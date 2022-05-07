Реактор на низкообогащенном уране запустили в Национальном ядерном центре

Фото: LG Казахстан

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Казахстане начались продажи вертикального беспроводного пылесоса LG Objet CordZero™ A9 Kompressor™ (A9T-Ultra2) , оснащенного функцией компрессования пыли, системой сухой и влажной уборки, а также удаленным управлением LG ThinQ™. Принадлежность к премиальному бренду LG Objet Collection™ подчеркивает современный минималистический дизайн новинки в стиле дизайнерской мебели, который гармонирует с любым стилем дорогого и шикарного современного интерьера, а выдающиеся технические характеристики позволяют максимально ускорить и упростить процесс уборки по дому, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пылесос LG CordZero™ A9T-Ultra2 - это современное интеллектуальное устройство с максимальным выбором функций, высокой эффективностью использования и отличной эргономикой. Сочетание инверторного мотора Smart Inverter Motor™, на который представляется 10-летняя гарантия, с осевым турбоциклоном помогает обеспечить мощный вихревой поток для эффективного улавливания частиц пыли. Этот же мотор обеспечивает сухую и влажную уборку при использовании насадки Power Drive Mopтм, которая позволяет очищать кафель, твердую древесину или винил с помощью обычной водопроводной воды без применения химикатов, при этом двойные крутящиеся накладки из микрофибры эффективно удаляют пыль, грязь и шерсть домашних животных.

Технология LG Kompressor™ уплотняет собранный мусор в 2,4 раза1 по сравнению с объемом без уплотнения, благодаря чему очищать контейнер придется гораздо реже.





Поддержку чистоты воздуха в доме обеспечивает 5-и ступенчатая система фильтрации Axial Turbo Cyclone™ с фильтром HEPA.





Док-станция эффективно использует отведенное ей пространство, совмещая функции одновременной зарядки двух батарей, очистки пылесборника, а также хранилища аксессуаров и насадок. Как только пылесос подключается к зарядной станции, стартует автоматическая гигиеническая очистка контейнера для пыли за счет всасывания собранного мусора в мешок зарядной станции после прохождения 3х-ступенчатой очистки. Это экономит время и избавляет от хлопот, связанных с разлетающейся повсюду пылью Встроенная в станцию ультрафиолетовая LED лампа препятствует размножению бактерий в мешке пылесборника.

Благодаря двум сменным литий-ионным аккумуляторам, входящим в комплект, можно одновременно чистить и заряжать пылесос, а время работы достигает 120 минут. Пылесос оснащен телескопической ручкой Opti-balanced Handle™, которая без лишних усилий регулируется по высоте и удобно лежит в руке. Управление функциями пылесоса осуществляется нажатием кнопки на рукоятке одним касанием пальца.





Вертикальный беспроводной пылесос LG CordZero™ A9T-Ultra2 поддерживает Wi-Fi подключение и работу с приложением LG ThinQ™2, которое информирует о необходимости очистки фильтров, уровне заряда батареи, возникновении засоров, а также запускает диагностику и ведет журнал уборки.







*** 1 На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз до вместимости сосуда. Эффективность сжатия «2,4x» рассчитана путем сравнения веса сжатой и несжатой кошачьей шерсти с одинаковым объемом. Фактическая эффективность сжатия может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

2 Для использования LG ThinQ ™, A9 Kompressor ™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ. Приложение LG ThinQ ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Приложение LG ThinQ ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов.



