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В преддверии 99-й годовщины образования Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин говорит об искренних чувствах и ответственном подходе к работе членов КПК

30.06.2020, 19:29 8965
В преддверии 99-й годовщины образования Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин говорит об искренних чувствах и ответственном подходе к работе членов КПК
1 июля будет отмечаться 99-я годовщина образования Коммунистической партии Китая (КПК). Как развивалась КПК на протяжении этих лет? Почему спустя множество десятилетий КПК сохранила энергетику и жизненную силу? Давайте прослушаем голос руководителя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, который поведает нам о первоначальной цели и миссии партии, сообщает CRI Online.
 

Это место зарождения идей и мечты нашей партии. Наша партия родилась именно здесь, отсюда распространилась по всей стране. Именно тут – корни нашей партии". Об этом Си Цзиньпин сказал 31 октября 2017 года в ходе посещения мемориального музея 1-го съезда КПК в Шанхае и "Красной лодки" в Цзясине. Тогда он провел членов ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва по местам, где проходил 1-й съезд КПК. Цель данной поездки заключалась в том, чтобы мысленно обратиться к прошлому партии, особенно к истории её основания, чтобы учиться у предшественников революционных времен лучшему, почерпнуть и познать благородство их духа. По словам Си Цзиньпина, поездка также должна была послужить тому, чтобы прояснить лежащую на нынешних руководителях ответственность и укрепить в них чувство долга при реализации целей и миссий, определённых 19-м съездом КПК.

 
В своем докладе 19-го съезда КПК Си Цзиньпин вновь подчеркнул первоначальную цель КПК:
 

Лишь преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Стремление к счастью китайского народа и возрождению китайской нации – вот первоначальная цель и миссия КПК, которые стимулируют развитие и движение вперёд Коммунистической партии Китая".

 
После 18-го съезда КПК Си Цзиньпин совершил множество инспекционных поездок по бедным районам страны. Шесть лет подряд он созывал специальные совещания по ликвидации бедности и шесть лет без устали подчеркивал необходимость искоренения нищеты в своих новогодних поздравлениях.
 
В 2020 году в Китае будет выполнена задача по окончательной ликвидации бедности в стране. Это важное обещание дала КПК китайскому народу. Несмотря на воздействие эпидемии COVID-19 на экономику, эта цель будет непременно достигнута, подчеркнул Си Цзиньпин.
 

Наше поколение волнуют мысли о том, что крестьяне нуждаются в поддержке. На социалистическом пути к общей средней зажиточности нельзя оставить без внимания ни единого человека".

 
Столкнувшись с эпидемией коронавируса, КПК ставила и продолжает ставить во главу угла безопасность жизни и здоровье народа. По этому поводу Си Цзиньпин заявил: "Народ превыше всего, жизнь человека превыше всего. В деле защиты жизни и здоровья народа будут задействованы все необходимые средства, вне зависимости от их доступности и цены".
 
Для борьбы с эпидемией COVID-19 китайское правительство задействовало огромные медицинские мощности, предоставило самое передовое медицинское оборудование и силу всей нации, одержав победу в вопросах сдерживания и профилактики эпидемии. Высказаны авторитетные точки зрения, что в плане обеспечения права на жизнь, и концепция развития и правящая философия Коммунистической партии Китая имеют глобальное эпохальное значение.
 

КПК коренится в народе. Концепция развития, где во главу угла ставится народ и его интересы, никогда не изменится".

 
С момента проведения 18-го съезда КПК под руководством Си Цзиньпина реализуются требования всестороннего строгого внутрипартийного управления, интенсифицируется работа по строительству неподкупных правительственных органов, а коррупционеры привлекаются к строжайшей ответственности.
 

Народные массы ненавидят коррупцию всеми фибрами души, она является самой большой угрозой, с которой сталкивается наша партия. Лишь решительная и упорная борьба с коррупцией, постоянное развитие в этом направлении, подготовка честных и неподкупных кадров и строительство неподкупных правительственных органов обеспечат долговременный порядок, целостность правительства, ясность политики и долгосрочную стабильность партии и государства".

 
Говоря о будущем, Си Цзиньпин призвал всех членов Компартии Китая дать народу исключительные, ясные и понятные ответы на их запросы. "Всем членам партии необходимо оставаться верными своей первоначальной цели и двигаться вперед, поддерживать самоотверженность, осмотрительность, твердость, энергичность и скромность в работе, а также смело осваивать инновации, стремиться к реформам, чтобы эти действия прошли проверку временем, а народ обрёл лучшие ответы на свои запросы".
 

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