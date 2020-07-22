The Washington Post: Провальная реакция США на эпидемию – "кризис, который потряс мир"

20 июля газета The Washington Post опубликовала статью под названием "Кризис, который потряс мир: реакция США на коронавирус нового типа". В статье говорится о том, что на протяжении нескольких месяцев после вспышки эпидемии COVID-19 многие смогли контролировать ситуацию, однако в США распространение вируса оказалось неконтролируемым – никто не захотел брать на себя ответственность за последствия, которые оказались ужасающими. Население CША ожидало результатов тестирования в течение одной недели, значительно снижая ценность и эффективность самой сути проведения тестирования на наличие коронавируса нового типа. В статье говорится, что правительство США продемонстрировало поразительный провал и беспомощность в борьбе с эпидемией, сообщает CRI Online .

Издание говорит, что отсутствие конкретных действий США в борьбе с коронавирусом нового типа – это далеко не случайность и не дальновидность. Поражение американского правительства в отношениях с эпидемией продемонстрировало отсутствие руководящей уверенности, общего курса страны, политическую поляризацию, нехватку инвестиций в общественное здравоохранение и гигиену, а также подчеркнуло наличие обостряющегося социально-экономического и этнического неравенства. Все это привело к инфекции в сумме миллионов и смерти десятков тысяч людей.

Далее в статье отмечается, что в начале марта этого года в рамках проекта "Индекса глобальной безопасности здравоохранения", организованного Университетом Джонса Хопкинса, был оценен уровень профилактики пандемии в 195 странах по всему миру. США набрали 83,5 балла (максимальный балл 100) и заняли первое место. Ирония в том, что страны, пострадавшие от коронавирусной эпидемии после США, такие как Испания, Италия, Германия и Франция приняли достаточные меры для того, чтобы сдержать эпидемию. Даже в Великобритании, где уровень смертности выше, не было значительного восстановления после подавления распространения вируса.

Эксперты по здравоохранению говорят, что самая большая ошибка правительства США заключается в том, что Штаты слишком спешат к возобновлению экономики за счет здоровья населения, в то время как коронавирус нового типа все еще стремительно распространяется.

20 июля газета The Washington Post сообщила, что до вспышки коронавирусной эпидемии государственные учреждения общественного здравоохранения в некоторых регионах США заявляли о своей неэффективности из-за год от года ухудшающейся обстановки в плане нехватки персонала и сокращения финансирования.

Национальная ассоциация должностных лиц здравоохранения США сообщила, что с 2008 года они сократили почти 60 тыс. рабочих мест и потеряли почти четверть рабочей силы. Чрезвычайный бюджет Центров по контролю и профилактике заболеваний США с 2003 года сократился на треть.

Американские СМИ заявляют, что в последние дни ряд решений Белого дома вызвал крайнюю озабоченность чиновников ведомства по делам здравоохранения и законодательства. На прошлой неделе директору Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберту Редфилду отказали в возможности присутствовать на слушаниях Конгресса по вопросам здравоохранения.

Американские СМИ отмечают, что в настоящее время эпидемия и стремление к политике однополярности втянуты в единый водоворот.

Дональд Трамп лично многократно говорил о преуменьшениях угрозы коронавируса, заявляя, что "99% случаев коронавируса нового типа являются безвредными". Лишь 11 июля он начал надевать маску в общественных местах.

Под руководством администрации Дональда Трампа многие американцы полагают, что уровень опасности эпидемии "накручивается" учеными и СМИ с неясными целями", - отметает The Wall Street Journal.

Согласно сообщению сайта новостей TheDailyBeast.com 16 июля, в инсайдерском государственном документе присутствует прямое распоряжение: более десяти штатов США должны предпринять строгие противоэпидемические меры, такие как запрет общественных мероприятий с количеством участников более 10 человек, закрытие баров и спортзалов, а также рекомендация людям постоянно носить маски.

Этот документ был подготовлен для "специальной рабочей группы Белого дома по делам коронавируса нового типа". В документе говорится, что 18 штатов США были обозначены как "красные зоны", в которых на 100 тыс. человек количество подтвержденных случаев превышает 100.

Сайт новостей TheDailyBeast.com сообщил, что этот документ распространялся исключительно по каналам федерального правительства США для внутреннего пользования и не был нигде опубликован. Директор Института по изучению глобального здравоохранения Гарвардского университета Ашиш Джа 16 июля сказал: "Некоторые из предложений являются конструктивными. Зачем в этом случае скрывать данную информацию от американского народа? Я считаю, что предложения следует актуализировать и публиковать ежедневно".

В мае Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам разных стран восстановить экономику при строгом условии того, что на протяжении 14 дней уровень положительной реакции на COVID-19 у населения составит менее 5%. Данные показывают, что по состоянию на 16 июля в 33 штатах США показатель положительной реакции превышает 5%. Таким образом, администрация США во главе с Дональдом Трампом продолжает демонстрировать свои приоритеты – экономику и выгоду ставят во главу угла, принося в жертву жизни простых людей.

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