В трудные времена объединим усилия во имя прекрасного будущего

Видеообращение Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума-2021.

Уважаемые главы государств и правительств,

Руководители международных организаций, члены Совета БАФ,

Дорогие гости, дамы и господа, друзья!

Для хороших друзей, имеющих общие цели и стремления, не существует расстояний". Очень рад в "облачной" форме встретиться с вами на ежегодном совещании Боаоского азиатского форума. Прежде всего хотел бы от имени китайского правительства и народа, а также от себя лично горячо поприветствовать всех гостей, присутствующих в очном и онлайновом режиме, и выразить сердечный привет и добрые пожелания новым и давним друзьям.

Текущий год - 20-летие учреждения Форума. В течение 20 лет азиатские страны активно продвигают процесс региональной экономической интеграции, направляют коллективные усилия на социально-экономическое развитие, превращая Азию в самый жизнеспособный, динамично развивающийся континент. Преодолев последствия от традиционных и новых угроз безопасности, как терроризм, цунами в Индийском океане, международный финансовый кризис, эпидемия коронавирусной инфекции, Азия вместе со странами мира надежно защищают стабильность и безопасность в регионе. Китай, как важный член Азии, непрерывно углубляет реформы, открытость и региональное сотрудничество, чтобы продвигаться вперед с Азией и добиваться совместного развития с миром. Форум свидетельствует о пройденном Китаем, Азией и всем миром непростом пути, выступает значимым движущим фактором азиатского и мирового развития.

Дамы, господа, друзья!

Весьма актуальное значение имеет сегодняшнее совещание, которое проходит в непростой период пандемии под девизом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

Ныне на фоне беспрецедентной пандемии и невиданных за последние сто лет перемен мир переживает период потрясений и трансформации. Заметно возрастают факторы нестабильности и неопределенности. Дефицит в сферах управления, доверия, развития и сохранения мира не сокращается. Перед нами по-прежнему стоит далеко не легкая задача - обеспечить всеобщую безопасность и содействовать совместному развитию. Однако тенденция к многополярности не претерпела кардинальных изменений, экономическая глобализация показала новую устойчивость. Призыв к поддержанию мультилатерализма и укреплению координации и взаимодействия становится актуальным как никогда. Эпоха, в которую мы с вами живем, полна не только вызовов, но и новых возможностей.

Куда идет человечество? Какое будущее мы должны обеспечить подрастающим поколениям? В ответ на эти жизненно важные вопросы необходимо исходить из общих интересов всего человечества и ответственно сделать разумный выбор.

В связи с этим, наше видение состоит в том, что Азия и остальной мир должны идти в ногу с велением времени, объединять усилия в преодолении недуга, укреплять систему глобального управления ради сообщества единой судьбы человечества.

Мы должны на основе равноправных консультаций создать будущее во имя всеобщего выигрыша. Глобальное управление должно вестись с учётом изменившейся глобальной политической и экономической архитектоники. Оно должно отвечать объективной исторической тенденции - миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, приспосабливаться к условиям глобальных вызовов. Нам важно, следуя принципам совместных консультаций, совместного строительства, совместного пользования, отстаивать подлинный мультилатерализм и продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления. Необходимо защищать международную систему под эгидой ООН, мироустройство, основанное на международном праве, а также многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО. Глобальные проблемы должны решаться коллективно путем диалога, судьба нашей планеты должна держаться в руках всех стран. Не допускается навязка правил, разработанных одной или узким кругом стран, либо подчинение всего мира унилатерализму, придуманному отдельными странами. Во всем мире дорога справедливость, а не деспотизм. Великие государства должны достойно себя вести, проявляя больше ответственности и неся больше обязательств.

Мы должны на основе открытости и инновации создать будущее во имя развития и процветания. Открытость - неминуемый путь к развитию и прогрессу, она служит и ключевым фактором восстановления экономики в постпандемический период. Важно содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, углублять региональную экономическую интеграцию, упрочивать поставочные и производственные цепочки, а также цепочки данных и кадров, создавать открытую глобальную экономику. Нужно расширять партнерские отношения в области инфраструктурной взаимосвязанности в целях обеспечения проходимости кровеносных систем для устойчивого экономического развития. Нужно в полной мере использовать исторические возможности, которые открывает новый виток научно-технической революции и индустриализации, всеми силами развивать цифровую экономику, укреплять обмен и сотрудничество в области искусственного интеллекта, биофармацевтики, современной энергетики, чтобы результаты научно-технической инновации принесли больше пользы народам мира. В эпоху экономической глобализации открытость и интеграция являются неудержимой исторической тенденцией. А протекционизм и разъединение идут вразрез с экономическими и рыночными правилами, и в конечном счете причинят ущерб себе и другим.

Мы должны совместными усилиями создать будущее во имя здоровья и безопасности. Борьба с COVID-19 продолжается, и победа уже не за горами. Необходимо поставить народ и их жизни во главу угла, стимулировать практику совместного использования информации, совместной профилактики и контроля, повышать уровень сотрудничества в области здравоохранения. Важно в полной мере проявлять ключевую роль ВОЗ, усиливать международное сотрудничество в разработке, производстве и распределении вакцин, обеспечивать доступность и ценовую приемлемость для народа развивающихся стран. Необходимо всесторонне усиливать глобальное управление в области международного здравоохранения, совместно строить сообщество здравоохранения человечества. Следует придерживаться концепции зеленого развития, совместно продвигать международное сотрудничество по реагированию на изменение климата, прилагать энергичные усилия к реализации Парижского соглашения. Необходимо руководствоваться принципом общей, но дифференцированной ответственности, снять озабоченности развивающихся стран по вопросам финансирования, технологии и возможностей.

Мы должны отстоять справедливость и создать будущее в духе взаимного уважения и взаимного заимствования. В многообразии не только главная отличительная черта мира, но и очарование цивилизации человечества. Пройдя испытание эпидемией, народы всех стран отдают себе более ясный отчет в том, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, нельзя допускать "новой холодной войны" и идеологического противостояния в любых формах и проявлениях. В межгосударственных контактах прежде всего следует руководствоваться принципами равенства, взаимоуважения и взаимодоверия. А попытка диктовать другим свои условия и вмешиваться во внутренние дела не имеет никаких перспектив. Только общечеловеческие ценности, такие как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия, свобода, взаимообмен содействуют развитию цивилизации человечества.

Пользуясь случаем, объявляю, что после того, как эпидемиологическая ситуация будет взята под контроль, китайская сторона готова провести Вторую конференцию по диалогу между цивилизациями Азии с целью продвигать межцивилизационный диалог не только в Азии, но и в мире в целом.

Дамы, господа, друзья!

Как я уже не раз говорил, инициатива "Один пояс и один путь" - это отнюдь не частная тропинка на чьей-то придомовой территории, а столбовая дорога, ведущая к совместному развитию. Все заинтересованные страны могут к ней подключиться, работать над совместными проектами ради общей выгоды. "Пояс и путь" - это путь к развитию, всеобщему выигрышу и надежде.

В будущем мы готовы продолжать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути", претворять в жизнь принцип "совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования" в духе "открытости, экологичности и неподкупности", прилагать неустанные усилия к выполнению задач обеспечить высокие стандарты, благосостояние народов и устойчивое развитие.

Будем создавать теснейшее партнерство в области здравоохранения. Китайские компании уже запустили совместное производство вакцин против COVID-19 на территории стран-партнеров по инициативе "Пояса и пути", в том числе Индонезии, Бразилии, ОАЭ, Малайзии, Пакистане и Турции. Намерены расширять сотрудничество в сферах профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями, общественного здравоохранения и традиционной медицины, совместными усилиями защищать безопасность жизни и здоровье наших народов.

Будем создавать теснейшее партнерство в области взаимосвязанности. Китай готов к сотрудничеству по содействию взаимосвязанности инфраструктуры и сопоставимости правил и стандартов, к устранению барьеров во взаимной торговле и инвестиции, стимулированию развития электронной коммерции во имя блестящей перспективы интеграционного развития.

Будем создавать теснейшее партнерство в области зеленого развития. Мы готовы укреплять сотрудничество в сферах зеленой инфраструктуры, зеленой энергии и зеленого финансирования, усовершенствовать такие многосторонние форматы сотрудничества, как международная коалиция зеленого развития "Одного пояса и одного пути", принцип зеленых инвестиций "Одного пояса и одного пути". Пусть зеленое развитие по-настоящему станет лейтмотивом совместной реализации "Одного пояса и одного пути".

Будем создавать теснейшее партнерство, характеризующееся открытостью и инклюзивностью. Как отмечается в докладе Всемирного банка, благодаря совместной реализации "Одного пояса и одного пути" к 2030 году в мире 7,6 миллиона малоимущих смогут избавиться от крайней нищеты, а 32 миллиона преодолеют средний порог бедности. Мы с открытым и инклюзивным подходом готовы вместе с партнерами превращать "Один пояс и один путь" в "путь к ликвидации бедности" и "путь к экономическому росту", внести свою лепту во всеобщее процветание человечества.

Дамы и господа, друзья!

2021 год проходит под знаком столетия образования Коммунистической партии Китая. На протяжении прошедших ста лет КПК упорно ведет борьбу за счастье китайского народа, за великое возрождение китайской нации и гармонию во всем мире. Под руководством КПК китайская нация совершила взлет - встала на ноги, разбогатела и окрепла, внесла колоссальный вклад в дело цивилизации и прогресса человечества. Китай продолжит свои усилия для обеспечения мира во всем мире, вносит новый вклад в глобальное развитие и, как и прежде, стоят на страже мирового порядка.

Китай будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша, углублять дружбу и взаимодействие со всеми странами на основе 5 принципов мирного сосуществования, активно содействовать формированию международных отношений нового типа. Мы готовы к продолжению противоэпидемического сотрудничества с ВОЗ и другими странами мира, выполнить обещание по совместному использованию вакцины в качестве глобального общественного блага и оказать дополнительную помощь развивающимся странам в борьбе с эпидемией. Каким развитым ни станет Китай, он никогда не будет претендовать на гегемонию, экспансию и сферы влияния, и не станет ввязываться в гонку вооружений. Китай принимает активное участие в многостороннем сотрудничестве в торговой и инвестиционной областях, всесторонне осуществляет "Закон об иностранных инвестициях" и сопутствующие законодательные акты, продолжает сокращать "негативный список" для иностранных инвестиций, продвигает строительство порта свободной торговли Хайнань и формирование новой системы открытой экономики еще более высокого уровня. Мы с удовольствием будем делиться огромными возможностями на рынке.

Дамы, господа и друзья!

Отправляясь в дальний морской поход, несмотря ни на что, яростные волны или опасные мели, если только мы вместе работаем веслами, крепко держим штурвал, то гигантский корабль человеческого общества будет непременно и плавно плыть к прекрасному далеку.

Спасибо за внимание!

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства