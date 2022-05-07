Реактор на низкообогащенном уране запустили в Национальном ядерном центре

Фото: Министерство энергетики РК
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Физический пуск реактора ИВГ, работающего на низкообогащенном урановом топливе, произвели 5 мая 2022 года в Национальном ядерном центре Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Реализация такого глобального проекта - еще один важный вклад Казахстана в решение международной задачи по снижению угрозы распространения ядерного оружия", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В ведомстве рассказали, что большинство исследовательских реакторов в мире работают на высокообогащенном уране, что создает угрозу распространения ядерного оружия, так как высокообогащенное топливо может быть использовано для его создания.
С 1978 года страны, эксплуатирующие исследовательские реакторы, подписали международные соглашения о переводе реакторов на низкообогащенный уран. В начале 2000-х годов в число этих стран вошел Казахстан.
В 2010 году Национальным ядерным центром РК был начат масштабный проект по конверсии на НОУ-топливо исследовательского реактора ИВГ.1М.
Главная цель проекта - снизить обогащение топлива в исследовательском реакторе до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ, при этом сохранив и улучшив его характеристики", - сообщили в министерстве.
Специалисты Национального ядерного центра совместно с американскими и российскими партнерами выполнили расчетно-аналитическое обоснование возможности проведения конверсии, провели испытания экспериментального низкообогащенного топлива, изготовили штатное НОУ-топливо.
В настоящее время реализуется первый этап ввода в эксплуатацию реактора с НОУ-топливом, а именно - этап физического пуска реактора ИВГ.1М. После завершения следующего этапа - энергетического пуска реактора и экспериментального определения всех необходимых характеристик новой активной зоны реактор ИВГ.1М будет введен в эксплуатацию. Таким образом, уже в 2023 году на реакторе ИВГ.1М возобновятся научно-исследовательские работы в области мирного атома", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что согласно расчетам удастся не только сохранить, но и значительно улучшить выходные характеристики реактора.