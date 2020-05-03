Вспышка COVID-19 во Франции не была импортирована из Китая - исследование

28 апреля французский Институт Пастера опубликовал результаты нового исследования. Появление и распространениеCOVID-19 во Франции не было связано с пациентами, вернувшимися в январе из Китая или даже из Италии, а вызвано локально циркулирующим штаммом неизвестного происхождения, сообщает CRI Online .

С 10 января Франция начала вести надзор за COVID-19. Первый случай заболевания во Франции был зафиксирован 24 января. Это и первый случай заражения в Европе. После этого еще два пациента, вернувшиеся из Китая, прошли тест на коронавирус и лечились в больнице. Власти Франции быстро отреагировали и приняли меры по отслеживанию тесных контактов лиц, заразившихся COVID-19, что остановило дальнейшее распространение инфекции.

С 24 января по 24 марта исследователи упорядочили вирусные геномы 97 образцов, собранных среди зараженных во Франции. За этот период в стране было зафиксировано 22 302 случая заболевания коронавирусом, от него умерли 1100 человек. Эпидемия распространялась в основном в северной части страны.

Согласно результатам исследований французских ученых, вирус, распространившийся во Франции, и вирус, который обнаружили у пациентов, вернувшихся из Китая, произошли не от одного и того же штамма. То есть основной штамм вируса, присутствующий во Франции, не имеет отношения к Китаю и Италии.

Самый ранний тест был сделан 19 февраля пациенту, у которого не было истории путешествий и контактов с туристами, возвращающимися из-за рубежа. Пациент скончался 25 февраля, а затем пошла волна заболеваний во Франции.

Ученые Института Пастера пришли к выводу, что еще до вспышки COVID-19 в Европе в феврале, вирус уже "тихо" распространялся во Франции и других европейских странах, где большинство больных - с легким или бессимптомным течением инфекции. В связи с этим ученые также призвали к контролю над бессимптомным носительством.

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