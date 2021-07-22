Врачи рассказали о последствиях COVID-19 у детей

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Коронавирус у детей может привести к осложнениям со стороны суставов, сердца и желудка, даже в случае бессимптомного течения заболевания. Об этом рассказали врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области.

Перенесенный детьми коронавирус может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: миокардит, который проявляется клинически где-то на второй-четвертой неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом, или таким грозным осложнением, как мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесенной коронавирусной инфекции, и проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией, болями в животе", — отметила в беседе с " РИА Новости " главный внештатный детский специалист-кардиолог Подмосковья, заведующая детским кардиологическим отделением института Альфия Дроздова.

При этом, по ее словам, сама коронавирусная инфекция у детей может протекать легко, в стертой, субклинической форме.

Главный внештатный детский специалист-ревматолог, руководитель детского ревматологического отделения ГБУЗ МО "НИКИ детства МЗМО" Юлия Котова, утверждает, что с последствиями коронавируса сталкиваются даже те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно.

Через 3-6 месяцев развиваются осложнения в виде так называемых overlap-синдромов — это дополнительные аутоиммунные заболевания в организме. Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много", - сказала Котова.

Заведующая детским гастроэнтерологическим отделением института Мария Ерохина утверждает, что дети, перенесшие ковид, также сталкиваются с заболевания желудочно-кишечного тракта.

В небольшом проценте случаев мы наблюдаем, к сожалению, картину аутоиммунного воспаления органов ЖКТ, такие как поражения толстой кишки – ВЗК (воспалительное заболевание кишечника). Поражение желудочно-кишечного тракта отражается на печеночной ткани, могут быть в дебюте аутоиммунного гепатита. Очень важно педиатрам отследить биохимические показатели и маркеры воспаления в общем анализе крови", - отмечает Ерохина.

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