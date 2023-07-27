В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
26.07.2023, 15:44 1821
В Минпросвещения регламентировали согласование групповых поездок детей за рубеж
Фото: Depositphotos
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Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК выработан алгоритм согласования групповых выездов детей в страны "со спорными территориями" во время учебного процесса, информирует пресс-служба министерства.
Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках", - пояснили в ведомстве.
При групповых выездах детей в страны "со спорными территориями" во время учебного процесса необходимо:
- Родителям или организаторам обратиться в управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на "спорные территории";
- Родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).
Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на "спорных территориях".
Координация закреплена за управлениями образования", - добавили в министерстве.
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20.07.2023, 11:25 10741
Какую оплату будут получать ухаживающие за инвалидами I группы родственники Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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В рамках Социального кодекса членам семьи, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, имеющим затруднение в передвижении, предоставляется возможность оформления в качестве индивидуальных помощников.
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос ИА "Kazakhstan Today" рассказали о правилах предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы.
По данным ведомства, согласно действующему законодательству, лицу с инвалидностью предоставлено право выбора на получение услуги индивидуального помощника или пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы старше 18 лет.
В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля текущего года пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы, было повышено на 14,5%. В настоящее время пособие составляет 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге.
Кроме того, кодексом предусмотрено, что неработающие члены семьи, ухаживающие за лицом с инвалидностью, могут стать индивидуальными помощниками и тогда они будут получать зарплату от государства. Также за них будут выплачиваться социальные отчисления и пенсионные взносы.
Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, индивидуальный помощник - лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.
Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан через портал. В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг", - проинформировали в Минтруда.
По данным ведомства, оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день.
Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится исходя из расчета 12% размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год", - сообщили в министерстве.
Напомним, в 2023 году МРП составляет 3450 тенге. Соответственно, стоимость одного часа услуги индивидуального помощника составляет 414 тенге. Таким образом, при 8-часовой ежедневной занятости в рабочие дни индивидуальный помощник за месяц получит около 70 тысяч тенге.
Как отметили в Минтруда, оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы ежемесячно на основании представленного поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, акта выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником.
При этом за счет средств местных исполнительных органов сверх гарантированной суммы начисляются обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские взносы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным", - добавили в ведомстве.
Услуги индивидуального помощника для лица с инвалидностью первой группы не предоставляются при назначении и выплате государственного пособия лицу, осуществляющему уход за ним.
Индивидуальным помощником не может быть лицо:
- состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
- имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
- не достигшее восемнадцатилетнего возраста;
- не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;
- достигшее пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Напомним, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля были проиндексированы на 14,5%. С 1 июля 2023 года размеры пособия по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы 89 248 тенге, II группы - 71 398 тенге, III группы - 48 681 тенге.
По состоянию на 1 июля 2023 года порядка 536,2 тысячи человек получают госпособия по инвалидности.
12.07.2023, 20:09 23881
Первый интегрированный газохимический комплекс в Казахстане: экономический и социальный вклад в развитие страны
Фото: kpi.kz
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Основной продукцией комплекса в Атырауской области Республики Казахстан является полипропилен, информирует пресс-служба ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".
Для производства товара с высокой добавленной стоимостью в качестве исходного сырья используется газ с месторождений Тенгиза. Проектная мощность предприятия составляет 500 тысяч тонн гранулированного полипропилена в год. ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." наладила стабильные поставки продукции в Казахстан, страны СНГ и Евросоюза, Турцию и Китай.
Реализация проекта оказала позитивный социально-экономический эффект в регионе. На момент строительства комплекса было создано более 4000 новых рабочих мест, задействованы 43 казахстанских компании. В период эксплуатации на предприятии работает более 600 человек.
Также внесен существенный вклад в развитие научно-технического потенциала проектно-исследовательских институтов и организаций Казахстана, привлекаемых с участием ведущих западных инжиниринговых фирм к работе над проектом.
С выходом на проектную мощность будет полностью удовлетворен внутренний спрос Казахстана.
В пресс-службе ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность интегрированного газохимического комплекса.
Интегрированный газохимический комплекс ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." планируется вывести на проектную мощность после ремонта. "Приблизительно в августе... На газохимическом комплексе по производству полипропилена KPI был произведен первый плановый останов производства для профилактической диагностики и чистки оборудования. Также в преддверии проведения гарантийных испытаний, запланированных на третий квартал, планируется устранить замечания, диагностированные в рамках строительно-монтажных работ в зоне ответственности EPC подрядчика", - проинформировали в пресс-службе.
В ТОО уточнили, что окончание остановочных работ запланировано на конец июля.
Предприятие было запущено в промышленную эксплуатацию 8 ноября 2022 года, а уже через 10 дней была отправлена первая партия готовой продукции.
Цели проекта
- Строительство первого газохимического комплекса
- Создание нефтехимического кластера в Республике Казахстан
- Выпуск экспортоориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью
- Производство полимеров для диверсификации промышленных отраслей
История комплекса
Проект "Интегрированный газохимический комплекс" разработан в рамках "Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы", утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101.
В 2006 году была составлена проектно-сметная документация. Также прошли общественные слушания, подготовлено технико-экономическое обоснование. В 2009 году проект "Интегрированный газохимический комплекс" включен в программу "30 корпоративных лидеров Казахстана". В 2017 году в ходе общенационального телемоста "Новая индустриализация страны: прыжок казахстанского барса" с участием экс-президента страны Нурсултана Назарбаева была объявлена первая фаза - "Полипропилен".
В 2018 году был определен ЕРС-подрядчик - China National Chemical Enginnering Co (КНР), привлечено заемное финансирование ($2 млрд долларов от Банка развития Китая сроком на 20 лет под 5,8% годовых). В январе 2019 года завершена разработка 60% 3D-модели завода.
20 ноября 2019 года была осуществлена доставка первого оборудования с длительным сроком изготовления - реакторов полимеризации в количестве 3 единиц весом каждый 97 тонн. Реакторы, предназначенные для установки полимеризации полипропилена, изготовлены в Бельгии на заводе COEK ENGINEERING N.V., отгружены морским транспортом из порта Антверпен 18.10.2019 года и доставлены в сжатые сроки через Балтийское море, затем по Волго-Балтийскому каналу до Каспийского моря в порт Актау.
27 января 2020 года смонтирована самая крупногабаритная позиция промышленного оборудования - колонна-сплиттер пропана и пропилена. Вес колонны составляет более 1100 тонн, высота 105 метров, диаметр более 8 метров, объем 5132 кубических метра. Данное оборудование было изготовлено ТОО "Атыраунефтемаш". Подъем был осуществлен с помощью гидравлического портального крана грузоподъемностью 3200 тонн и вспомогательного гусеничного крана грузоподъемностью 750 тонн.
6 марта того же года из порта Ульсан отгружено морское судно NOWOWIEJSKI с критически важным крупногабаритным оборудованием производства Южной Кореи - реакторы дегидрирования Catofin 8 единиц (завод-изготовитель WOOYANG), резервуары хранения пропана 4 единицы (завод-изготовитель GS Entec), сосуды высокого давления и теплообменники 5 единиц (завод-изготовитель GS Entec). Судно направилось в порт Констанца (Румыния) для перегрузки оборудования на морские баржи.
14 апреля морское судно NOWOWIEJSKI прибыло в порт Констанца для разгрузки крупногабаритного оборудования производства Южной Кореи и погрузки их на 6 морских барж. Погрузка и выход из порта Констанца всех 6 морских барж осуществлялись в период с 16 по 26 апреля 2020 года. Все 6 барж направились через Черное море, Волго-Донский канал, Каспийское море и Урало-Каспийский канал в порт Атырау для разгрузки.
8 июня была завершена доставка в порт Атырау 17 единиц крупногабаритного оборудования, прибывшего из Южной Кореи морским транспортом. Общий вес оборудования - 5500 тонн. Транспортировка осуществлена по маршруту: порты Южной Кореи - Стамбул - Черное море (Констанца, Румыния) - Волго-Донской канал - Каспийское море - Урало-Каспийский канал - речной порт Атырау.
В период с 26 июля по 10 августа государственными органами Атырауской области был введен карантин на строительной площадке ввиду выявления COVID-19. 14 сентября завершился монтаж четырех крупногабаритных емкостей для хранения пропана.
22 сентября был завершен монтаж ключевого оборудования комплекса - восьми реакторов Catofin массой 417 тонн каждый. Вышеуказанное оборудование было изготовлено на заводах Южной Кореи и доставлено в Атырау морским транспортом.
В январе-феврале 2021 года была завершена перевозка 7 конвоев (рейсы) с негабаритным оборудованием из порта KCOI (Мангистауская область) на стройплощадку. Также доставлено критическое оборудование.
В мае-июне на стройплощадку доставлены грузы из КНР, которые были переориентированы с авто и ж/д транспорта на морской транспорт (2 морских судна) с перегрузкой в портах Европы (Антверпен) и РФ (Новороссийск). Переориентирование грузов связано с введением карантинных мер в провинции СУАР (КНР) и невозможностью перевозки грузов авто и ж/д транспортом в тот период.
В июле 2021 года на стройплощадку был доставлен компрессор газоносителя (критическое оборудование ОДСИ), вывезенный на ремонт в КНР.
В том же месяце интегрированный газохимической комплекс (ИГХК) в Атырауской области получил электроэнергию от ТОО "Karabatan Utility Solutions" на главную понижающую подстанцию напряжением 110 киловатт.
19 августа для проведения гидравлических испытаний, промывки трубопроводных коммуникаций и обкатки вспомогательного динамического оборудования был произведен прием водных ресурсов (первично обессоленная и техническая вода) по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution".
10 сентября заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии, председатель правления ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов и генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон подписали договор на поставку пропана с Тенгизского месторождения на завод по производству полипропилена в Карабатане.
В сентябре были завершены подготовительные работы к предварительным пусконаладочным работам системы технических газов. Состоялось проведение испытаний основного коллектора питьевого водоснабжения и прием питьевой воды на станцию питьевой воды комплекса.
В октябре был осуществлен прием технического воздуха, воздуха КИП и азота с проектными показателями по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution" от поставщика Air Liquid. Проведение продувки и очистки трубопроводных коммуникаций комплекса. Опробование, наладка и испытания водогрейных котлов на дизельном топливе на блоке теплофикационного снабжения объектов Комплекса. 27 ноября по завершении подготовки и проведения испытаний на герметичность газопровода осуществлен прием природного газа через узел учета и распределения природного газа от ТОО "GazEnergy".
1 декабря после завершения подготовительных работ объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления приема сырьевого пропана и завершения испытаний на герметичность, был осуществлен розжиг аварийного факела высокого давления.
27 декабря новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. В ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО "Karabatan Utility Solution".
Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства", - пояснили в компании.
В декабре на стройплощадку доставлено 100% всей металлоконструкции согласно проекту.
1 апреля 2022 года на газохимическом комплексе по производству полипропилена в Атырауской области запустили газовую турбину компрессора.
27 апреля на территории строящегося интегрированного газохимического комплекса KPI в Атырауской области открылась испытательная лаборатория международной компании SGS. 10 июля на заводе началась подача пропана на технологические установки. Далее компания приступила ко второму этапу пусконаладочных работ - загрузке катализатора в реакторы дегидрирования пропана.
8 ноября в ходе рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Атыраускую область был запущен комплекс по производству полипропилена.
18 ноября завод KPI Inc. отгрузил на экспорт первый поезд объемом 1,5 тысячи тонн, состоящий из 62 контейнеров, груженных полипропиленом. К концу декабря мы отправили на экспорт более 32 709,9 тонны полипропилена.
15 января 2023 года ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" (KPI Inc.) выплатило долг государственному Банку развития Китая (China Development Bank Corporation) в размере 75 млн долларов. Погасить долг удалось в основном за счет доходов от продажи полипропилена, отметили в компании.
В июне стало известно, ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." заключило с Евразийским банком развития (ЕАБР) договор об открытии кредитной линии в размере 150 млн долларов.
Средства планируется направить на текущие операционные цели", - информируют сайты ЕАБР и ТОО "KPI Inc".
ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.") является оператором проекта "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области".
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
10.07.2023, 17:06 28946
В Казахстане услуги воздушного транспорта выросли в цене на 29% за год
Фото: Depositphotos
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Доходы предприятий от перевозок воздушным транспортом за январь-апрель текущего года составили 204,6 млрд тенге против 119,6 млрд тенге годом ранее, сообщает finprom.kz.
Годовой рост в стоимостном выражении составил 71,1%. В том числе доходы от перевозки грузов и багажа во всех сообщениях составили 4,2 млрд тенге, от перевозки пассажиров - 200,4 млрд тенге.
Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 2 млрд тенге.
В сфере пассажирских перевозок за январь-апрель текущего года авиакомпании перевезли 3,6 млн человек, на 36% больше, чем годом ранее. Самые заметные показатели зафиксированы в Алматы: 1,2 млн человек, на 34,9% больше, чем годом ранее. В пятерке лидеров оказались Астана (951,8 тысячи пассажиров), Шымкент (346,3 тысячи пассажиров), а также Атырауская (305,5 тысячи пассажиров) и Мангистауская (220,7 тысячи пассажиров) области.
Пассажирооборот составил 7,1 млрд пкм, что на 65,7% больше, чем годом ранее.
Перевозки груза и багажа по итогам четырех месяцев составили 7,8 тысячи тонн, на 26,2% больше, чем годом ранее. Весь объем грузоперевозок пришелся на три мегаполиса: Алматы (4,7 тысячи тонн, годовой рост - на 22,6%), Шымкент (2,2 тысячи тонн, плюс 40,9% за год) и Астану (1 тысяча тонн, плюс 18,2%).
Грузооборот за январь-апрель текущего года составил 16,9 млн ткм, на 30,3% больше, чем годом ранее.
По итогам мая текущего года услуги воздушного транспорта выросли в цене на 28,9% за год.
В пятерке регионов-антилидеров оказались Мангистауская (плюс 63,5% за год), Атырауская (плюс 56,5%), Кызылординская (плюс 42,7%), Жетысуская (плюс 37%) и Костанайская (плюс 28,6%) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Абайской области - всего на 0,7%.
В 2 из 20 регионов РК услуги воздушного транспорта, напротив, подешевели: в Алматинской (на 11,5%) и Улытауской (21,4%) областях.
До конца 2023 года откроют из Казахстана еще восемь новых авианаправлений, сообщает zakon.kz. В настоящее время 3 отечественными и 26 иностранными авиакомпаниями международные пассажирские полеты выполняются в 27 стран по 102 авиамаршрутам с частотой 494 рейса в неделю.
28.06.2023, 11:24 46166
На АЭС "Фукусима" сегодня начнется подготовка для сброса в океан загрязненной воды
Фото: скрин из видео/cgtn.com
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Оператор АЭС "Фукусима", компания TEPCO, с сегодняшнего дня начнет предварительную проверку работоспособности оборудования для сброса в океан загрязненной воды, использовавшейся для охлаждения поврежденных реакторов станции.
Оператор станции заявляет, что перед сбросом вода будет очищена от радиоактивных примесей, но признает, что тритий из нее удалить не удастся", - сообщает CGTN со ссылкой на председателя японского агентства по ядерному регулированию Синсуке Яманаку.
Сбросить радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан Япония решила в 2021 году, заявив, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности. Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения. Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде, пишет агентство.
6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.
Внутренняя стенка цилиндрического фундамента, поддерживающего корпус реактора на первом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1", может быть сильно разрушена", - сообщает "Синьхуа".
На видеозаписи, сделанной в ходе осмотра защитной оболочки реактора первого энергоблока, видны масштабные повреждения основания, что вызывает озабоченность по поводу его способности выдержать будущие землетрясения.
Обследование, проведенное с 28 по 31 марта с помощью подводного робота, показало, что бетонное основание реактора почти полностью разрушилось, оголив арматуру.
TEPCO заявила, что с высокой вероятностью разрушен весь периметр фундамента, добавив, что проведет дальнейший анализ отснятого материала и оценит сейсмостойкость основания", - пишет агентство.
Между тем намерения Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах.
Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь, пишет "Синьхуа".
Он отметил, что сброс в море загрязненной радиоактивными веществами воды с японской АЭС является серьезной проблемой, касающейся глобальной морской среды и здоровья людей.
Японская сторона игнорирует законные и обоснованные опасения собственного народа и других стран мира, не представила научного и достоверного ответа на опасения всех сторон, не провела достаточных консультаций с заинтересованными сторонами, включая соседние страны, и стремится ускорить реализацию своего плана по сбросу в море загрязненной воды", - заявил член МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что в загрязненной воде после очистки все еще остается много радионуклидов, а качество очистки и готовность воды к сбросу еще предстоит проверить.
Недопустимо, что Япония пытается скрыть опасность сброса загрязненной воды в море и форсирует свой план, не проверив долгосрочную надежность соответствующих технологий и очистительных устройств", - отметил Кэцзянь.
Он призвал Японию обратить внимание на озабоченность международного сообщества, серьезно выполнять свои международные обязательства, утилизировать загрязненную воду научным, открытым, прозрачным и безопасным способом, согласиться на строгий международный надзор, не подрывать авторитет технической рабочей группы МАГАТЭ, не искажать ее отчет и не использовать ее инспекцию в качестве "прикрытия".
Кэцзянь также выразил надежду, что МАГАТЭ будет продолжать придерживаться объективной и беспристрастной позиции, полностью выслушивать мнения заинтересованных сторон, строго выполнять соответствующие международные стандарты безопасности и действовать в соответствии с передовой практикой.
В ответ на это представитель Японии заявил, что "обработанная" вода ничем не отличается от обычного операционного сброса атомной электростанции, а схема сброса является научно обоснованной и была рассмотрена и сертифицирована МАГАТЭ.
Жесткой критике подверг намерение Японии и постоянный представитель Китая при МАГАТЭ Ли Сун.
Японское правительство неоднократно утверждало, что вода, которую оно хочет сбросить, является "обработанной", безопасной и безвредной. Если она безвредна, почему Токио настаивает на сбросе в море? Ответ японской экспертной комиссии ясен: это наименее затратно и представляет наименьший риск загрязнения для самой Японии", - заявил Ли Сун.
По его словам, японское Министерство экономики, торговли и промышленности предложило пять вариантов утилизации воды с АЭС "Фукусима-1", эксперты из соседних стран также предложили соответствующие планы. Однако японская сторона исходя из собственных корыстных интересов в одностороннем порядке решила сбросить загрязненную воду в море, что приведет к переносу риска загрязнения на соседние страны и окружающую среду, что приведет к вторичному ущербу для всего мира и человечества. Такое долгосрочное крупномасштабное загрязнение морской среды является беспрецедентным.
Ли Сун подчеркнул, что японская сторона пригласила техническую рабочую группу МАГАТЭ в Японию, но ее мандат был строго ограничен оценкой плана по сбросу воды в море без рассмотрения других вариантов.
Он отметил, что независимо от оценки и заключения технической рабочей группы нельзя утверждать, что сброс в море является единственным самым безопасным и надежным вариантом утилизации загрязненной воды.
Рабочая группа никоим образом не может выдать Японии "разрешение" на сброс в море загрязненной воды. Китай решительно призывает Японию принять во внимание серьезные опасения международного сообщества, утилизировать загрязненную воду самым безопасным и надежным способом и согласиться на строгий международный контроль, чтобы загрязненная вода с АЭС не принесла долгосрочного вреда миру", - подчеркнул Ли Сун.
Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея.
Десятки тысяч жителей страны собрались в субботу в центре Сеула, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.
Остановить сброс Японией загрязненной воды в океан! Мы против сбросов с "Фукусимы"!" - кричали в один голос протестующие, к которым присоединились гражданские активисты и политики, пишет "Синьхуа".
Ли Чжэ Мен, председатель главной либеральной оппозиционной Демократической партии, заявил протестующим, что правительство Кореи не должно соглашаться с Японией, которая намерена избавиться от загрязненной воды, не считаясь с тем, что соседние страны пострадают, а океаны по всему миру будут заражены.
Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мен указал, что Япония должна повторно использовать воду с АЭС "Фукусима" в качестве питьевой, если заявления японской стороны верны и загрязненная вода действительно достаточно безопасна для питья после очистки.
Протестующие также подвергли критике план правительства РК направить в Японию группу экспертов из 21 человека, которые будут осуществлять проверку процесса сброса загрязненной воды в течение шести дней начиная с 21 мая.
Представитель миноритарной прогрессивной Партии справедливости Кан Ын Ми в свою очередь сообщила, что это будет "секретное" информационное совещание, организованное японской стороной, поскольку частные эксперты были исключены из указанной группы, состав которой не разглашается.
Законодатель отметила, что экспертной группе не будет разрешено взять в качестве образца даже каплю загрязненной воды, а репортерам из РК запретили сопровождать группу.
Тревога и беспокойство нашего народа оказались отодвинуты на второй план. Это демонстрирует ужасный характер унизительной дипломатии, когда РК с благодарностью соглашается участвовать в организуемом Японией брифинге, который пройдет за закрытыми дверями", - обратила внимание Кан Ын Ми.
План Японии также осудили в России.
Сброс радиоактивной воды с "Фукусимы" не может быть исключительно внутренним делом Японии", - заявил советник президента РФ Руслан Эдельгериев.
Он подчеркнул, что слив зараженной воды относится к вопросам международных отношений.
Поэтому мы считаем, что должны быть большие консультации непосредственно под руководством и МАГАТЭ. И с консультацией с близлежащими странами, потому что сброс воды в океан, он может принять любые последствия, вплоть до экологической катастрофы", - подчеркнул Эдельгериев.
Ранее сообщалось, что мировая общественность обеспокоена решением Японии сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС.
26.06.2023, 19:08 51151
БАКАД: 10 дней эксплуатации
Фото: ЕАБР
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С момента открытия движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге прошло 10 дней.
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития. Сам проект направлен на повышение транзитного потенциала и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через государства - участники банка.
Кроме того, он направлен на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками, стимулирование роста трансграничных грузоперевозок и снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города Алматы и его пригородную зону.
История создания БАКАД
В феврале 2018 года был заключен договор концессии на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" с консорциумом "Алсим Аларко - Макйол - СК - Корея Экспрессвэй". В мае этого же года был дан старт строительству.
В декабре прошлого года строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги подошло к завершению. Тогда в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что срок строительства был запланирован на 50 месяцев. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.
Объект финансировался синдикатом трех банков: Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития (135 млн долларов США) и Исламский банк развития. Общая стоимость проекта составила 743 млн 116 тысяч долларов США.
В июне 2023 года состоялась церемония открытия БАКАД.
БАКАД играет важную роль в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона. Новый объект соединит международные автомобильные маршруты в направлении Восток - Запад и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок. Прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87% и достигнет 35,9 миллиона тонн. В то же время БАКАД принесет социальные и экологические эффекты. На этапе строительства объект уже обеспечил рабочими местами более 1500 человек - преимущественно местного населения. А после ввода в эксплуатацию позволит перераспределить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Алматы и пригородной зоны, выведет транзитный транспорт за городскую черту, что сократит уровень негативного воздействия на окружающую среду, снизит шум и будет способствовать более безопасному движению транспортных средств", - отметил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.
Сейчас БАКАД представляет собой дорогу протяженностью 66 километров, включающую 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
Дорога начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара. Трасса будет пролегать через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.
Как будут взимать плату за проезд по БАКАД
По данным управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, на БАКАД предусмотрена открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах. Вместо этого на протяжении дороги будет установлено 24 контрольные арки и более 100 камер, которые будут фиксировать проезжающие автомобили.
Оплатить проезд по БАКАД можно будет, внеся предоплату по государственному регистрационному номерному знаку (ГРНЗ) автотранспортного средства до въезда на БАКАД.
После проезда его нужно будет оплатить в течение семи календарных дней после въезда на БАКАД и фиксации автотранспортного средства арками контроля в зоне их действия. Оплату можно будет произвести в приложениях популярных банков.
Цена проезда
Пока автодорога доступна в бесплатном режиме. Однако в апреле МИИР опубликовало документ, где были представлены ставки платы за проезд по автомобильной дороге. Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:
- легковые автомобили - 0,07 МРП; автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП;
- автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП;
- автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП.
Чему будет способствовать проект
- БАКАД позволит вывести транзитные потоки за пределы Алматы, вследствие чего снизится уровень загрязнения воздуха.
- Сокращение транспортных заторов и времени в пути. По расчетам специалистов, строительство Большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60%.
- Улучшение пропускной способности и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через Казахстан.
- Расширение региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай.
- Стимулирование применения ГЧП-механизма. БАКАД - первый инфраструктурный ГЧП-проект в рамках государственного гарантирования.
К слову, говоря о значительном вкладе транспорта в загрязнение воздуха в Алматы, аким мегаполиса Ерболат Досаев на брифинге СЦК отметил, что БАКАД значительно разгрузит город от большегрузного транспорта.
На самом деле мы очень ожидаем, что весь транзитный транспорт уйдет. 66 километров БАКАДа они проезжают буквально за 30-40 минут (...) Город, я думаю, значительно тоже разгрузится от большегрузного транспорта", - заявил аким Алматы.
Мнение казахстанцев
С момента начала эксплуатации БАКАД в Сети появились первые отзывы о дороге.
БАКАД - один из лучших проектов. Дорога шикарная. Уже второй день быстро объезжаю город. Жаль ограничение не 140 км в час", - пишет Rauan Mankeyev.
Опробовали БАКАД, Прекрасная дорога", - написал Денис Старков.
Сегодня приехал с дачи через БАКАД. (Село Балтабай - ЖМ Асыл Арман) Время в пути один час. Расстояние 97 км. Итог: Расстояние увеличилось на 21 км. Время в пути уменьшилось на 30 минут", - сообщил Шерхан Есиркен.
Хорошая новость наконец-то открыли БАКАД. Так хотела похвалить, как всегда есть одно но. Интернет не работает вдоль БАКАД, еще и знаки с указанием скорости не установлены", - утверждает Сулу Жаксылыкова.
Прокатился вчера по БАКАД от Качагайской трассы до Ташкентской. Смутил скоростной режим - в двух местах световые табло разрешают 120 км/ч, но местами попадались знаки 100 без ограничения зоны действия знака- хотя асфальт позволяет смело ехать 140 км/ч. Весьма вероятно, что в нескольких точках асфальт вскоре просядет", - пишет Рустем Амангельды.
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
22.06.2023, 16:26 58721
ArtSport, дороги, освещение, благоустройство Алматы и другие насущные темы: Досаев выступил на брифинге в СЦК
Фото: Depositphotos
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Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня на брифинге в СЦК рассказал о дальнейшем благоустройстве города.
Электричество
По словам градонаачальника, в этом году в Алматы введут в эксплуатацию две электроподстанции.
В июне - "Алмагуль", в декабре - "Туздыбастау". Порядка 400 тысяч жителей получат стабильное электроснабжение. А в целях обеспечения теплом 300 тысяч потребителей в сентябре будет завершена реконструкция 2 котельных - "Южная районная котельная" и "Премьера" общей мощностью 155 Гкал/час", - рассказал Досаев.
Новый терминал аэропорта
Строительство нового терминала аэропорта Алматы завершится в 2024 году. Досаев подчеркнул, что держит вопрос на личном контроле.
Строительством нового терминала занимается турецкая компания TAV Airports Holding. Работы идут согласно графику, завершить их должны летом 2024 года.
Пропускная способность аэропорта - 2 млн пассажиров в год. В этом году ожидается свыше 8 млн человек. Алматы становится хабом - новый терминал нужен как воздух", - подчеркнул глава города.
Запуск нового терминала позволит повысить пропускную способность до 14 млн пассажиров в год.
Новые правила посадки деревьев
В городе активно ведутся работы по созданию пяти новых парков общей площадью 97 га. Также идет реконструкция и благоустройство пяти существующих парков.
Приняты новые правила к содержанию и защите зеленых насаждений. Теперь любые посадки производятся с учетом обеспечения полива. Для лучшей приживаемости высаживаются саженцы высотой не менее 2 метров хвойных пород и не менее 2,5 метра лиственных, обязательно с комом. Это позволит снизить отпад новых саженцев с 30% до 10% уже в 2023 году", - отметил Досаев.
Также, по его словам, для обновления и оздоровления зеленого фонда этой весной было высажено 20 тысяч саженцев. А основные посадки пройдут осенью - в этот период посадки саженцы лучше всего приживаются. По данным акима, всего в 2023 году будет высажено 320 тысяч деревьев. Также будет произведена 4-кратная биологическая обработка 2,3 млн деревьев.
Строительство объектов образования
По информации акима, в течение 2 лет в городе будут построены 22 комфортные школы на 37,1 тысячи ученических мест. Помимо этого, планируется ввод 9 объектов образования на 3970 мест.
Всего, согласно генплану, в Алматы построят 200 новых школ и 80 медучреждений.
Новый генплан также учитывает сбалансированное развитие города с развитой социальной и инженерно-транспортной инфраструктурой.
Будет создана шаговая доступность к объектам образования и здравоохранения. Построены 200 новых школ и более 80 медицинских учреждений. Увеличена доля общественного транспорта до 60%. Будут построены 210 км новых дорог и 3,6 тысячи км инженерных сетей, а также 2750 га новых парков и скверов", - рассказал Досаев.
Экономика
Экономический индикатор Алматы ускорился до 122%. Драйверами роста экономики стали торговля (+27,2%), обрабатывающая промышленность (+24,4%), транспорт и складирование (+16,7%). Привлечено 484 млрд. тенге инвестиций в основной капитал. При этом, частные инвестиции выросли на 2,7%. Индекс деловой активности ускорился до 58,7 п.п.
Ситуация на рынке труда сохраняется стабильной. С начала года создано 29,4 тысячи рабочих мест, из них 60% - постоянные", - отметил Досаев.
Также на 59,6% выросло кредитование малого и среднего бизнеса.
Для диверсификации экономики Алматы акцент будет сделан на развитии обрабатывающей промышленности. При этом будут использованы современные экологичные и компактные технологии", - заявил глава города.
Он отметил, что с начала года уже поддержано 783 проекта из 3 тысяч запланированных проектов по приоритетным направлениям.
Для финансирования факторинговых сделок совместно с фондом "Даму" дополнительно выделено 3 млрд тенге. Кредитование МСБ выросло на 59,6%, а также увеличилось количество активно действующих субъектов бизнеса на 38,6%", - сообщил аким.
Кроме того, в настоящее время в индустриальной зоне Алматы реализуется 19 проектов на 344 млрд тенге с созданием 9,7 тысячи рабочих мест. В этом году будут введены в эксплуатацию 14 проектов.
Как отметил глава города Ерболат Досаев, по итогам этого года увеличится вклад приоритетных отраслей в экономику города до 23,4%.
Инфраструктура и кадры: как решаются вопросы здравоохранения в Алматы
В 2023 году в Алматы будут введены в эксплуатацию 6 семейно-врачебных амбулаторий.
В этом году по новым стандартам будут модернизированы 2 объекта и спроектированы 7 поликлиник с началом СМР в 2024 году. Также в сентябре 2023 года откроется приемное отделение с операционным блоком Центра детской неотложной медицинской помощи. А с 2024 года планируем начать модернизацию 10 стационаров. На сегодня готовятся соответствующие проектные документы", - рассказал аким Алматы.
По его словам, учитывая дефицит кадров в здравоохранении, предусмотрен ежегодный охват 3340 специалистов и 70 менеджеров трехуровневой программой обучения, также выделено 140 грантов на постдипломную подготовку.
Земельные участки
В 2022 году акимат Алматы выкупил 205 земельных участков. Выкупленная земля направляется на создание инфраструктуры, расширение зеленых зон и другие нужды города.
В прошлом году было выделено из бюджета на выкуп земельных участков 22,6 млрд тенге. В этом году мы уже выделили более 32 млрд тенге, из них на 17 млрд тенге мы за 6 месяцев выкупили участки для различных целей: пробивок радиальных дорог, развития инженерной инфраструктуры, создания новых общественных пространств, строительства, включая школы, поликлиники, спортзалы", - подчеркнул аким Алматы.
Ерболат Досаев добавил: город выкупает земли у собственников по рыночной цене. При изъятии владельцу земли направляется официальное уведомление со ссылкой на соответствующее постановление акимата. Далее проводится оценка земельного участка по рыночной стоимости. Если собственник согласен, то по статье 84 Земельного кодекса РК и статьи 67 закона "О государственном имуществе" аппарат акима подает иск в суд о принудительном отчуждении участка. Далее владельцу земли выплачивается сумма компенсации, определенная решением суда.
Реновация жилищного фонда
Мы находимся на финальной стадии. Сделано несколько итераций по подготовке новой программы реновации жилищного фонда Алматы до 2030 года. Мы концептуально меняем подходы, чтобы не просто снести старое жилье, а вопрос в том, какую комфортную городскую среду мы собираемся создавать", - сказал Ерболат Досаев.
По его словам, в связи с тем, что основная реновация будет проходить в исторической части города, где имеется жилье, построенное в 1920 году и позже, в первую очередь внимание будет уделяться тем, кому действительно нужна поддержка.
Программа реновации будет разделена на две части: первое - это то, что интересно для рынка, где частные инвесторы готовы вложить деньги и привести все в порядок. Вторая часть программы касается инвестиционно непривлекательных объектов. То есть город должен будет выкупить, переселить людей, предоставить им жилье, а эти участки мы используем либо на инженерную инфраструктуру, либо на такие необходимые вещи, как строительство социальных объектов, скверов, парков и так далее. Поэтому эта работа будет продолжена", - сказал аким.
Футбольный клуб "Кайрат"
Кайрат" на самом деле достояние города. Старейший футбольный клуб страны. Пока в коммунальную собственность клуб не передается. Других решений не было. От собственника заявлений и просьб не поступало. Со стороны города остается ежегодное финансирование детско-юношеской школы "Кайрат", которой мы выделяем средства. Сам клуб продолжает жить и развиваться. И участвовать в чемпионате Казахстана", - сообщи глава города.
Он добавил, что если будет вопрос о нехватке финансирования и другие вопросы, то будут это рассматривать в установленном законодательном порядке.
Дороги
Основными проблемами дорожной инфраструктуры остаются качество дорожного полотна и дефекты в виде просадок дорожных люков. Для решения указанных проблем ранее, в 2022 году, в пилотном режиме были использованы новые материалы в виде полимерных добавок в асфальтобетонную смесь для повышения качества дорог. Они более устойчивы к нагрузкам и климатическим условиям.
В этом году мы планируем построить 25 км новых дорог в 6 микрорайонах города и провести средний ремонт 200 км, в том числе с использованием полимерных добавок. В рамках данных работ будут установлены 8 тыс. "плавающих" люков, которые выдерживают механические и температурные нагрузки", - отметил Ерболат Досаев.
Модернизация дорожной инфраструктуры с применением новых технологий позволит увеличить срок проведения среднего ремонта с 5 до 10 лет.
ArtSport
Анализ реализации программы ArtSport помог выявить основные проблемы и сделать соответствующие выводы, заявил Досаев.
Он рассказал, что работа платформы вызывала множество нареканий: на детей выдавалось несколько ваучеров, отслеживать посещаемость было невозможно, данные в табелях о посещаемости легко подделывались. Проверку в отношении ArtSport инициировал акимат Алматы.
Людей обманывали, потому что не было четких требований: имеешь ли ты соответствующую квалификацию и все необходимые сертификаты, умеешь ли работать с детьми? Главное - цифры: столько-то людей работает, столько-то детей ходит. По ним выплачивались деньги. Мы сделали все необходимые выводы из этой ситуации", - рассказал Досаев.
На брифинге в СЦК главе города задали вопрос о судимостях тренеров, работавших в программе ArtSport. Аким Алматы сообщил, что от родителей детей не поступало ни одного обращения в правоохранительные органы о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних. Ерболат Досаев заверил, что при необходимости и выявлении подобных фактов семьям окажут поддержку.
Сейчас запись в бесплатные кружки и секции осуществляется через электронный портал DamuBala. Для реализации новой программы выделили более 20 млрд тенге. На платформе действуют четкие и понятные критерии, согласно которым родители могут отслеживать, где и как занимается ребенок, а правоохранительные органы осуществлять соответствующий контроль. В настоящий момент ваучеры получили 65 086 детей. Очередь двигается согласно высвобождению бюджетных средств.
Парковки
Первая многоуровневая парковка появится в Алматы в следующем году. В прошлом году в собственность города вернули "Алматы паркинг". По словам Ерболата Досаева, 12 500 парковочных мест находятся в историческом центре Алматы.
Мы завершаем концепцию формирования единого парковочного пространства, но при этом мы планируем охватить все 8 районов города. Акимат хочет легализовать территории вдоль улиц, где паркуют машины, и привести их в соответствующую инфраструктуру", - сообщил аким Алматы
К сентябрю планируется запустить систему дифференцированной оплаты. Она будет функционировать следующим образом: в центре дороже, к новым районам - дешевле.
Средства от оплаты будут идти в бюджет города. Кроме этого я разделил этот бюджет так: сколько район соберет, столько я ему верну по программе "Бюджет народного участия". Также рассматривается вопрос строительства многоуровневых парковок. Мы готовы привлечь частные лица, тех, кто заинтересован в строительстве таких парковок на своих землях", - добавил он.
По словам Ерболата Досаева, первая многоуровневая парковка в городе будет расположена около Национального банка.
15.06.2023, 14:03 92161
В верхней части Алматы наблюдается транспортный коллапс
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В верхней части города Алматы наблюдается транспортный коллапс, передает корреспондент агентства.
Улица Жарокова, проспект Аль-Фараби и район Алмагуля представляют из себя одну сплошную многочасовую пробку в связи с дорожными работами, которые проводятся в дневное время одновременно на всех указанных направления, перекопанными и перекрытыми улицами. Ситуация назревала уже с весны. Начатые одновременно работы привели к масштабному перекапыванию улиц, которые месяцами и по сегодняшний день остаются в развороченном состоянии. Работы проводятся в очень ограниченное время дня и совсем не проводятся в вечернее и ночное время, что привело к катастрофическому уменьшению их пропускной способности. Сегодня ситуация достигла пиковых уровней. Тысячи машин практически без движения выстроились в многокилометровые пробки, остановив движение десятков тысяч людей в рабочее время, отравляя атмосферу города колоссальным количеством выбросов и шумом работающий моторов", - рассказал местный житель.
По мнению водителей, пассажиров и жителей города, обстановка близка к катастрофе. Люди не могут добраться до работы, на мероприятия, домой.
Если обобщить прозвучавшее мнение, претензии адресованы городским властям за организацию дорожного движения и ведения всевозможных работ на улицах города.
Новостной портал tengrinews.kz отмечает, что ремонт на проспекте Аль-Фараби вызвал возмущения горожан. В социальных сетях водители пишут, что на данном участке дороги асфальт и бордюры в "нормальном состоянии". Кроме того, водители пожаловались на заторы в связи с ремонтом.
Однако в акимате сообщили, что в последний раз ремонт на данном участке был проведен в 2010 году. Всего рихтовке подлежит 7860 метров от улицы Торайгырова до проспекта Достык.
По данным управления городской мобильности, по проспекту Аль-Фараби, от улицы Аскарова до проспекта Достык, протяженностью более 9 километров с начала июня начаты работы по среднему ремонту с частичным перекрытием проезжей части.
Также на мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби с 6 июня ведутся строительно-монтажные работы в рамках реконструкции. Проектом предусмотрена реконструкция моста и строительство двух велопешеходных мостов.
Ремонт на магистральных улицах Алматы обещают закончить до 1 сентября.
В свою очередь региональное издание lada.kz посвятило дорожному ремонту материал "Акимат, пожалуйста, ремонтируйте дороги ночью".
В частности, один из комментариев к статье напоминает городским властям о просьбе горожан вести дорожный ремонт ночью и относиться к налогоплательщикам, в том числе плательщикам транспортного налога, с уважением.
Платить надо не чуть больше, а в 1,5 размере от дневной/часовой тарифной ставки. Ночное время - это время с 23.00 до 6.00. В принципе, своими налогами на транспорт, который платят и физические и юридические лица, мы вполне могли бы позволить себе ездить в удобное, для нас, время, по удобным, для нас, дорогам. Но, те, которые распоряжаются местными налогами, ака-акимат, считает, что на нас можно беспредельно экономить и относиться к нам как к стаду, которое приносит прибыль и ничего взамен не просит. Человеческого отношения, например", - говориться в комментарии.
Между тем в размещенном на портале "Открытые НПА" проекте "решение маслихата города Алматы "Об утверждении правил благоустройства территории города Алматы", дата создания которого 5 октября 2019 года, подчеркивается, что при проведении работ по содержанию городских улиц необходимо обеспечить бесперебойное, безопасное и удобное движение пешеходов и транспортных средств в течение всего года.
Также стоит отметить, что о проблемах загрязнения воздуха мегаполиса сообщалось не раз. По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию. Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин. Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны, отмечает zakon.kz.
Кроме того, в рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84. Индекс РК составил 131,8. Индекс транспортного трафика оценивает несовершенство дорожного движения в стране и учитывает такие факторы, как время пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO2 и общую неэффективность дорожной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе.
Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 34,5 минуты в одну сторону. Индекс неудовлетворенности населения временем, проведенным в пробках, составил 486,6. Индекс предполагает, что степень этой неудовлетворенности увеличивается экспоненциально с каждой минутой, после того как время в пути в одну сторону превышает 25 минут.
Индекс неэффективности составил 144,3. Высокая неэффективность обычно вызвана тем, что люди ездят на автомобиле, а не на общественном транспорте и проводят много времени в пути.
Между тем, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Казахстане количество автомобилей выросло на 3,7%.
Также на 1 января 2023 года в республике в собственности индивидуальных владельцев имеется 3696,6 тысячи единиц легковых автомобилей. В сравнении с соответствующим периодом 2021 года доля легковых авто у индивидуальных владельцев увеличилась на 3%.
Наибольшая доля легковых авто приходится на индивидуальных владельцев Алматинской области (472,5 тысячи единиц), города Алматы (448,2 тысячи единиц) и Восточно-Казахстанской области (272,9 тысячи единиц).
09.06.2023, 14:43 81351
В рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84
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В рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84. Индекс РК составил 131,8. Индекс транспортного трафика оценивает несовершенство дорожного движения в стране и учитывает такие факторы, как время пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO2 и общую неэффективность дорожной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе, сообщает finprom.kz.
Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 34,5 минуты в одну сторону. Индекс неудовлетворенности населения временем, проведенным в пробках, составил 486,6. Индекс предполагает, что степень этой неудовлетворенности увеличивается экспоненциально с каждой минутой, после того как время в пути в одну сторону превышает 25 минут.
Индекс неэффективности составил 144,3. Высокая неэффективность обычно вызвана тем, что люди ездят на автомобиле, а не на общественном транспорте и проводят много времени в пути.
Индекс выбросов СО2, учитывающий выбросы за время движения в обе стороны, в Казахстане составил 4004,3.
Открывают рейтинг такие худшие в плане транспортного трафика страны, как Нигерия, Шри-Ланка, Бангладеш, Кения и Египет. В тройке лучших стран, замыкающих рейтинг, оказались Австрия, Финляндия и Эстония.
Среди стран СНГ, представленных в рейтинге, лучше, чем в Казахстане, ситуация обстоит только в Беларуси. Выше РК, на худших позициях, расположились Россия, Азербайджан и Украина*.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
Тем временем инвестиции в основной капитал в транспортно-логистической сфере по итогам января-апреля текущего года в Казахстане достигли 338,5 млрд тенге - сразу на 40,6% больше в денежном выражении, чем годом ранее. ИФО - 139,3% (то есть реальный рост физического объема инвестиций составил 39,3%).
Основная часть капвложений пришлась на собственные средства предприятий: 66,2% инвестпортфеля, или 224 млрд тенге. Годовой рост в стоимостном выражении составил 37,3%.
Еще 11,7% средств было обеспечено за счет заемных небанковских средств: 39,6 млрд тенге, плюс 44% за год.
Из местного бюджета было вложено 36,6 млрд тенге (годовой рост - 2,4 раза), из республиканского бюджета - 29,4 млн тенге (плюс 2,9%).
Банковские кредиты в общем объеме капитальных инвестиций составили 8,9 млрд тенге - на 38,4% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе большая часть капвложений пришлась на Акмолинскую область: 53,2 млрд тенге - на 53,1% больше, чем годом ранее. Следом идут Алматы (39,2 млрд тенге, минус 7,9% за год) и Атырауская область (34,9 млрд тенге, плюс 60,7%).
Наименьший объем инвестиций в транспортно-логистическую сферу пришелся на Улытаускую область: 179,2 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Абайская области.
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