Необходимо также установить строгий государственный контроль над рынком частей и деривативов сайгака для защиты от браконьеров, с использованием реальных и достаточных средств регистрации, защищённой маркировки и т. д.
 
Эксперты отмечают, что речь не только о сохранении доверия общественности РК, но и о конкретных рекомендациях международных экспертов, которые были даны Казахстану в рамках встречи сторон, подписавших "Меморандум о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги", прошедшей в сентябре 2021 года.
 
Правительству и уполномоченным ответственным органам стоит помнить и учитывать, что несоблюдение международных соглашений по защите биоразнообразия грозит Казахстану занесением в "чёрный список" государств, не исполняющих принятые на себя обязательства, и игнорирующих рекомендации международных природоохранных организаций, что повлечёт за собой финансовые санкции как в целом для государства, так и для отдельных чиновников", - заключили они.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги.
 

Участие Казахстана придаст содружеству БРИКС+ еще больший импульс -Генконсул КНР

23.06.2022, 16:15 13101
Участие Казахстана придаст содружеству БРИКС+ еще больший импульс -Генконсул КНР
Генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй, отвечая на вопрос Kazakhstan Today, прокомментировала приглашение Китая как страны-председателя для участия во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, в котором он сообщил, что приветствует присоединение Казахстана и других стран к диалогу БРИКС+.
 

Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС+ еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - заявила госпожа Цзян Вэй. 

 
Генеральный консул также подчеркнула, что, "следуя духу открытости, инклюзивности, сотрудничества и взаимовыгодности, страны БРИКС+ привержены построению более тесного, всеобъемлющего и сильного партнерства". 
 

Перед лицом нынешних рисков и вызовов как никогда важно укреплять солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Китай пригласил Казахстан присоединиться к диалогу БРИКС+, что демонстрирует высокий уровень и уникальность китайско-казахстанских отношений, а также важную роль, которую Казахстан играет в региональных и международных делах. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+. Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - сказала Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй. 

 
Говоря о китайско-казахстанских отношениях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути", она отметила, что Китай и Казахстан успешно реализовали множество проектов сотрудничества, четко отражающих дружбу и стратегическое партнерство. 
 
Генеральный консул КНР в Алматы привела в пример нефте- и газопровод Китай - Казахстан, простирающийся на тысячи километров и ставший "энергетическим Шелковым путем", обеспечивающий энергоснабжение и оптимизацию структуры энергопотребления двух стран. 
 

Проект реконструкции Шымкентского НПЗ внес важный вклад в самообеспеченность нефтепродуктами страны и непрерывное снабжение чистыми источниками энергии", - сообщила Цзян Вэй. 

 
Также, по ее словам, "Жанатасская ветряная электростанция и Тургусунская гидроэлектростанция помогают Казахстану встать на путь развития зеленой и низкоуглеродной экономики, Азиатский завод по производству стальных труб большого диаметра и Ульбинский завод по производству уранового топлива играют активную роль в повышении промышленного уровня Казахстана". 
 
Она также подчеркнула , что сухой порт KTZE-Khorgos Gateway в свою очередь помогает Казахстану развивать индустрию транзитных перевозок. 
 

В будущем Китай готов и дальше работать с Казахстаном, чтобы тесно связать инициативу "Один пояс и один путь" с идеей строительства "Нового Казахстана", сосредоточив внимание на развитии новых направлений в таких сферах, как зеленая энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект, современное сельскохозяйство, производство оборудований, транспорт и логистика, тем самым создавать новые точки роста для сотрудничества", - добавила Генеральный консул КНР. 

 
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в сферах культурного обмена, образования и духовности после окончания эпидемии, она сообщила, что" в течение более двух лет с момента вспышки эпидемии коронавируса из-за мер по профилактике и борьбе с эпидемией культурные обмены и сотрудничество в области образования между двумя странами столкнулись с трудностями". 
 

Тем не менее две страны активно проводят различные онлайн-мероприятия. С восстановлением передвижения людей в обе страны отправятся еще больше молодых студентов для дальнейшего обучения из Китая. Постепенно начнут проводиться мероприятия, например семинары, концерты, кинофестивали, фотовыставки, визиты и другие", - сообщила Цзян Вэй. 

 
По ее словам, буквально на прошлой неделе успешно прошел казахстанский финал конкурса "Мост китайского языка". 
 

Конкурсанты продемонстрировали свободное владение китайским языком, богатые знания и любовь к Китаю. Одна 8-летняя девочка сказала, что китайский язык подарил ей крылья для достижения мечты. Я хотел бы позаимствовать ее слова и пожелать, чтобы китайско-казахстанские гуманитарные и культурные обмены тоже стремились ввысь", - добавила Генконсул.

 

Проблемы рынка долевого жилищного строительства в РК: тысячи казахстанцев годами не могут заселиться в свои дома

21.06.2022, 10:40 15416
Проблемы рынка долевого жилищного строительства в РК: тысячи казахстанцев годами не могут заселиться в свои дома
Какие меры предпринимаются в стране для улучшения ситуации?
 
Обеспечение граждан доступным жильём — это важная составляющая фундамента стабильности любого государства, поэтому жилищное строительство ожидаемо является ключевым направлением множества госпрограмм и в целом стратегии развития Казахстана. Однако в нашей стране данная сфера всё ещё имеет множество нерешённых проблем, одной из которых является долевое строительство, сообщает ranking.kz.
 
За прошедшие годы из-за незаконных действий застройщиков пострадали тысячи казахстанцев. Только в столице, Нур-Султане, к концу 2021 года, по данным акимата, решили проблему 13 из 16 тысяч семей-дольщиков. Многие ЖК на протяжении долгого времени находились в замороженном состоянии. В текущем году планируется решить проблемы 40 долгостроев.
 
В свою очередь в Алматы, по данным The Steppe, насчитывается 24 здания-долгостроя. Самое большое количество недостроенных зданий находится в Медеуском районе — 7, затем в Алмалинском — 6, в Бостандыкском и Алатауском — по 3, в Ауэзовском — 2, и по одному объекту в Жетысуском, Наурызбайском и Турксибском районах. Среди причин приостановления или полной заморозки строительства можно назвать отсутствие средств, судебные разбирательства и прочие негативные факторы.
 
Более того, несмотря на все прилагаемые усилия, проблемы с долевым строительством остаются актуальными. К примеру, по итогам пяти месяцев текущего года в Казахстане было зарегистрировано два уголовных правонарушения в сфере недоброкачественного строительства, два — в сфере ненадлежащего выполнения экспертных или инжиниринговых работ, четыре — в сфере нарушения правил или требований нормативов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и сразу 71 — в сфере нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Причём количество нарушений по последней статье увеличилось более чем в 7 раз за год.

 
Вместе с тем, по словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, за первый квартал 2022 года было зарегистрировано 615 административных правонарушений на строительных объектах на общую сумму более 169 млн тг.
 
Профильный комитет министерства провел 32 проверки, выдано 26 предписаний. К административной ответственности привлекли 18 должностных лиц.

 
В целом проблемы долевого строительства в Казахстане решаются. К примеру, АО "Казахстанская Жилищная Компания" ведёт работы по сопровождению и развитию Единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве "Казреестр".
 

Казреестр" — это единая информационная система регистрации договоров долевого участия (ДДУ) в жилищном строительстве. Система позволяет значительно сократить время оказания государственной услуги по выдаче выписки о регистрации ДДУ, а также исключить "двойные" продажи жилья на рынке долевого строительства. Покупателям следует запрашивать данную выписку у застройщиков после заключения ДДУ.

 
В рамках развития "Казреестра" в 2022 году планируется осуществить дальнейшее сокращение срока регистрации ДДУ до нескольких часов. Также важным шагом является создание личных кабинетов застройщиков, где будут консолидировано представлены все уполномоченные компании застройщика.

 
В целях совершенствования рынка долевого жилищного строительства и обеспечения сохранности средств дольщиков выдвигались предложения по принятию дополнительных мер.
 
1) Ужесточение наказания за нарушение ЗРК "О долевом участии в жилищном строительстве". Необходимо рассмотреть возможность закрепления уголовной ответственности за незаконное получение денег от дольщиков и нецелевое использование их средств.
 
Также можно рассмотреть внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В случае нарушения застройщиком требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве размер штрафа для юридических лиц должен быть увеличен с 300 МРП до более ощутимого уровня, например, 2 000 МРП.
 
2) Возможность внедрения рейтинговой оценки застройщиков при осуществлении долевого строительства через получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания". Данный механизм предполагает, что для финансово устойчивых компаний сохраняется действующий механизм гарантирования, а для компаний с низким рейтингом средства от населения будут привлекаться через уполномоченную государством организацию для дальнейшего финансирования строительства жилья.
 
Подобная мера откроет доступ к рынку долевого строительства жилья застройщикам с низким рейтингом, который был ими получен из-за недостатка опыта в строительстве, однако при этом будет обеспечиваться защита средств дольщиков.
 

На десять девчонок по статистике сколько ребят? В Казахстане — больше десяти, и "нехватка" девушек год от года растёт

31.05.2022, 12:45 27386
На десять девчонок по статистике сколько ребят? В Казахстане — больше десяти, и "нехватка" девушек год от года растёт
Фото: Depositphotos
Численность населения РК за год выросла на 1,3%, составив на начало 2022 года 19,12 млн человек. Из них 9,84 млн — женщины, 9,29 млн — мужчины. Доля женщин в общей численности населения к началу года составляла 51,44%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 51,48%, пять лет назад — 51,62%, десятилетием ранее — 51,77%, сообщает ranking.kz.
 
По итогам первого квартала текущего года численность населения выросла до 19,18 млн человек, среди которых 9,31 млн составили мужчины, 9,86 млн — женщины. Доля женщин в очередной раз сократилась — до 51,43%.
 
В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается, и эта динамика стабильна. Для справки: среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2%, в то время как рост численности мужчин — 1,4%.
 
Впрочем, несмотря на общее преобладание численности женщин над численностью мужчин, в возрастной разбивке картина выглядит совсем иначе.
 
Так, численность молодых женщин в возрасте от 14 до 28 лет в РК сократилась за год на 0,1%, составив к началу текущего года 1,83 млн человек. В то же время численность молодых мужчин в том же возрасте, напротив, выросла на 0,1%, до 1,92 млн человек. Эта динамика — также стабильный тренд.
 
В итоге доля молодых женщин в общей численности молодёжи на начало 2022 года составила всего 48,87%, то есть менее половины. Более того, доля девушек год от года сокращается: так, годом ранее показатель достигал 48,92%, пять лет назад — 49,5%, а десятилетием ранее — 49,88% (то есть почти поровну с парнями).
 
Таким образом, устаревший советский стереотип, провозглашающий, что "на 10 девчонок по статистике 9 ребят" не имеет (и не имел) к Казахстану ровным счётом никакого отношения. По статистике в РК девочек рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тыс. малышек против 230,3 тыс. малышей, то есть девочки составили лишь 48,4% от общей численности новорождённых. А среди молодых людей наиболее "брачного" возраста (до 28 лет) на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится всё меньше.
 
Статистика подтверждает прогнозы международных организаций. Так, согласно докладу ООН "Мировые демографические перспективы за 2019 год", аналитики прогнозировали продолжение сокращения разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.
 
По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет, их численность на 10000 девушек в 2022 году составит 10380, а к 2025-му — уже 10472. Заметим, такая ситуация сложится, даже если учесть более широкий возрастной охват. Так, согласно данным ООН, на начало 2022 года прогнозировалось, что на 10000 женщин в возрасте от 20 до 39 лет будет приходиться 10022 мужчины, а к 2025 году — уже 10069 мужчин. То есть нехватку ровесниц ощутят и зрелые мужчины.
 
По факту в РК в целом всё ещё больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что "нехватка" женщин может, в свою очередь, ударить по продолжительности жизни мужчин. Так, исследование учёных университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдовых женщин, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнёра.
 

С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы

23.05.2022, 15:18 35651
С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы
Фото: Depositphotos
В деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
 
Девять представителей зарубежной "биг фармы", пять из которых имеют активы и в России, американские военные и прочие госведомства, президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, фонды Клинтонов, Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллеров, подрядчики Пентагона, разные некоммерческие и научные организации - это далеко не полный список фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Пока продолжается расследование этого дела, ИА REGNUM решило проанализировать связи и проекты некоторых из этих фигурантов. Сегодня это своего рода волк в овечьей шкуре - скромная (на первый взгляд) некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий Battelle, которая могла быть замешана в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
 
Напомним, в список фигурантов из числа "биг фармы" вошли Parexel, Pfizer, AbbVie, Moderna, Merck, Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine. Пять из них имеют российские дочерние компании, которые в том числе выступали исполнителями государственных контрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. А одна из них - компания Parexel и вовсе косвенно оказалась связана с Хантером Байденом (через созданную им фирму-лоббиста).
 
Напомним, скандал вокруг биолабораторий на Украине начался в 2020 году. Тогда два депутата Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с вопросом о законности базирования в стране 15 биолабораторий, курируемых Пентагоном. Отреагировали на этот вопрос, как ни странно, не из аппарата украинского президента, а американское посольство в Киеве.
 
Оно заявило, что Министерство обороны США работает с украинским правительством над консолидацией и обеспечением безопасности патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности, позволяя при этом проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.
 
Вот только, как показали материалы, обнаруженные в ходе специальной военной операции на территории Украины, далеко не так просты были те работы.
 
В рамках одного из брифингов, посвященных делу биолабораторий, представители Минобороны России сообщили, что были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия.


Мин обороны РФ

Следует отметить, что США имеет биолаборатории во многих странах. Как уточнялось в сообщении посольства США в Киеве в 2020 году, межправительственная организация - научно-технический центр на Украине - была создан по международному соглашению в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами НТЦУ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. Еще одним документом с США связан и Казахстан. Но и это далеко не полный список.

 
Подрядчик Пентагона - Battelle
 
В списке тех, кто получал результаты исследований, проводимых на Украине, и биоматериалы, оказалась компания Battelle.
 
На первый взгляд, это ничем не выделяющаяся частная некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий. Создана она в 1929 году. Компания имеет широкий круг интересов - от агрохимии, экологии, энергетики до фармацевтики, нацбезопасности.


facebook/Battelle

Сайт компании на сегодня недоступен, но его кеш никуда не делся.

 
Уточняется, что в штате фирмы более 40 тысяч человек, и она управляет девятью национальными лабораториями совместно с Министерством энергетики и Министерством национальной безопасности США.
 
Президентом компании на 2021 год указан Льюис фон Таер (Lou Von Thaer), который сменил на этом посту в октябре 2017 года Джеффа Уодсворта.
 
О фон Таере известно, что ранее он был гендиректором DynCorp - частного военного подрядчика из Маклина (штат Вирджиния). До этого он работал на руководящих постах в AT& T Bell Laboratories и ее конечном владельце - General Dynamics, а также в Leidos. Inc. (на должности президента сектора национальной безопасности). Под последним, вероятно, имеется в виду американская компания по оборонным, авиационным, информационным технологиям и биомедицинским исследованиям. Про Leidos также известно, что оно работает с Министерством обороны США, Министерством внутренней безопасности США, разведывательным сообществом США, включая АНБ, а сам фон Таер в открытых источниках числится членом научного совета по вопросам обороны и национальной ассоциации оборонной промышленности.
 
Примечательно: на сайте Battelle указано, что она признана комиссией по правам человека лучшим местом работы для ЛГБТК+ (аббревиатура, которая используется для определения сексуальных меньшинств).
 
С 2021 году у компании в активе фирма AmplifyBio, которая будет заниматься исследованиями и разработкой методов лечения нового поколения, таких как клеточная и генная терапия (КГТ).
 
Остановимся подробнее на тех контрактах (исследованиях), в которых участвовала компания Battelle.
 
В 2001 году газета The New York Times рассказала своим читателям о программе под кодовым названием Clear Vision. По данным из публикации, Центральное разведывательное управление создало и испытало модель бомбы с сибирской язвой времен СССР. Законность этих испытаний, исследований ставилась под сомнение. Издание в числе участников программы называло Battelle, уточняя, что лаборатории Мемориального института Баттелла, военного подрядчика, были выбраны для создания генетически измененной сибирской язвы. Была создана модель, и агентство провело две серии испытаний в компании Battelle. По данным газеты, проводилось это все в 1997 и 2000 годах.


Depositphotos

Участие Battelle в вопросе изучения сибирской язвы лишь этим проектом не ограничилось. Например, в 2012-2014 годах у нее был контракт с Агентством по уменьшению угроз МО (DTRA), как раз по исследованию этого заболевания.

 
Крепкие связи компании с военным ведомством США подтверждают и ее пресс-релизы. Так, например, в феврале 2022 года сообщалось, что ВВС США заключили пятилетний контракт с компанией Battelle на 17 млн долларов, который нацелен на исследования, направленные на улучшение охраны здоровья военнослужащих в современных и будущих операционных условиях. В декабре 2021 года государственный департамент США выбрал компанию Battelle для создания бронированных Ford Expedition, которые, вероятно, будет использовать служба дипломатической безопасности (DSS). В сентябре 2021 года исследовательская лаборатория ВВС заключила с компанией Battelle крупный контракт на проведение исследований и разработок в области человеческой работоспособности для обеспечения боеготовности бойцов и так далее.
 
В 2021 году также сообщалось, что Battelle разрабатывает технологию прогнозирования для проекта Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), которая поможет выявить угрозы эпидемической безопасности. Примечательно: именно с Battelle подписан контракт на проведение тестирования на COVID-19 миллионов американцев в 16 штатах в рамках координационного центра при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США.
 
В апреле 2021 года сотрудник Battelle Сидни Коркран получил премию доктора Билли Ричардсона для молодых исследователей ядерных, биологических и химических веществ (NBC).
 
По открытым данным, на Battelle пришлось более 900 контрактов на общую сумму почти 420 млн долларов США. Возглавляет топ заказчиков Министерство обороны США, на которое приходится почти 42% всех контрактов. К примеру, в 2016-2018 годах исполнитель проводил анализ останков свиней, зараженных химическим боевым отравляющим веществом.
 
После анализа деятельности одной лишь компании Battelle работа биолабораторий на Украине уже предстает в ином свете.
 
На 20 мая 2022 года намечено заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. По результатам расследования число фигурантов этого дела может увеличиться.
 

Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах

20.05.2022, 13:42 39611
Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах
Фото: pexels.com
К началу 2022 года валовые международные валютные резервы оценивались МВФ в $12,937 трлн. За последние два года их объем увеличился на 11%, за это же время резервы в долларах приросли лишь на 5,3%, до $7,09 трлн. Очевидно, что скачок средних показателей шел явно не за счет американской валюты, сообщает газета "Известия".
 
Доля доллара в международных резервах на начало года составила 58,8%, а если учитывать и нераспределенные резервы (unallocated reserves) - 54,8%. И это минимальное относительное значение запасов, номинированных в американской денежной единице, за последние 27 лет. Вес этой валюты в международных резервах снижается, а локальный пик ее значимости пришелся на 2001 год - 71,5%, в начале 70-х годов прошлого века было и вовсе под 85%. Дедолларизация налицо.
 
Запасы в евро четыре месяца назад составляли чуть менее $2,5 трлн. Сейчас, очевидно, уже меньше на фоне обвала валюты еврозоны к доллару с начала 2022-го. Темп роста евро в резервах за два последних года - 12,4%, а вес единой европейской валюты в общем балансе - 20,6%.
 
Изменения доли той или иной денежной единицы связаны с тенденциями международной торговли, увеличением или снижением влияния национальных экономик во внешнеэкономической деятельности, траекторией курсов нацвалют на фоне монетарных циклов ЦБ. Немаловажным фактором последних лет становится геополитика, когда государства, подвергающиеся давлению извне, вынуждены снижать вес долларов и не наращивать евро в пользу валют дружественных государств, в первую очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в китайском юане.
 
Основной учет валовых международных резервов ведется в долларе США, евро, китайском юане, японской иене, английском фунте стерлингов, австралийском и канадском долларах, а также в швейцарском франке. Суммарный вес этих денежных единиц в резервах - 97%.
 
В конце 1990-х годов выбыла из обоймы резервных немецкая марка, ее вес тогда составлял 15 - 20%. В 1999 году пришел евро. Правда, с тех пор вес единой валюты ЕС увеличился лишь на пару процентов.
 
Сейчас сильные денежные единицы те, чьи центробанки проявляют характер в борьбе с инфляцией. Это доллар США при поддержке жесткого монетарного курса ФРС и российский рубль, абсолютный рекордсмен 2022 года как по волатильности, так и по темпам укрепления на фоне вынужденных валютных барьеров. Слабые денежные единицы - иена, евро, фунт, так как центробанки соответствующих стран медлят с поднятием ставок. Особняком стоит Нацбанк Китая: в КНР идет замедление экономики, мешает развитию и долгосрочный локдаун на волне пандемии, а юань, ранее демонстрировавший завидную устойчивость, лишь за последние два месяца потерял 8% стоимости против "американца".
 
Сила доллара США поддерживается двумя факторами - сжатием ликвидности Федрезерва на фоне борьбы с ценовым давлением в экономике и защитным характером американской нацвалюты в ситуации неопределенности с рисковыми бумагами. И пока нет аргументов к слому ревальвационного тренда в индексе доллара (DXY), который 12 мая вновь обновил годовые максимумы, взлетев аж к 20-летним пикам под 105 пунктов.
 
Но сам вес долларовых активов в резервах глобальных центробанков может снижаться и дальше. У ряда стран есть опасения удержания национальных резервов в американской валюте из-за острой геополитики последнего времени, и они будут стремиться переводить расчеты в иные денежные знаки, а для этого и нужны, по сути, резервы.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист

27.04.2022, 18:48 59316
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
Депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 

Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова. 

 
Она отметила, что благодаря им было сделано много депутатских запросов, организованы круглые столы с участием общественников и уполномоченных органов, осуществлены выезды на место строек и встречи с жителями.
 
По словам юриста, само предложение от депутатов она расценивает как острую необходимость. 
 

Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.

 
Также она сообщила, что, прочитав данную новость, многие жители в чатах WhatsApp написали восторженные отзывы и надежду на перемены. 
 

От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.

 
Напомним, что сегодня депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.
 
Ранее депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"

06.04.2022, 18:29 89396
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Неизвестные вырубают деревья на окраине города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об уничтожении садов на своей странице в Facebook написала жительница Алматы Ольга Смирнова.
 

Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка. 

 

 

 
Комментарий эксперта:
 
"Вырубка яблоневых деревьев Алматы - это преступление".
 

Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы.

 
Он также отметил, что яблоневые сады ценят не только в Казахстане.
 

Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Әділ-Касым Жарылқасынұлы.

 
Ситуацию также прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов.
 

Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.

 
Тимур Елеусизов подчеркнул, что экологическая емкость тоже снижается.
 

Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор".
 
В марте экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
 
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
 
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

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