Казахтелеком запускает облачный узел связи

Барселона. 27 февраля. Kazakhstan Today - АО "Казахтелеком" презентовал проект по развёртыванию первого облачного узла связи CORD на основе телекоммуникационной инфраструктуры нового типа, состоящей из дезагрегированного, открытого OCP (Open Compute Project) оборудования. О своих планах мультисервисный оператор заявил на Mobile World Congress 2019, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, данная модель экономически выгодна, так как дает возможность расширения круга поставщиков, позволяя сделать выбор в пользу лучших предложений по цене и по производительности. Это позволит выбирать различные аппаратные компоненты CORD узлов от разных производителей, соответствующие выбранной оператором спецификации Open Rack v2. Такой подход в корне отличается от SDN/NFV решений традиционных производителей, предлагающих вертикально-интегрированные системы, обязывающие операторов использовать оборудование только этих производителей.

"Мы стоим на пороге грандиозных преобразований, требующих выполнения масштабных и амбициозных задач. Их успех зависит от множества факторов, таких как создание технологических IT и облачных платформ, не используемых ранее операторами. Создание принципиально новой и коммерчески эффективной телеком-платформы в условиях бурно развивающихся и не оформленных цифровых технологий является для операторов настоящим вызовом", - заявил в ходе презентации управляющий директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов.

В пресс-службе также проинформировали, что на сегодня уже создана необходимая облачная инфраструктура. При выборе технологий и продуктов отдан приоритет открытым и дезагрегированным OCP решениям для предотвращения повторения прежней практики попадания в зависимость от одного поставщика.

"На этапе создания первых узлов CORD мы закладываем технические возможности, обеспечивающие решение данных задач, чтобы получить максимальный и долгосрочный эффект от вложенных средств. Таким образом, АО "Казахтелеком" остановился на выборе дезагрегированного оборудования, создаваемого на основе открытых спецификаций OCP (Open Compute Project). Такой выбор существенно расширяет круг поставщиков, позволяя минимизировать стоимость оборудования, в том числе затраты на эксплуатацию. Также это создает для нас хороший инфраструктурный потенциал, который мы намерены максимально использовать в процессе трансформации в облачного провайдера", - добавил Нурлан Мейрманов.

На первом этапе "Казахтелеком" отдал предпочтение решению, разделяющему системы виртуализации и системы оркестрации. При выборе систем виртуализации Казахтелеком отдал предпочтение продуктам Red Hat, включающим Linux/KVM, Open Stack и ODL SDN-контроллер, а при выборе систем оркестрации - продуктам Cisco NSO и ESC. Таким образом, АО "Казахтелеком" разделяет облачные узлы связи на три, независимо реализуемых друг от друга, уровня: уровень физической инфраструктуры, уровень виртуализации и уровень оркестрации, пояснили в пресс-службе.

АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор в Казахстане, создан в 1994 году. Компания представлена на всей территории республики, располагает сетью из 250 пунктов сервиса, собственной сетью из 17 data-центров, контакт-центрами. Предоставляет услуги фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа, услуги платного цифрового телевидения, инновационные услуги и сервисы. Активно развивает перспективные направления по обеспечению кибербезопасности, технологии IoT, smart city, smart home и др. Акции компании включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Mobile World Congress Barcelona - одно из самых значимых международных событий в сфере мобильных технологий и мобильной связи. Выставка и конгресс объединяют на одной площадке более 2000 компаний и более чем 100 000 посетителей из разных стран, представляющих самые современные продукты и технологии, которые будут определять будущее мобильной индустрии. Мобильный конгресс проводится Ассоциацией GSMА. MWC 2019 года станет 33-й конференцией по счету.

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