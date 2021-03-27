Успех борьбы с бедностью придает СУАР более яркий облик

Бедность - это как "трудноизлечимая болезнь" человеческого общества, а борьба с бедностью в древности и в наше время является важней задачей при управлении страной и обеспечении стабильности в обществе как в Китае, так и за рубежом. Китай в течение своей истории переживал горечь проблемы бедности, и народ страны все время стремился вырваться из нищеты. Сегодня эта давнишняя мечта наконец превратилась в реальность. Не так давно председатель КНР Си Цзиньпин торжественно объявил, что Китай добился полной победы в борьбе с бедностью. По нынешним стандартам, 98,99 млн сельских жителей были полностью выведены из нищеты и нищета в региональном масштабе была окончательно преодолена. Будучи самой густонаселенной в мире и крупнейшей развивающейся страной, Китай смог исторически решить проблему абсолютной нищеты и на 10 лет раньше намеченного срока достиг цели сокращения масштабов нищеты, поставленной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, тем самым внес значительный вклад в дело решения проблемы бедности во всем мире.

Искоренение бедности, улучшение условий жизни народа и достижение всеобщего процветания страны всегда являются важной миссией коммунистической партии и правительства Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно упоминал, что выведение всех бедных жителей Китая из нищеты - это как раз то, о чем он лично больше всего беспокоится и на что тратит больше всего силы, и всегда подчеркивал, что на пути всестороннего построения среднезажиточного общества ни один человек не останется без внимания, в стране не должно остаться ни одного бедного района, и что развитие является наиболее эффективным способом решения проблемы бедности. Исходя из своих национальных особенностей, Китай смело внедрил новшества и открыл свой путь по сокращению бедности с китайской спецификой. Одним из ярких примеров является борьба с бедностью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

СУАР является крупнейшим административным районом провинциального уровня и этническим автономным районом Китая. Из-за таких факторов, как географическое положение, природные условия и наличие ресурсов, некоторые районы Синьцзяна намного отстают в экономическом развитии и в течение длительного времени страдают от бедности местного населения. На протяжении десятилетий при поддержке государства в Синьцзяне планомерно и организованно проводится работа по сокращению бедности и общему развитию региона, и были достигнуты немало положительных результатов. Особенно в последние годы в Синьцзяне придерживаются концепции адресной помощи бедному населению и устанавливаются инновационные рабочие механизмы и целенаправленная политика. В регионе предпринимается комплекс мер по борьбе с бедностью: от переселения жителей из глухих районов до возмещения им экологической компенсации, от минимального обеспечения необходимым условиями жизни до адресной социальной помощи, от мобильного трудоустройства до оказания бедным помощи в развитии производства и бизнеса, от прямой помощи бедным до предоставления им возможности помогать самому себе, тем самым полномерно реализуется государственная политика по борьбе с бедностью на севере и юге гор Тянь-Шань.

Повсеместная борьба с бедностью позволила народу Синьцзяна пережить исторические перемены. Последние пустынные поселения Китая уже вышли из глубин пустыни Такла-Макан, во все села в ущелье Памирского нагорья проложена электросеть, в глубинах гор Куньлунь уже имеется стабильный сигнал сотовой связи, а кочевые жители в дальних лугах и озерах смогли улучшить жизнь за счет развития туризма. Правительство СУАР на благо жителям также приняло ряд мер в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилья и другие, тем самым упорно решает все наболевшие проблемы бедного населения. Жители, которые на плечах таскали воду, получили доступ к водопроводной воде; дети из бедных семей, бросившие учебу, вернулись в школы; в селах построены и оборудованы новые медпункты, а тысячи фермеров и пастухов начали жить в новом уютном жилье. Условия жизни бедного населения региона значительно улучшились. Благодаря неустанным усилиям в ноябре 2020 года в Синьцзяне было объявлено, что все бедные уезды были исключены из списка бедности. Согласно нынешним стандартам, все 3,089 млн бедных жителей полностью избавились от нищеты, а проблема абсолютной бедности региона исторически была решена в кратчайшие сроки.

Борьба с бедностью не только коренным образом изменила жизнь и моральное состояние бедных в Синьцзяне, но и во многом способствовала экономическому развитию и социальной стабильности всего региона. Согласно статистике, с 2014 по 2019 год ВРП СУАР увеличился с 919,59 млрд до 1,3571 трлн юаней, среднегодовой рост составил 7,2%. Располагаемый доход жителей на душу населения увеличился на 9,1%, уровень охвата населения базовым медицинским страхованием достиг 99,7%, система обязательного девятилетнего образования охватывает весь Синьцзян, его южные районы полностью охвачены дошкольным и 12-летним базовым образованием, а также все районы в Синьцзяне вступили в эпоху скоростных автомагистралей. В то же время, под эффективным управлением правительства автономного района в Синьцзяне уже более четырех лет подряд не было ни одного случая террористических актов, народ живет в мире и спокойствии, и смог обрести полное чувство безопасности и счастья. В настоящее время Синьцзян переживает лучший период процветания и развития в своей истории. В регионе царят социальная стабильность и экономическое развитие, а жители всех этнических групп живут в мире и согласии.

Синьцзян граничит с Казахстаном. Обе стороны обладают взаимодополняемостью в экономическом плане, также имеют много сходств в культурной части. Синьцзян всегда стоит в первом ряду по реализации инициативы "Один пояс и один путь" и её углубленной состыковке с новой экономической политикой Казахстана "Нурлы жол". Особенно в последние годы Синьцзян достигли плодотворных результатов в сотрудничестве с различными регионами Казахстана в области экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и строительства инфраструктуры. Количество составов и объемы транзита грузов контейнерных поездов Китай - Европа через китайско-казахстанскую границу подряд достигают новых рекордов, принеся реальную выгоду народам двух стран.

Попрощавшийся с абсолютной бедностью Синьцзян сегодня перешел к новой исторической отправной точке. Осуществляя политику Центрального комитета партии по управлению Синьцзяном, народ Синьцзяна будет и дальше продолжать своим усердием, трудом и мудростью создавать более счастливую и лучшую жизнь. Мы верим, что Синьцзян всегда готов к разнообразному и содержательному сотрудничеству с казахстанской стороной, а также посредством качественного совместного строительства "Один пояс и один путь" достигнет общего развития и взаимной выгоды, и внесет больший вклад в укрепление мира, стабильности, развития и процветания в регионе в целом.

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