09.10.2025, 09:55 7251
Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве
Фото: Huawei
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве, который направлен на развитие телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры страны, сообщили в пресс-службе Huawei.
Документ закрепил стремление сторон к долгосрочному партнерству, объединению экспертизы и внедрению инновационных технологий, призванных поддержать цифровую трансформацию Казахстана и сделать современные сервисы доступнее для миллионов жителей.
Этот меморандум создает условия для масштабного внедрения новых технологий и расширения спектра услуг, которые скоро будут доступны пользователям по всей стране. Компания Tele2/Altel является лидером во многих сегментах, и прежде всего обладателями "Лучшая 5G-сеть в Казахстане" по версии OOKLA.
Только за 2025 год мы уже реализовали несколько масштабных проектов странового уровня на сети 5G, и более тесное партнерство с Huawei только укрепит лидерские позиции и конкурентное преимущество в части масштабирования сервисов, которые возможны только на 5G. Особое внимание уделено развитию корпоративного сегмента, где Tele2/Altel и Huawei работают над совместными пилотными проектами по внедрению и развитию частных 5G, LTE- и FWA-решений для предприятий и частных пользователей", - отметили в компании.
Компания Huawei предоставит передовые решения для интеллектуального планирования и обслуживания сетей, которые помогут оптимизировать использование частотного спектра, снизить операционные расходы и ускорить запуск новых услуг.
Стороны также планируют создать централизованную платформу Data Lake на базе Huawei Cloud с инструментами ИИ-аналитики. Особое внимание будет уделено внедрению интеллектуальных сервисов поддержки пользователей. В рамках сотрудничества Huawei предоставит инновационные решения, которые позволят Tele2/Altel улучшить качество взаимодействия с клиентами и предложить новые форматы цифрового обслуживания.
Для Huawei ключевым приоритетом остается создание технологий, которые приносят реальную пользу людям и бизнесу. В сотрудничестве с Tele2/Altel мы будем развивать проекты, направленные на повышение качества связи, расширение спектра цифровых сервисов и повышение эффективности работы сетей. Мы уверены, что наши совместные инициативы помогут достичь этих целей и сформировать новый стандарт качества телекоммуникационных услуг в Казахстане", - подчеркнул генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
Отдельный блок сотрудничества посвящен развитию концепции "умного города". Первым шагом станет запуск пилотного проекта в Астане, где планируется протестировать решения, способные повысить эффективность городских сервисов и комфорт жизни горожан. Важной частью проекта станут инновационные семинары в Казахстане и Китае для руководителей и инженерных команд, которые будут способствовать обмену опытом и демонстрации передовых мировых практик в сфере цифровизации городского пространства.
новости по теме
07.10.2025, 12:25 16201
ИИ помог предотвратить оформление фиктивных документов на сумму свыше 33 млрд тенге - Минфин
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О внедрении новых технологий для борьбы с теневой экономикой рассказал на заседании правительства глава Минфина Мади Такиев.
Ключевым проектом стала система Smart Data Finance, которая с помощью ИИ анализирует большие массивы данных, выявляет схемы уклонения от уплаты налогов и формирует цифровые профили всех налогоплательщиков.
Внедрение биометрической идентификации при выписке электронных счетов-фактур предотвратило оформление фиктивных документов на сумму свыше 33 млрд тенге. Автоматизированный контроль через проект Е-тамга позволяет проверять баланс НДС и пресекать серые схемы на ранних этапах. Уже обработано 250 млн ЭСФ и 500 млн платежей. Ожидаемый эффект до 100 млрд тенге поступлений в бюджет в год. Совместно с Национальным банком мы реализуем пилот "Цифровой НДС". Расчеты в цифровом тенге блокируют вывод денег в тень и обеспечивают прозрачность всей цепочки поставок", - сообщил Такиев.
Министерство предлагает масштабировать применение цифрового тенге и на другие сферы, включая госзакупки и таможенное администрирование. Использование искусственного интеллекта в инспекционно-досмотровых комплексах позволит выявлять незадекларированные товары и минимизировать человеческий фактор.
Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС "KEDEN" для автоматического выпуска деклараций", - сообщил Такиев.
Также, по его словам, для контроля за движением грузов в Казахстане внедряют проект "Цифровой шелковый путь".
В рамках проекта будет создана единая цифровая карта логистики для отслеживания всех грузоперевозок. Это позволит выявлять загруженность дорог и постов, а также анализировать развитие дорожной инфраструктуры.
В рамках проекта будут оцифрованы и геопозиционированы на карте таможенные посты, АЗС, склады временного хранения, арки контроля и пункты взимания оплаты", - пояснил министр.
Уже сегодня Комитет госдоходов имеет доступ к видеокамерам и данным с контрольных арок и АЗС, что позволяет отслеживать движение транспорта. Новая система обеспечит дополнительный уровень контроля, помогая оперативно выявлять отклонения от заявленного маршрута и пресекать потенциальный лжетранзит.
Система позволит перейти полностью на безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции, рассказал министр.
В свою очередь председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов рассказал о внедрении ИИ в работу Фонда социального медицинского страхования. Технологии уже используются в системе мониторинга.
На сегодня через искусственный интеллект мы смогли прогнать 14 стандартов оказания медпомощи. Также мы 350 алгоритмов выявления дефектов и нарушений прогнали через искусственный интеллект. При этом 45 алгоритмов он разработал самостоятельно, они сейчас проходят апробацию", - сообщил Кульсеитов.
04.10.2025, 17:14 31051
Беспилотное такси планируют запустить в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Digital Bridge презентовано беспилотное такси. Отечественная IT-компания Jet Sharing объявила о планах по запуску пилотного проекта с возможностью полноценного коммерческого запуска сервиса в 2027 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Основу технологии составляет система на базе ИИ, которая будет управлять как самим автомобилем, так и процессами распределения заказов и ценообразования. По словам разработчиков, одной из ключевых и наиболее затратных задач станет создание высокоточной 3D-карты города для навигации беспилотников. В качестве стартовой площадки для тестирования рассматривается Alatau City, с последующим выходом в Астану и Алматы.
Мы верим, что сможем первыми в СНГ запустить сервис беспилотного такси. Если нас поддержит государство, мы готовы начать тестовый период в 2026 году, а в 2027 запустить полноценный сервис. Единственный сложный для нас момент - это создание 3D-навигации, которой в Казахстане пока нет", - сообщил основатель компании Jet Sharing Мейрамбек Абелкасов.
Кроме того, в ходе Digital Bridge представили ИИ-стартап по защите детей от буллинга в школах и детсадах. Казахстанский стартап Protector AI разработал систему на базе ИИ, которая мгновенно выявляет факты агрессии и уведомляет персонал.
Система решает проблему несвоевременного реагирования на инциденты, устанавливаясь на уже существующие видеокамеры в школах, детских садах и других учреждениях. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует видеопотоки и при обнаружении признаков агрессивного поведения мгновенно отправляет уведомление ответственным лицам. Важной особенностью является то, что все данные обрабатываются на локальных серверах, установленных в самом учреждении, что исключает утечку видео в интернет.
На сегодня разработка внедрена и работает примерно в 60 учреждениях Казахстана, включая школы, детские сады и медико-социальные центры. В будущем планируется расширить функционал за счет добавления новых модулей, таких как детекция психоэмоционального состояния воспитателей и выявление оружия.
Также на форуме представлено решение Defect AI, использующее искусственный интеллект для автоматического аудита и повышения качества медицинских услуг. Проект, разработанный командой из Казахстана, направлен на цифровизацию системы здравоохранения. К тому же решает проблему врачебных ошибок и повышения эффективности клиник.
Defect AI анализирует обезличенные медицинские записи и сверяет диагнозы и назначенное лечение с утвержденными клиническими протоколами и приказами Минздрава, выявляя отклонения.
В Казахстане решением уже пользуются восемь клиник в Алматы и Астане. По словам разработчиков, внедрение AI-аудита позволило сократить количество штрафов, связанных с ошибками, в шесть раз.
Помимо этого, на Digital Bridge представили проект PocketDot, предоставляющий незрячим людям цифровую приватность и равный доступ к услугам. Разработанное устройство решает проблему, с которой сталкиваются незрячие при использовании телефонов: отсутствие приватности. Голосовые ассистенты, которые используются сегодня, озвучивают всю личную информацию, будь то переписка в мессенджерах, банковские операции или онлайн-покупки. Устройство PocketDot подключается к смартфону и позволяет вводить и читать текст с помощью шрифта Брайля, фактически давая пользователю тактильный экран.
Выслушав сотни мнений незрячих людей, мы поняли, что они хотят сделать телефон приватным. Тогда и родилась идея создать что-то, что будет частью мобильного телефона и даст им возможность читать и писать на телефоне самостоятельно. Это открывает доступ ко всем функциям телефона: общению в WhatsApp и Telegram, денежным переводам, обучению на онлайн-курсах и даже просмотру Instagram, где текст с изображений переводится для чтения", - отметил основатель компании PocketDot Адиль Джусупов.
02.10.2025, 12:49 43961
Мэрия Душанбе и Фонд цифровых инициатив ЕАБР запустили цифровую платформу электронной карты города
Платформа систематизирует данные о ключевых процессах в городе, включая управление имуществом, работу коммунальных служб, налоговую отчетность и т.д.
Рассказать друзьям
Душанбе. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и государственное унитарное предприятие "Умный город (Smart City)" при исполнительном органе государственной власти города Душанбе запустили проект разработки цифровой платформы электронной карты города.
Проект реализуется при поддержке Фонда цифровых инициатив ЕАБР и направлен на создание единой цифровой среды управления городской инфраструктурой. Платформа позволит мэрии Душанбе получать актуальные и систематизированные данные о ключевых процессах в городе - включая статистику, данные по управлению имуществом, работу коммунальных служб, налоговую отчетность и другие данные городской системы", - говорится в релизе банка.
Создание платформы станет важным шагом в цифровой трансформации города и обеспечит:
- повышение эффективности управленческих решений;
- прозрачность городских процессов;
- улучшение качества жизни жителей за счет более точного планирования и мониторинга.
В рамках проекта в Таджикистане будет масштабирован успешный опыт применения технологий в картографии и автоматизации управленческих процессов из других стран - акционеров ЕАБР.
Практика трансфера технологий призвана ускорить цифровую трансформацию в Республике Таджикистан и в перспективе выстраивать сквозные цифровые связи в трансграничных процессах", - подчеркнули в банке.
Соглашение о финансировании разработки цифровой платформы электронной карты города Душанбе было заключено 24 сентября 2025 года, а первый транш на реализацию проекта был предоставлен 30 сентября.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
02.10.2025, 11:10 45326
Искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях, заявил на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2025, который стартовал в Астане, глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности", - заявил Токаев.
По его словам, революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей.
В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания - формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам", - заявил президент, подчеркнув, что новые технологии необходимо направить во благо человечества.
Также цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане.
Каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате. Данные, которые однажды были предоставлены, не должны запрашиваться повторно. Кроме того, все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу. Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам (...) Граждане должны знать и понимать, как работают алгоритмические системы - от выдачи кредитов до оказания государственных услуг", - считает президент.
Он также затронул вопрос формирования правовой базы для использования ИИ и подчеркнул, что Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно.
Также Токаев отметил, что Digital Bridge стал важной площадкой для открытого диалога и выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В работе форума с момента его создания приняли участие свыше 67 тысяч человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран.
Он предложил переименовать форум в AI Bridge.
В мероприятии в качестве почетного гостя участвует президент Венгрии Тамаш Шуйок, находящийся с официальным визитом в Казахстане. В числе спикеров также: основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стербулаев и другие представители hi-tech-индустрии.
01.10.2025, 18:08 49696
Казахстан внедрит искусственный интеллект для анализа обращений граждан
Проект рассчитан на реализацию до конца 2026 года
Рассказать друзьям
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив ЕАБР совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам запускает проект по внедрению технологий искусственного интеллекта для обработки и анализа обращений граждан, поступающих через государственную информационную систему "е-Өтініш", сообщает Евразийский банк развития.
Соответствующее соглашение о финансировании было подписано 16 сентября 2025 года. Проект рассчитан на реализацию до конца 2026 года. Система "е-Өтініш", внедренная в Казахстане в июле 2021 года, уже стала ключевым инструментом повышения прозрачности взаимодействия государства с гражданами. На сегодняшний день в системе накоплено более 10 миллионов обращений - этот массив данных создает уникальные условия для использования ИИ в целях анализа и повышения эффективности государственных решений", - уточнили в банке.
По информации пресс-службы, в рамках проекта будет разработан программный инструмент, способный:
- автоматически классифицировать обращения по более чем 2500 категориям;
- выявлять потенциальные риски и скрытые тренды;
- формировать аналитические прогнозы на основе методов предиктивной аналитики.
Подобные решения уже доказали свою эффективность в международной практике, и применяются в ряде стран для повышения качества социальных услуг, борьбы с мошенничеством и укрепления общественной безопасности", - отметили в ЕАБР.
Также в банке подчеркнули, что поддержка со стороны ЕАБР станет вкладом в цифровую трансформацию государственного управления в Казахстане и продвижение лучших международных практик в сфере анализа больших данных.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
30.09.2025, 16:25 54081
Huawei представила решения для цифровой инфраструктуры будущего на CAPIF в Алматы
Фото: Huawei
Рассказать друзьям
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Huawei представила решения для цифровой инфраструктуры будущего на IV Международном интернет-форуме в Алматы, сообщает пресс-служба компании.
Ключевыми темами дискуссий стали переход к протоколу IPv6, развитие пиринговых сетей и точек обмена трафиком, маршрутизация и безопасность сетей, а также практическое применение новых технологий в телекоммуникациях, государственном секторе, транспорте и промышленности", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что отдельное внимание уделялось интеграции IPv6 с искусственным интеллектом и машинным обучением, поскольку сочетание данных технологий закладывает фундамент для интеллектуального управления трафиком, развития IoT и облачных платформ, а также для построения цифровых экосистем будущего.
Сегодня мы видим, как технологии международного уровня становятся драйвером цифровой трансформации. Внедрение IPv6 открывает возможности для построения безопасных, масштабируемых и интеллектуальных сетей, которые будут основой для развития экономики данных, ИИ и сервисов будущего. Для Казахстана это стратегический шаг на пути укрепления позиций в глобальном цифровом пространстве", - отметил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Олжас Кабенов.
Как отметили эксперты, внедрение IPv6 открывает новые перспективы для построения гибких и устойчивых сетей, которые способны выдерживать рост нагрузки, обеспечивать высокий уровень кибербезопасности и интегрироваться с инновационными цифровыми сервисами. В ходе форума были также рассмотрены практические сценарии применения IPv6 в телекоммуникациях, промышленности, транспорте и государственном секторе, а также обозначены глобальные и региональные тенденции в области сетей следующего поколения.
Особое внимание участников форума привлекли решения Huawei, демонстрирующие практические возможности протокола IPv6 в развитии цифровой инфраструктуры. Компания представила технологии, ориентированные на создание сетей нового поколения, которые отличаются высокой безопасностью, масштабируемостью и готовностью к интеграции инновационных сервисов. Подход Huawei был оценен как пример того, как протокол IPv6 может превратиться из технического стандарта в инструмент формирования устойчивых и гибких экосистем, способных отвечать вызовам будущего.
Протокол IPv6 уже стал фундаментом цифровой трансформации и играет ключевую роль в формировании глобальной технологической экосистемы. Для Казахстана это имеет особое значение, так как страна активно реализует национальную стратегию в сфере цифрового развития и стремится укрепить позиции регионального лидера. Huawei готова делиться своим международным опытом, передовыми решениями и технологиями, чтобы совместно с государственными структурами и отраслевыми партнерами создать устойчивую, безопасную и интеллектуальную инфраструктуру нового поколения", - заявил вице-президент по домену маршрутизаторов в линии продуктов дата-коммуникаций Huawei Xu Huan.
Международное сотрудничество и обмен опытом названы одними из ключевых факторов, позволяющими ускорить внедрение IPv6 и других технологий глобального уровня. Форум CAPIF показал, что Казахстан не только активно интегрируется в мировые цифровые процессы, но и готов занять позицию одного из региональных лидеров в создании интеллектуальной и устойчивой инфраструктуры будущего.
Как отметили в компании, форум объединил более 250 участников из более чем 20 стран, в число которых вошли представители государственных структур, международных организаций, операторов связи, дата-центров, провайдеров, исследовательских центров и разработчики технологий.
12.09.2025, 17:42 81726
В Алматы появились Международный институт цифровых технологий и центр робототехники
Планируются курсы переподготовки специалистов в области цифровых технологий
Фото: farabi.university
Рассказать друзьям
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби состоялось официальное открытие Международного института "Цифровые технологии и робототехника" и центра робототехники, сообщает пресс-служба КазНУ.
Этот масштабный проект - современное инновационное решение, объединяющее технологические возможности и академический потенциал КазНУ имени аль-Фараби и компании Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd", - пояснили в пресс-службе.
По данным университета, центр имеет общую площадь 600 квадратных метров.
Пять инновационных платформ представляют собой комплексы, созданные на основе современных производственных технологий и искусственного интеллекта. Они предназначены для работы с интеллектуальными роботами. В частности, виртуальный завод, система программирования промышленных роботов, платформы искусственного интеллекта и машинного зрения, система обучения для использования промышленных роботов и роботы Unitree Go2 Pro, способные выполнять сложные бионические движения и интерактивные задачи. В настоящее время в центре установлено 13 современных роботов", - уточнили в КазНУ.
Также сообщается, что в институте будут разработаны и реализованы совместные образовательные программы по направлениям "Робототехника", "Мехатроника", "Искусственный интеллект" и "Интернет вещей" на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Также планируются курсы переподготовки специалистов в области цифровых технологий.
Ранее алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку.
13.08.2025, 09:28 123826
В Казахстане запустили спутниковый интернет Starlink
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.
Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX", - уточнили в Министерстве цифрового развития.
Напомним, ранее в Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.10.2025, 09:45Обновлены условия въезда казахстанцев в Египет, Латвию, Мексику и Россию 10.10.2025, 10:2743431На портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации 10.10.2025, 12:0134851Нацбанк повысил базовую ставку до 18% 10.10.2025, 14:16Центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций в СНГ предложил создать Токаев29796Центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций в СНГ предложил создать Токаев 10.10.2025, 13:4428816Казахстан вводит временный запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец 05.10.2025, 17:02315666Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре 06.10.2025, 13:16258791Казахстану в 2,5 раза необходимо увеличить приток инвестиций для удвоения ВВП 06.10.2025, 14:05257991Холдинг "Байтерек" изменил стратегию развития после госаудита 04.10.2025, 11:28255071Правительство РК отказалось от предложения проводить техосмотр авто раз в три года 04.10.2025, 10:43249661Раздельные ценники на реализуемый в рассрочку и оплачиваемый сразу товар вводят в Казахстане 30.09.2025, 22:35462671Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451111За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге 01.10.2025, 17:10Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков448461Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков 02.10.2025, 17:15446491АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ 17.09.2025, 18:05441466В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?