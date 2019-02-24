Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК рассказали в каких отраслях самые высокие зарплаты в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, в ІV квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 176 050 тенге (по состоянию на 30 января 2019 года $1 = 380,7 тенге), что к соответствующему кварталу прошлого года больше на 7,5%. В декабре 2018 года среднемесячная номинальная зарплата одного работника составила 174 642 тенге.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 320,5 тыс. тенге, что в 1,8 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 109,7 тыс. тенге, что на 37,7% ниже среднего уровня по стране.

По данным статведомства, в Алматы среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ІIІ квартале 2018 года составила 197 736 тенге, в Астане - 240 683 тенге.

"В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 390,4 тыс. тенге (в 2,2 раза превышает среднереспубликанский уровень), в финансовой и страховой деятельности - 364,7 (в 2,1 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 332,5 тыс. тенге (в 1,9 раз), в сфере информации и связи - 261,7 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства - 227,5 тыс. тенге (в 1,3 раза)", - сообщили в статкомитете.

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании - 107,9 тыс. тенге, что на 38,7% ниже среднего показателя по республике.

Максимальная заработная плата была зафиксирована в размере 13 192,4 тыс. тенге у генерального директора в сфере горнодобывающей промышленности и разработка карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также прочих видов обрабатывающей промышленности. Минимальная заработная плата была зафиксирована в размере 15,6 тыс. тенге у уборщиков помещений в сфере образования и государственного управления", - проинформировали в статведомстве.

Стоит отметить, что по результатам опроса населения Национальным банком, который был опубликован на сайте финрегулятора 15 января, лишь 10% казахстанских семей получают среднемесячный доход, превышающий 300 тыс. тенге.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Казахстане выросла в 1,5 раза и составляет 42 500 тенге. Минимальная заработная плата (МЗП) - это гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного труда при выполнении им норм труда в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени в месяц.

Кроме того, с 1 января 2019 года в Казахстане солидарная пенсия выросла на 7%, а базовая - на 5%. По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, минимальный размер пенсии и минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты утверждается законом о республиканском бюджете. По итогам 11 месяцев 2018 года средний размер совокупной пенсии из бюджета составил 81 159 тенге, что на 23% превышает средний размер пенсии за аналогичный период 2017 года (на 1 декабря 2017 года средний размер совокупной пенсии из бюджета составлял – 65 935 тенге).

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