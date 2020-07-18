В генеральном консульстве Китая в Алматы рассказали о САР Сянгана

Сянган находится на юге Китая, к востоку от устья реки Чжуцзян, и когда-то был небольшой рыбацкой деревней. Происхождение названия Сянган имеет несколько объяснений: одно из них состоит в том, что Сянган первоначально входил в состав уезда Дунгуань провинции Гуандун, который славился производством специй "Гуань Сян". Специи через Сянган транспортировались в различные места мира, и отсюда Сянган получил свое название, которое означает "ароматная гавань". Сянган известен миру как "Жемчужина Востока", "рай для гурманов" и "рай шоппинга", это международный порт свободной торговли и международный финансовый, торговый и судоходный центр, является одним из наиболее экономически развитых и интернационализированных регионов мира. Я уверена, что казахстанские друзья, которые побывали в Сянгане, были глубоко впечатлены этим городом.

Будучи частью Родины, Сянган когда-то нес историю унижения китайской нации. После Опиумной войны в 1840 году англичане оккупировали Сянган и установили здесь колониальное господство, принудительно подписав неравные договоры. 1 июля 1997 года Китай возобновил свой суверенитет над Сянганом, и Сянган вернулся в лоно Родины. До момента воссоединения жители Сянгана не могли пользоваться равными гражданскими и политическими правами, а после воссоединения Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) наделило Специальный административный район (САР) Сянган полномочиями осуществлять автономию на высоком уровне в соответствии с Основным законом САР Сянгана, после чего постоянные жители Сянгана начали пользоваться правом избирать и быть избранными, и политика "Одна страна, две системы" привела Сянган в новую эру исторического развития.

На самом деле разные этапы развития Сянгана не обходятся без поддержки Родины - материкового Китая. В частности, быстрое развитие материковой части Китая после проведения политики реформ и открытости еще больше активизировало и стимулировало динамичный экономический подъем Сянгана. С момента возвращения Сянгана и по сей день Китай последовательно издал ряд политических мер в интересах Сянгана, включая поддержку участия Сянгана в строительстве проекта "Один пояс и один путь", прояснение важной позиции и функции Сянгана в общем развитии страны в Государственной программе "13-й пятилетки" и продвижение строительства основных платформ сотрудничества в регионе "Большого залива" (провинция Гуандун-Сянган-Аомынь) и между провинциями. Запущены 14 политических мер для поддержки стабильного развития экономики и финансов Сянгана, проводится стимулирование операций китайских оффшорных юаней в Сянгане, поощряется листинг и финансирование компаний материкового Китая в Сянгане, а также создается механизм взаимодействия на фондовом рынке. Принятие Сянгана в качестве нового члена Азиатского банка инфраструктурных инвестиций дало сыграть ему важную роль в строительстве "Одного пояса и одного пути". Материковый Китай и Сянган подписали "Соглашение о более тесном экономическом партнерстве" и дополнительные соглашения для полного безопасного обеспечения Сянгана основными бытовыми материалами, такими как продукты питания, воды, электричество, газ и другие, а также продвижения строительства Сянгана как международного центра научно-технологических инноваций государственного значения. Вышеупомянутая серия благоприятных для Сянгана политик и мер обеспечивает мощную поддержку Сянгану для поддержания процветания и стабильности. Ни одна другая страна не может дать Сянгану то преимущество, которое дает его Родина - материковый Китай.

Руководствуясь политикой "Одна страна, две системы" и опираясь на решительную поддержку центрального правительства и большие ресурсы материкового Китая, Сянган успешно противостоял азиатскому и международному финансовому кризису и другим вызовам, а динамика развития становится сильнее, чем когда-либо раньше. В период с 1997 по 2018 год ВВП Сянгана вырос с 1,37 трлн до 2,84 трлн сянганских долларов, ВВП на душу населения увеличился с 210 тыс. до 381.9 тыс. сянганских долларов, а валютные резервы увеличились с 92,8 млрд до 386,2 млрд долларов США, стоимость сянганских рыночных акций выросла с 3,2 трлн до 27,9 трлн сянганских долларов. Фонд "Наследие" в течение 23 лет подряд оценивает Сянган как самую свободную экономику. Согласно данным, опубликованным Всемирным банком в 2017 году, показатели политической стабильности, эффективности работы правительства, качества управления, верховенства права в обществе и борьбы с коррупцией в Сянгане намного лучше, чем до момента возвращения. Несомненно, процветание и стабильность Сянгана отражают успешную практику реализации принципа "Одна страна, две системы" в Сянгане. Данная новаторская работа Китая по управлению государством получила широкое признание во всем мире.

Конечно же, путь развития каждой страны не проходит гладко, и Китай не является исключением. Китай время от времени сталкивается с целенаправленными дискредитирующими атаками внешних антикитайских сил. Успешная практика реализации политики "Одна страна, две системы" в Сянгане еще более раздражает их. Они всячески стараются выискивать недостатки и очернить данную политику. Более чем за 20 лет с момента возвращения Сянгана такое поведение никогда не прекращалось. По мере быстрого роста национальной мощи и международного влияния Китая такое антикитайское поведение еще более усилилось. Они используют крайне малое количество сепаратистов за "Независимость Сянгана" под лозунгом "демократии" и "прав человека" и продолжают провоцировать акции "Антикитайского хаоса" в Сянгане, целью которых является сдерживание Китая через хаос в Сянгане. Такие насильственные демонстрации, как беспорядки, грабежи и нападения на полицию, прошедшие с июня 2019 года, серьезно бросили вызов принципу "Одна страна, две системы", создав серьезную угрозу для национальной безопасности и стабильности САР Сянган и всего государства.

Китай является правовым государством, где руководствуются принципом управления страной согласно законам, суть которого заключается в поддержании авторитета Конституции и законов в политической, экономической и социальной жизни страны. Исходя из этого, Всекитайское собрание народных представителей Китая в соответствии с Конституцией КНР и Основным законом САР Сянган разработал Закон КНР о защите национальной безопасности САР Сянгана, который был официально принят и немедленно вступил в силу 30 июня этого года.

Целью реализации Закона о национальной безопасности Сянгана является неуклонное, всестороннее и точное осуществление принципов "Одна страна, две системы", "Сянганом управляют сами сянганцы" и высокой степени автономии, обеспечения долгосрочного и благополучного проведения этой политики, защита жизни и безопасности имущества, различных законных прав и свобод законопослушных жителей Сянгана в соответствии с законом, а также поддерживание правовой и деловой среды в Сянгане в лучшей степени.

Дела Китая решаются только самими китайцами, и любые вмешательства со стороны внешних сил напрасны. Это касается как проблемы Сянгана, так и других проблем, связанных с делами Синьцзяна, Тибета и Тайваня. Любые попытки расколоть Китай и подорвать государственную власть Китая путем вмешательства во внутренние дела Китая обречены на провал", - заключили в пресс-службе генерального консульства.

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