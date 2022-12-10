Заместитель председателя Нацбанка рассказала о динамике курса тенге и последних тенденциях на финансовых рынках

Об основных событиях, повлиявших на динамику внешних рынков в ноябре





Несмотря на очередное повышение ключевой ставки ФРС США в ноябре до 3,75-4%, выход данных о существенном замедлении инфляции в США до 7,7% в октябре стал фактором ослабления индекса доллара и снижения доходностей казначейских облигаций США в начале ноября. Это дает основания для ФРС США сократить шаг повышений по ставке.





Кроме того, в прошедшем месяце реакция рынка на сообщения о необходимости дальнейшего ужесточения была относительно сдержанная. Так, на фоне комментариев главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда о призывах повышать ставки как минимум до диапазона 5-7% индекс DXY укрепился всего на 0,4% по итогам дня.





Инвесторы активнее реагируют на сигналы о нормализации условий на денежном рынке. Например, падение индекса деловой активности в производственной сфере в США в ноябре до 47,6 пункта, а также комментарии главы ФРС США о возможном замедлении темпов повышений ставок способствовали дальнейшему ослаблению позиций доллара США к концу ноября.





В целом на мировом валютном рынке в ноябре преобладал позитивный риск-сентимент, поддерживаемый, с одной стороны, сигналами о скорой паузе в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС США, с другой - сообщениями о смягчении ковидных ограничений в КНР. Правительство Китая объявило о 20 мерах оптимизации политики по сдерживанию Covid-19, в том числе о сокращении карантина для контактных лиц, переходе на более точечные меры по борьбе с пандемией, что позволит сократить количество людей, попадающих под ограничительные меры.





В результате, по итогам месяца индекс доллара DXY ослаб на 5%, с самым быстрым темпом с 2010 года, в то время как индекс валют развивающихся рынков укрепился на 3%.





Улучшение риск-сентимента также благоприятно отразилось на динамике основных фондовых индексов, по итогам месяца глобальный индекс акций MSCI World второй месяц демонстрирует рост, увеличившись на 6,8% в ноябре.





Динамика на рынке нефти характеризовалась разнонаправленностью. Признаки возможного смягчения политики Zero Covid в КНР, сообщение о рассмотрении ОПЕК+ повышения добычи на 500 тысяч баррелей, затем последовавшее опровержение официальных лиц данной новости, обсуждение потолка цен на российскую нефть на уровне выше, чем предполагалось ранее, способствовали повышенной волатильности. Страны G7, Австралия и Евросоюз согласовали потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов США, который вступил в силу 5 декабря. Кроме того, с этого дня также запрещено экспортировать российскую нефть морским путем в ЕС. В данных условиях стоимость нефти за месяц снизилась на 9,9%, до 85,43 доллара США за баррель и продолжила негативную динамику в начале декабря, опустившись ниже 80 долларов США за баррель.





О факторах влияния на курс тенге и ситуации на валютном рынке





По итогам месяца курс тенге практически не изменился. Поддержку валютному рынку оказывали продажи экспортеров в целях исполнения обязательств по выплате квартальных налогов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора в рамках обязательной реализации части валютной выручки в объеме 500 млн долл. США.





Валютный рынок по-прежнему характеризуется умеренной волатильностью и сбалансированностью, в течение месяца интервенции не осуществлялись.





В течение ноября в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет Национальным банком было продано 70 млн долл. США на валютном рынке. При этом объем операций не превышал 10 млн долл. США в течение отдельного торгового дня. Это все операции Национального банка на валютном рынке в течение ноября, никаких "скрытых" операций не проводилось.





Важно отметить, что в рамках принципа транспарентности мы на ежемесячной основе предоставляем полную информацию о наших действиях на валютном рынке, включая конвертации средств Национального фонда и других фондов под управлением Нацбанка.





О динамике золотовалютных резервов





За ноябрь, по предварительным данным, золотовалютные резервы увеличились на 945 млн долл. США и составили 33,9 млрд долл. США. Несмотря на то что в течение прошедшего месяца мы наблюдали отток средств БВУ с валютных счетов в Национальном банке, резервы увеличились на фоне роста цены на золото на 7,4%, с 1639 до 1760 долларов за унцию.





Удорожание драгоценного металла связано с выходом данных по инфляции в США и последующим снижением доходностей гособлигаций, а также ослаблением доллара США. Стоит также отметить, что на фоне повышения цен на золото Национальным банком была осуществлена продажа золота за твердые валюты в рамках продолжения политики по сокращению доли золота для диверсификации международных резервов.





В целях повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов Национальный банк с начала года снизил долю золота в резервах с 68% до 63%. Золото реализовывается полностью на рыночных условиях. При этом в целях хеджирования риска изменения цены часть золота реализовывается с применением опционных стратегий. Согласно последнему рейтингу World Gold Council, Казахстан находится на 16-м месте по запасам золота в составе резервов. Более того, Казахстан входит в топ-10 стран по доле золота в составе резервов. Помимо Казахстана, лидерами по доле золота в составе резервов являются такие страны, как Венесуэла с 82%, Португалия с 70%, США с 66% и Германия с 65%. При этом доля золота в составе резервов Казахстана существенно выше чем в РФ, Великобритании, Индии, Швейцарии, Японии и Китае, где портфель золота в составе резервов составляет порядка 20%, 10%, 8%, 6%, 4% и 3% соответственно. Для повышения диверсификации и сбалансированности аллокации золотовалютных активов мы намерены продолжить политику постепенного снижения доли золота в составе резервов.





О факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда в ноябре





Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец ноября составил 55,7 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 3,27 млрд долларов США.





Основной причиной роста активов Национального фонда являлось продолжающееся восстановление на мировых рынках акций в ноябре после существенного падения в августе и сентябре текущего года. Как отмечалось ранее, основным позитивным триггером для инвесторов стало относительное смягчение риторики ФРС США и ожидания замедления темпов повышения ставок.





Ввиду волатильности на финансовых рынках стоимость активов Национального фонда может колебаться из года в год и быть отрицательной в отдельно взятые периоды. Но, учитывая долгосрочные цели Национального фонда, управление его активами имеет долгосрочный горизонт инвестирования, т.е. достижение целей по повышению доходности достигается не в отдельно взятый год, а в периоде нескольких лет, что позволяет реализовывать инвестиционную стратегию с наиболее эффективной комбинацией между принимаемым риском и доходностью.





Дополнительным фактором, способствовавший росту активов, является значительный объем поступлений в Национальный фонд ввиду высоких цен на нефть и квартальной налоговой недели.





В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было перечислено 153 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов, как ранее отмечалось, на сумму 70 млн долларов США. Но основная часть средств была выделена за счет тенговых поступлений в фонд.





О дальнейших перспективах развития ситуации на финансовых рынках





На протяжении последних трех лет мировым рынкам приходилось сталкиваться с общими риск-факторами - пандемией и геополитикой, при этом динамика глобального валютного рынка находилась преимущественно под влиянием риск-сентимента и ответных мер денежно-кредитной и фискальной политики на данные факторы. В условиях возросшей неопределенности на мировых рынках наблюдался рост роли доллара США как защитного актива. Текущие высокие ставки на финансовом рынке США в результате стремительного ужесточения денежно-кредитной политики способствуют росту спроса на долларовые активы ввиду их высокой доходности в абсолютном выражении.





Однако аналитики считают, что по мере ожидаемого ослабления факторов, поддерживающих подъем индекса доллара США, 2023 год может стать годом достижения долларом пика и благоприятной динамики для валют развивающихся рынков. Вместе с тем в случае "жесткой посадки" политики ФРС США при сценарии замедления мировой экономики и наступлении рецессии укрепление доллара США может продолжиться.





На рынке нефти сохраняется волатильность, отражающая неопределенность касательно последствий введения потолка цен Евросоюзом и возможного смягчения политики Zero Covid в КНР. Лимит по цене покупки российской нефти имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, введение дисконта по цене может оказывать негативное влияние на нефтяной рынок, в другой стороны - возможные ответные меры РФ по сокращению добычи будут способствовать повышению котировок. Вторая неопределенность касается возможного смягчения карантинных ограничений в Китае, что может способствовать повышению экономической активности и последующему росту спроса на энергоресурсы со стороны второй по величине экономики мира. Медианный прогноз Bloomberg предполагает рост котировок с текущих $78 до $92 за баррель на конец 1-го квартала 2023 года.