С Байконура запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 спутниками One Web

Байконур. 7 февраля. Kazakhstan Today - Состоялся первый в 2020 году пуск с Байконура - 7 февраля 2020 года, в 03.42, с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи One Web, передает Kazakhstan Today.

"Стартовыми расчетами предприятий Госкорпорации "Роскосмос" 7 февраля 2020 года, в 00.42.41 мск, с площадки № 31 космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами One Web на борту. Старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме", - сообщили в "Роскосмосе".

Спустя 562 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки "Фрегата". Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую - через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены из Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" и разгонного блока "Фрегат-М" 28 февраля 2019 года. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите около 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" создана в Ракетно-космическом центре "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и является модификацией "Союза-2". По сравнению с вариантом "1а" она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на 3-й ступени. У "Союза-2.1б" по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.





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