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В РК изменились пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. Какие факторы на это влияют?

13.12.2022, 10:01 2716
В РК изменились пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. Какие факторы на это влияют?
30 ноября текущего года были опубликованы новые пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2023 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели. ПМД на 2023 год составили от 3 млн до порядка 10 млн тенге в зависимости от возраста, сообщает ranking.kz.

К примеру, для 20-летних порог увеличился с 3 140 000 до 3 260 000 тенге, для 30-летних - с 4 370 000 до 4 580 000 тенге, для 40-летних - с 5 790 000 до 6 100 000 тенге, для 50-летних - с 7 430 000 до 7 860 000 тенге.

Напомним: граждане РК имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, для лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и ОСМС, или для перевода средств управляющим компаниям. Пенсионные накопления в пределах доступной для изъятия суммы могут быть использованы неограниченное количество раз.

По состоянию на 1 декабря 2022 года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, ЕНПФ перевел порядка 3,2 трлн тенге. Стоит отметить, что более 458 млрд тенге было возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы казахстанцами в установленные законодательством сроки, либо по заявлению заявителя и иным причинам. Также ЕНПФ исполнил 398 875 заявлений на лечение на общую сумму 314,9 млрд тенге. Возвращено в ЕНПФ 32,1 млрд тенге.


Методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства РК. Согласно этой методике, величины ПМД пересматриваются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

При этом используются социальные показатели - минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), - которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете". На 2023 год определено, что МЗП составит 70 000 тенге, МП - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге, ПМ - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.

Все параметры и методы расчета прозрачны, опубликованы в открытом доступе и могут быть перепроверены гражданами в любой момент.

Ниже приведена краткая выжимка. Упомянутую в ней методику, как и сами параметры и все прочие подробности, можно посмотреть здесь.


Важно отметить: накопительная пенсионная система Казахстана ориентирована на обеспечение адекватного уровня жизни после выхода на пенсию. Позитивно повлиять на будущую пенсию могут только регулярность и размер взносов. Поэтому стоит четко понимать: вывод средств из пенсионного фонда приводит к уменьшению конечного размера пенсии. Перед изъятием пенсионных средств стоит трезво оценить приоритеты настоящего и будущего. Так, к примеру, по состоянию на 1 ноября 2022 года сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 877 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге. Такая разница наглядно показывает важность сохранения и приумножения пенсионных накоплений.

Достаточность накоплений граждан для обеспечения достойных пенсий в будущем - основная причина повышения порогов достаточности.

Изъятия из пенсионного фонда негативно сказываются на множестве факторов. К примеру, значительные досрочные денежные оттоки из накопительной пенсионной системы снижают инвестиционные возможности пенсионных активов, оказывают влияние на инвестиционную доходность и инфляцию в периоды нестабильности на финансовых рынках. Еще один момент: существенная часть пенсионных активов инвестируется во внутреннюю экономику, содействуя ее укреплению и развитию. Несбалансированные досрочные изъятия капитала могут оказать обратный эффект, а также спровоцировать рост инфляции.
 

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Заместитель председателя Нацбанка рассказала о динамике курса тенге и последних тенденциях на финансовых рынках

09.12.2022, 13:29 8421
Заместитель председателя Нацбанка рассказала о динамике курса тенге и последних тенденциях на финансовых рынках
Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в ноябре

Несмотря на очередное повышение ключевой ставки ФРС США в ноябре до 3,75-4%, выход данных о существенном замедлении инфляции в США до 7,7% в октябре стал фактором ослабления индекса доллара и снижения доходностей казначейских облигаций США в начале ноября. Это дает основания для ФРС США сократить шаг повышений по ставке.

Кроме того, в прошедшем месяце реакция рынка на сообщения о необходимости дальнейшего ужесточения была относительно сдержанная. Так, на фоне комментариев главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда о призывах повышать ставки как минимум до диапазона 5-7% индекс DXY укрепился всего на 0,4% по итогам дня.

Инвесторы активнее реагируют на сигналы о нормализации условий на денежном рынке. Например, падение индекса деловой активности в производственной сфере в США в ноябре до 47,6 пункта, а также комментарии главы ФРС США о возможном замедлении темпов повышений ставок способствовали дальнейшему ослаблению позиций доллара США к концу ноября.

В целом на мировом валютном рынке в ноябре преобладал позитивный риск-сентимент, поддерживаемый, с одной стороны, сигналами о скорой паузе в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС США, с другой - сообщениями о смягчении ковидных ограничений в КНР. Правительство Китая объявило о 20 мерах оптимизации политики по сдерживанию Covid-19, в том числе о сокращении карантина для контактных лиц, переходе на более точечные меры по борьбе с пандемией, что позволит сократить количество людей, попадающих под ограничительные меры.

В результате, по итогам месяца индекс доллара DXY ослаб на 5%, с самым быстрым темпом с 2010 года, в то время как индекс валют развивающихся рынков укрепился на 3%.

Улучшение риск-сентимента также благоприятно отразилось на динамике основных фондовых индексов, по итогам месяца глобальный индекс акций MSCI World второй месяц демонстрирует рост, увеличившись на 6,8% в ноябре.

Динамика на рынке нефти характеризовалась разнонаправленностью. Признаки возможного смягчения политики Zero Covid в КНР, сообщение о рассмотрении ОПЕК+ повышения добычи на 500 тысяч баррелей, затем последовавшее опровержение официальных лиц данной новости, обсуждение потолка цен на российскую нефть на уровне выше, чем предполагалось ранее, способствовали повышенной волатильности. Страны G7, Австралия и Евросоюз согласовали потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов США, который вступил в силу 5 декабря. Кроме того, с этого дня также запрещено экспортировать российскую нефть морским путем в ЕС. В данных условиях стоимость нефти за месяц снизилась на 9,9%, до 85,43 доллара США за баррель и продолжила негативную динамику в начале декабря, опустившись ниже 80 долларов США за баррель.

О факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке

По итогам месяца курс тенге практически не изменился. Поддержку валютному рынку оказывали продажи экспортеров в целях исполнения обязательств по выплате квартальных налогов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора в рамках обязательной реализации части валютной выручки в объеме 500 млн долл. США.

Валютный рынок по-прежнему характеризуется умеренной волатильностью и сбалансированностью, в течение месяца интервенции не осуществлялись.

В течение ноября в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет Национальным банком было продано 70 млн долл. США на валютном рынке. При этом объем операций не превышал 10 млн долл. США в течение отдельного торгового дня. Это все операции Национального банка на валютном рынке в течение ноября, никаких "скрытых" операций не проводилось.

Важно отметить, что в рамках принципа транспарентности мы на ежемесячной основе предоставляем полную информацию о наших действиях на валютном рынке, включая конвертации средств Национального фонда и других фондов под управлением Нацбанка.

О динамике золотовалютных резервов

За ноябрь, по предварительным данным, золотовалютные резервы увеличились на 945 млн долл. США и составили 33,9 млрд долл. США. Несмотря на то что в течение прошедшего месяца мы наблюдали отток средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке, резервы увеличились на фоне роста цены на золото на 7,4%, с 1639 до 1760 долларов за унцию.

Удорожание драгоценного металла связано с выходом данных по инфляции в США и последующим снижением доходностей гособлигаций, а также ослаблением доллара США. Стоит также отметить, что на фоне повышения цен на золото Национальным банком была осуществлена продажа золота за твердые валюты в рамках продолжения политики по сокращению доли золота для диверсификации международных резервов.

В целях повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов Национальный банк с начала года снизил долю золота в резервах с 68% до 63%. Золото реализовывается полностью на рыночных условиях. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывается с применением опционных стратегий. Согласно последнему рейтингу World Gold Council, Казахстан находится на 16-м месте по запасам золота в составе резервов. Более того, Казахстан входит в топ-10 стран по доле золота в составе резервов. Помимо Казахстана, лидерами по доле золота в составе резервов являются такие страны, как Венесуэла с 82%, Португалия с 70%, США с 66% и Германия с 65%. При этом доля золота в составе резервов Казахстана существенно выше чем в РФ, Великобритании, Индии, Швейцарии, Японии и Китае, где портфель золота в составе резервов составляет порядка 20%, 10%, 8%, 6%, 4% и 3% соответственно. Для повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов мы намерены продолжить политику постепенного снижения доли золота в составе резервов.

О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в ноябре

Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец ноября составил 55,7 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 3,27 млрд долларов США.

Основной причиной роста активов Национального фонда являлось продолжающееся восстановление на мировых рынках акций в ноябре после существенного падения в августе и сентябре текущего года. Как отмечалось ранее, основным позитивным триггером для инвесторов стало относительное смягчение риторики ФРС США и ожидания замедления темпов повышения ставок.

Ввиду волатильности на финансовых рынках стоимость активов Национального фонда может колебаться из года в год и быть отрицательной в отдельно взятые периоды. Но, учитывая долгосрочные цели Национального фонда, управление его активами имеет долгосрочный горизонт инвестирования, т.е. достижение целей по повышению доходности достигается не в отдельно взятый год, а в периоде нескольких лет, что позволяет реализовывать инвестиционную стратегию с наиболее эффективной комбинацией между принимаемым риском и доходностью.

Дополнительным фактором, способствовавший росту активов, является значительный объем поступлений в Национальный фонд ввиду высоких цен на нефть и квартальной налоговой недели.

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было перечислено 153 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов, как ранее отмечалось, на сумму 70 млн долларов США. Но основная часть средств была выделена за счет тенговых поступлений в фонд.

О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках

На протяжении последних трех лет мировым рынкам приходилось сталкиваться с общими риск-факторами - пандемией и геополитикой, при этом динамика глобального валютного рынка находилась преимущественно под влиянием риск-сентимента и ответных мер денежно-кредитной и фискальной политики на данные факторы. В условиях возросшей неопределенности на мировых рынках наблюдался рост роли доллара США как защитного актива. Текущие высокие ставки на финансовом рынке США в результате стремительного ужесточения денежно-кредитной политики способствуют росту спроса на долларовые активы ввиду их высокой доходности в абсолютном выражении.

Однако аналитики считают, что по мере ожидаемого ослабления факторов, поддерживающих подъем индекса доллара США, 2023 год может стать годом достижения долларом пика и благоприятной динамики для валют развивающихся рынков. Вместе с тем в случае "жесткой посадки" политики ФРС США при сценарии замедления мировой экономики и наступлении рецессии укрепление доллара США может продолжиться.

На рынке нефти сохраняется волатильность, отражающая неопределенность касательно последствий введения потолка цен Евросоюзом и возможного смягчения политики Zero Covid в КНР. Лимит по цене покупки российской нефти имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, введение дисконта по цене может оказывать негативное влияние на нефтяной рынок, в другой стороны - возможные ответные меры РФ по сокращению добычи будут способствовать повышению котировок. Вторая неопределенность касается возможного смягчения карантинных ограничений в Китае, что может способствовать повышению экономической активности и последующему росту спроса на энергоресурсы со стороны второй по величине экономики мира. Медианный прогноз Bloomberg предполагает рост котировок с текущих $78 до $92 за баррель на конец 1-го квартала 2023 года.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика

30.11.2022, 19:15 19301
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика
Фото: facebook/Дидар Смагулов
В учебном заведении то и дело прорывает трубы, а на стенах появились глубокие трещины
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала информацию о приходящей в негодность алматинской школе, на строительство которой потратили 3 миллиарда тенге.

Сплошь и рядом проходит информация о некачественно построенных школах. Причем такие проблемы, что находиться этих школах опасно для жизни. А строили их на бюджетные деньги. Никто с застройщика не спрашивает качество. Построил - и все! Своровал - и ничего. Акимат принимает этот брак. И тоже не отвечает за качество. А ведь должно быть по-другому", - заявила журналисту Kazakhstan Today депутат.


Она подчеркнула, что "все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность".

Своей свободой, имуществом, средствами, которые выделило государство. Один, два таких подходов - и строить станут хорошо. Понимая, что придется отвечать перед законом. Предложение Минпроса об ответственности директора за качество стройки совсем не профессиональное. Что может директор, не имеющий специальных знаний в строительстве. Пусть отвечает тот, кто строил. Как и положено", - отметила Ирина Смирнова.


По ее словам, для всех должен быть один закон. И для застройщиков, и для чиновников, и для тех, кто принимает школу.

Если что-то произведено некачественно, то приемки не должно быть. Тогда и наступят последствия для застройщика. Когда он не сможет сдать объект. А уж кто поставит свою подпись за деньги или под давлением из-за своих интересов или отсутствия профессиональной принципиальности, должен отвечать наравне со всеми участниками некачественной застройки", - добавила депутат.


По данным акимата Алматы, застройщиком школьного здания является ТОО "АК Construction Company".

На предложение прокомментировать сложившуюся ситуации в компании попросили предоставить официальный запрос.

В настоящее редакция Kazakhstan Today занимается подготовкой запроса.

Напомним, в алматинской школе, которую ввели в эксплуатацию всего два года назад, а на ее строительство потратили 3 миллиарда тенге, детям учиться небезопасно, считает директор учебного заведения Болат Жанайханулы.

У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли", - говорит директор.


В кабинетах школы проваливаются полы. Противопожарная система также оставляет желать лучшего. Сигнализация якобы установлена с нарушениями. Еще одна проблема - отсутствие воды в пожарном гидранте. Это уже вопрос безопасности детей и всех сотрудников, считает директор. Он неоднократно обращался в МЧС, но вопрос так не решили.

В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах.

К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала.

Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена.

Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.

 "Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности заметно сократились

21.11.2022, 10:20 29516
Капитальные инвестиции в сфере научной и технической деятельности заметно сократились
Фото: Depositphotos
За январь-сентябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 35,3 млрд тенге - на 20,5% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение физического объема капвложений - на 24,1%, сообщает finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 44,4 млрд тенге, минус 43,9% за год.


В региональном разрезе наибольший объем вложений пришелся на Астану: 7,8 млрд тенге - на 13,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге пришлось на Алматы, минус 4,8% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов Кызылординская область: 4,8 млрд тенге, годовой рост - в 3 раза. На топ-3 регионов пришлось 53,8% всего объема инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности по РК.

Наименьший объем инвестиций был зафиксирован в новообразованной Жетысуской области: всего 112,1 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Алматинская области: 147,6 млн и 205,8 млн тенге соответственно.


Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности являются собственные средства предприятий, обеспечившие сразу 90,4% портфеля капитальных инвестиций, или 31,9 млрд тенге - на 21,5% меньше, чем годом ранее.

Из республиканского бюджета выделили 1,4 млрд тенге, из местных бюджетов - 195,5 млн тенге. Банковские кредиты сократились в 28,1 раза, до 1,2 млрд тенге, небанковские заемные средства - на 81,3%, до 653,8 млн тенге.


Так, со временем в Казахстане создадут научный институт по исследованию Каспийского моря, передает "Хабар 24".

По мнению президента РК, чтобы понимать причины массовой гибели тюленей и рыб, нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья. Глава государства поручил правительству решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.
 

Численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек

16.11.2022, 17:21 33631
Численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек
Фото: David Ramos / Getty Images
Почему этот рост грозит стать катастрофой для планеты?
 
15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек.
 
Самые населенные регионы в 2022 году - Восточная и Юго-Восточная Азия, на которые приходится 2,3 миллиарда человек, то есть 29 процентов мирового населения, а также Центральная и Южная Азия - 2,1 миллиарда (26 процентов). Самые большие по численности страны - Китай и Индия, причем Индия должна в следующем году обогнать своего северного соседа. Она же внесла основной вклад в прирост в последние годы - плюс 177 миллионов человек за 11 лет. В Китае прибавилось 73 миллиона, на третьем месте - Нигерия, сообщает lenta.ru.
 
Стремительный рост населения начался в XX веке
 
В начале XIX столетия общее население Земли составляло 1 миллиард человек, а в XX темпы прироста ускорились. К 1950 году показатель достиг 2,5 миллиарда, удвоился он уже к 1987-му, а нынешние цифры уже в три раза больше, чем фиксировались в середине прошлого столетия. Один миллиард добавился с 2010 года, два - с 1998-го.
 
Средние темпы прироста по планете сейчас составляют 0,8 процента в год, при этом они неоднородны от региона к региону и страны к стране. С 1980-х годов с самой большой скоростью возрастает численность населения в странах Африки к югу от Сахары, а в Европейском и Североамериканском регионах с 1960-х темпы прироста в год составляли ниже одного процента. В 2020 и 2021 годах, в пандемию, они приблизились к нулевым.
 
Популяция достигнет пика к 2080 году
 
Максимума в 10,4 миллиарда человек население, по прогнозам Организации Объединенных Наций, достигнет в 2080-е годы, уровень сохранится вплоть до конца столетия.
 
Уже к концу этого десятилетия численность населения планеты должна составить примерно 8,5 миллиарда человек, к середине XXI века - подойти к отметке в 9,7 миллиарда. Притом в следующие три десятилетия, к 2050-му, структура прироста будет иной, чем сейчас. К 2037 году самыми густонаселенными регионами станут Центральная и Южная Азия, а вот численность жителей Восточной и Юго-Восточной Азии может начать снижаться с середины 2030-х.
 
Почти в два раза к 2050-му вырастет население Африки к югу от Сахары, к концу 2040-х там будет жить больше 2 миллиардов человек. Европа и Северная Америка достигнут пика уже к концу следующего десятилетия, а далее население будет снижаться - из-за низкой рождаемости. В некоторых случаях к сокращению численности приводят и существенные темпы эмиграции.
 
Основной рост в период с 2022 по 2050 год придется всего на восемь государств мира - Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.
 
Последствия роста численности населения могут быть опасны для человечества
 
По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия чаще стали обсуждать вопрос угрозы такого тренда. Большему количеству человек необходимо гораздо больше ресурсов - пищи, сырья, материалов, более серьезной параллельно становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Например, лишь в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
 
Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов.
 
Серьезная нагрузка ложится на сельское хозяйство и продовольственный сектор - потребность в пище к 2050 году возрастет на 70 процентов. Человек тратит примерно 117,4 тысячи литров воды ежегодно и съедает 33,4 тысячи килограммов еды за свою жизнь. К середине столетия, если прогнозы по росту численности населения оправдаются, человечеству потребуется по 500 миллиардов тонн мяса в год. При этом животноводство для планеты крайне вредно: объем выбросов от него превышает объемы выбросов от всего транспорта на земле. К тому же для выпаса скота уже приходится использовать около четверти суши на планете.
 
Параллельно само изменение климата, вызываемое хозяйственной деятельностью человека, тоже приводит к демографическим последствиям. Так, природные бедствия, изменение температур, таяние ледников и изменение уровня моря вынуждают миллионы людей уезжать из привычных мест. В 2020 году из-за проблем окружающей среды место жительства сменили более 30 миллионов человек.
 
Страх перед будущим планеты заставляет часть людей отказываться от рождения детей
 
Ответом на эти трудности становится, в частности, философия антинатализма, отказа от рождения детей. Согласно таким идеям, влияние людей на окружающую среду губительно, а сами будущие потомки в результате столкнутся с еще более катастрофическими, усугубляющимися последствиями. По некоторым подсчетам, спасать планету выгоднее путем сокращения деторождения, а не изменения образа жизни. Отдельные исследователи полагают, что продолжающийся рост населения и увеличение глобального потребления являются одной из ключевых проблем климатического кризиса.
 
Впрочем, подобные идеи встречают критику и вызывают в том числе и скептические оценки. Некоторые демографы полагают, что угроза перенаселения и вовсе высосана из пальца и существует даже угроза вымирания или сокращения численности. Для отдельных государств она может быть более острой, в особенности в обозримой перспективе - сокращение экономически активного населения создает угрозы развитию. Россия, к примеру, ставит своей целью достижение устойчивого роста населения к 2030 году, а Китай, где долго действовал принцип "одна семья - один ребенок", в 2021 году даже стал стимулировать рождаемость, опасаясь в том числе экономических рисков.
 
Из оценок ООН следует, что за последнее столетие быстрее всего темпы роста населения были в 1962-1965 годах (в среднем по 2,1 процента в год). С тех пор они замедлились - из-за меньших показателей рождаемости. В 2020 году скорость роста снизилась впервые с середины ХХ столетия, упав ниже 1 процента в год. По прогнозам, показатель будет падать и дальше в ближайшие десятилетия, вплоть до конца века.
 

ЭОС: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы

15.11.2022, 17:25 32676
ЭОС: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы
Экоактивистка, председатель общественного объединения "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова рассказала журналисту Kazakhstan Today, почему хвойные деревья с разделительной полосы на участке проспекта Абая были пересажены в сквер имени Шухова.
 

Насколько я знаю всю эту разделительную полосу на Абая, все хвойные деревья в последние годы стали погибать. Это в основном из-за плохого ухода, потому что в советское время хвою "мыли". Специальные машины ездили и обрабатывали хвою, потому что копоть, оседая на иголочках, таким образом закупоривает поры, и дерево перестает "дышать" и постепенно погибает", - заявила Салтанат Ташимова.

 
Она подчеркнула, что "все сосны, ели по Абая стали погибать".
 

Вместе с зеленой комиссией мы проходили, видели это все. Зафиксировали именно то, что деревья в очень печальном состоянии. Многие уже практически погибли, поэтому приняли решение заменить лиственными породами", - сообщила она.

 
Также ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
 

Ситуация с пересадкой хвойных деревьев требует строгого соблюдения ботанических требований. Хвойные растения лучше всего пересаживать с середины августа до конца сентября. Были ли они пересажены в это время или нет?" - интересуется эколог.

 
По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
 

Если они были все-таки пересажены в это время, то не были ли повреждены корневые системы этих деревьев? Позднее пересаженные растения могут не прижиться вовремя и, скорее всего, не переживут зиму. И кто будет отвечать за эти действия?" - задает вопросы Айнур Сейлхан.

 
Она также подчеркнула, что хвойные виды деревьев придают эстетический вид и полезны жителям города в отличие от своих лиственных собратьев, это такие деревья, как пихты, лиственницы, кедры, сосны, ели.
 
По словам эколога, преимущество хвойных пород перед лиственными - кислород они выделяют круглогодично и при любых температурах воздуха. Кроме того, они обладают мощнейшим обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом.
 
Также, отметила Айнур Сейлхан, хвойные породы являются отличными поглотителями шума. В условиях, когда автомобильный транспорт не прекращает свое движение ни днем, ни ночью, что наблюдается в этих районах города, их свойство становится особо актуальным.
 

Недаром современные медики даже ввели термин "шумовая болезнь". Она весьма разрушительно действует на организм человека, поскольку обстановка постоянного, непрекращающегося шума не дает нервной системе в полной мере восстановиться. Установлено, что хвойники на городских улицах в несколько раз лучше поглощают "ненужные" децибелы, чем лиственные деревья. Доказано опытным путем, что посаженные вдоль дороги в два ряда сосны, ели или пихты нейтрализуют сорок процентов шума, производимого автомобильным транспортом", - добавила эксперт.

 
Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов также прокомментировал данную ситуацию.
 

В целом рекомендация простая: пересаживать нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет. Такие методы используются для посадки насаждения, то есть используются специальные корзины из биоразлагаемого материала, например лозы, виноградной или ивовой. В них выращивают саженцы до высоты 2,5-3 метра и зимой, после того как почва промерзнет, высаживают вместе с огромным комом земли. Диаметр кома может доходить до 3 метров", - заявил эколог Абай Ерекенов.

 
По его словам, такой метод используется для посадки в зимнее время, поскольку там высокий уровень "приживаемости", в 80% такие посадок приживаются.
 

Пересаживать крайне нежелательно. Вся суть дела в том, что озеленением занимаются совершенно случайные компании, не имеющие специалистов должной квалификации (…) и они не несут никакой ответственности, ни о каком гарантийном обслуживании, компенсационных посадках речи не идет. В условиях Алматы, в условиях экологической катастрофы гарантийный период должен составлять 5 лет. Случайные ТОО, которые каждых год появляются на тендерах, естественно, они не могут гарантировать 3-5 лет гарантии по своей работе", - сообщил эколог.

 
Гражданский активист предложил использовать опыт парижской мэрии.
 

Чтобы не было монополизации, парижская мэрия по соглашению с Академией наук Франции сделала такую вещь: с помощью создали консультативный центр, куда вошли лучшие специалисты Академии наук Франции (…) То есть это показывает, какой уровень квалификации необходим для производства озеленительных работ в городах, где неприятная экологическая обстановка", - добавил он.

 
Стоит отметить, что чиновники Алматы до сих пор не пояснили причины данного решения. Кроме того, решение было принято без учета мнения общественности, что возмутило жителей города.
 
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
 
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".
 
Ранее сообщалось, что в Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина.
 
В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
 
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
 
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 
Также основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
 
Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.
 
В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города. Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы.
 
Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
 
Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, "чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ". Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина.
 
По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта. В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города.
 
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
 
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

 
Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии

15.11.2022, 11:16 35916
Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии
Какие проекты реализуются в РК и какие мощности вводятся в эксплуатацию?

В сентябре текущего года, по данным АО "KEGOC", электростанции РК произвели 8,52 млрд кВт-ч электроэнергии (минус 3% за год). В то же время потребление составило 8,54 млрд кВт-ч, то есть объемы генерируемой электроэнергии не дотянули до объемов потребления на 0,2%. Такая ситуация с дефицитом электроэнергии в стране наблюдается ежемесячно с мая текущего года, а в 2021 году дефицит фиксировался в ноябре, августе, июле и июне, сообщает ranking.kz.
 
В целом за девять месяцев текущего года производство электроэнергии составило 82,2 млрд кВт-ч, на 2% меньше, чем годом ранее, потребление - практически столько же, на 1,1% меньше, чем год назад. Потребление в этом периоде превысило генерацию пока лишь на 0,03%. Однако это может быть лишь началом негативного тренда.
 
Среди всех регионов Казахстана энергопрофицитными по итогам трех кварталов текущего года стали всего два - Павлодарская и Атырауская области. Все остальные регионы страны - энергодефицитные. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года профицит электроэнергии демонстрировали три региона. Непосредственно в сентябре профицитными оказались три региона, а годом ранее - пять регионов.
 
 
Об ухудшении ситуации говорят давно как и о грозящем энергодефиците. Так, еще в прошлом году глава государства в своем послании отметил: "С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход - это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и "Самрук-Қазына" должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Перспективным направлением является также производство "зеленого" водорода, водородная энергетика в целом".
 
В текущем году и президент вновь говорил о дефиците, и в АО "KEGOC", согласно данным El.kz, сообщили, что в предстоящем отопительном сезоне дефицит может достичь 1,5 млрд кВт-ч, а чтобы зимой казахстанцы не остались без электричества, не исключен импорт электроэнергии из приграничных государств.
 
На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.
 
 
В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что продолжающийся дефицит электрической энергии, возникший в 2021 году, является следствием участившихся случаев аварийного выбытия оборудования отечественных энергоисточников, претерпевающих устаревание. Опережающее устаревание и низкие темпы модернизации основных фондов - системная проблема, которая привела к текущему энергетическому кризису: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварийных остановок увеличилось на 22%, а их продолжительность - на 16%. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.
 
Тем временем премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%. Схожие показатели износа и у оборудования теплоэлектроцентралей, причем в некоторых городах эта цифра составляет 80%. Необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей. Кроме того, для обеспечения стабильного роста экономики потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.
 
Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев отметил, что, согласно энергетическому балансу, потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт.
 
Сегодня "Самрук-Қазына" реализует шесть приоритетных проектов в электроэнергетической отрасли до 2023 года на общую сумму порядка 1,2 трлн тенге. В целом в рамках приоритетных планируется реализовать 14 проектов на общую сумму более 9 трлн тенге. Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства в Экибастузском энергоузле новой ГРЭС мощностью порядка 1,2 тысячи МВ.

 

Компания HONOR представила новый флагман в Казахстане

10.11.2022, 18:07 74106
Компания HONOR представила новый флагман в Казахстане
Фото: HONOR
Компания HONOR сообщает о начале продаж смартфона HONOR 70 с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz.
 

Новый флагман оснащен профессиональной камерой 54 Мп и новыми возможностями съемки видео, сверхчетким OLED-экраном 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц и технологией быстрой зарядки 66 Вт. HONOR 70 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G на базе Android 12 и с Google-сервисами", - рассказали в компании.

 
По словам разработчиков, объектив основной камеры 54 Мп с сенсором IMX800 захватывает больше света и придает снимкам четкость и яркость. Сверхширокоугольный объектив 50 Мп позволяет снимать объекты широким и крупным планами, фронтальная камера 32 Мп снимает селфи с точной экспозицией, высокой детализацией и фокусировкой.

 
Режим смарт-видеофокус позволяет одновременно выводить на экран видео с общим планом и с выбранным объектом съемки.

Премиальный дизайн делает HONOR 70 модным дополнением к любому образу. Смартфон представлен в трех цветах: мерцающий кристалл, изумрудно-зеленый и полночный черный. Вес смартфона составляет всего 178 г при толщине 7,91 мм", - сказали в компании.

 
Экран HONOR 70 поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов и работает с ШИМ с частотой 1920 Гц, что обеспечивает детализацию картинки и настройки яркости экрана.
 
HONOR 70 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА*ч и поставляется быстрой зарядкой SuperCharge 66 Вт, с которой пользователи смогут всего за 20 минут зарядить смартфон c 3% до 60%.

 
Смартфон поступает в продажу с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz с 10% кэшбека в период с 3 по 21 ноября. До 31 декабря 2022 года при покупке устройств доступен подарок HONOR CHOICE Earbuds X3. Также для покупателей HONOR 70 доступна рассрочка 0:0:24 от Kaspi Bank в период с 4 по 6 ноября.
 
Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279 990 тенге за версию 8+128 Гб и 299 990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.
 

В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96

08.11.2022, 12:16 41686
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96
В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения в первом полугодии текущего года Казахстан занял 58-е место из 96. Индекс страны составил 59,89. Чем ближе индекс к 100, тем лучше считается система здравоохранения. В рейтинге оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, персонала, врачей и стоимость услуг, сообщает ranking.kz.
 
Среди стран СНГ хуже, чем у Казахстана, показатели у России, Армении, Украины*, Азербайджана и Беларуси. Возглавили рейтинг Тайвань, Южная Корея и Япония. На последней строчке оказалась Мальта.
 
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
 
 
По итогам сентября текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 15,1% за год. В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской (плюс 27,5%), Карагандинской (плюс 24,8%) и Улытауской (плюс 22,7%) областей.
 
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской (плюс 2,4%), Актюбинской (плюс 3,4%) и Атырауской (плюс 8,1%) областях.
 
Услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 18,2%, первичный прием у врача - на 16,8%, стоматологические услуги - на 15,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 10,2%.
 

 
Во втором квартале 2022 года объем услуг в области здравоохранения составил 733,4 млрд тенге - на 2,7% меньше в денежном выражении, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
Наибольший объем услуг в региональном разрезе пришелся на Алматы: 140,3 млрд тенге - на 19,1% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (106,7 млрд тенге) и Карагандинская область (49 млрд тенге).
 
Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: 4,7 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Абайская и Северо-Казахстанская области: 16,3 млрд и 18,2 млрд тенге соответственно.
 

 

 

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