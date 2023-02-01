31.01.2023, 19:37 1866
Школьный портал Kundelik подвергся DDoS-атакам
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Школьный портал kundelik.kz подвергся DDoS-атакам, сообщает Государственная техническая служба (ГТС).
АО "ГТС" сообщает, что сегодня, 31 января 2023 года, отражены DDOS -атаки на портал kundelik.kz", - сообщили в ГТС.
Портал атаковали в течении 2,5 часа - с 13.15 до 16.00. Сейчас ведется работа по изучению вредоносного трафика.
Напомним, председатель КНБ Ермек Сагимбаев в ходе отчета перед президентом об основных итогах деятельности ведомства за 2022 год сообщил, что техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.
В октябре 2022 года сообщалось, что за месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак.
В конце сентября 2022 года гостехслужба зафиксировала хакерскую атаку на казахстанские СМИ. Позже АО "Государственная техническая служба" сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.
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31.01.2023, 08:41 3611
"Яндекс" раскрыл первые итоги расследования утечки кода
Исходный код содержал алгоритмы, включающие микрофон "Алисы" без просьбы человека
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликованные в интернете части программного кода некоторых сервисов "Яндекса" не угрожают безопасности пользователей или работоспособности проектов, при этом проведенный масштабный аудит выявил несколько случаев нарушения правил корпоративной этики и "принципов "Яндекса".
В частности, в интернете были опубликованы фрагменты тестовых алгоритмов, которые использовались только для проверки работы сервисов внутри самой компании. Один из таких алгоритмов включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания "Алисы". В компании пояснили, что алгоритм был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации "Алисы", сообщает РБК.
В корпорации подчеркнули, что работа "Яндекса" строится на принципе прозрачности: предполагается, что любой документ или код потенциально может быть опубликован, и в таком случае не должно быть причины для стыда.
Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам. Считаем необходимым рассказать, почему такое происходило и что в связи с этим мы намерены предпринимать", - добавили в "Яндексе".
Исходный код также содержал контактные данные некоторых партнеров (например, водителей - их номера могли увидеть в других таксопарках), существовала приоритетная поддержка для отдельных групп пользователей "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Такси", а работу некоторых сервисов корректировали с помощью "костылей" (неоптимальные временные решения): ими "регулировали настройки поиска по картинкам и видео". Кроме того, в коде были слова, которые не связаны с работой сервисов, но "сами по себе оскорбительны для людей разных рас и национальностей".
Большинство нарушений связаны с попытками устранить ошибку или улучшить сервис, заверили в компании, пообещав, что пересмотрят подход к принципу нулевой терпимости к "багам" - Zero Bug Policy. Компания отметила, что возобновит формирование принципов техноэтики и перенесет из репозитория все данные, не относящиеся к алгоритмам и настройкам проектов, - их дополнительно защитят.
25.01.2023, 20:28 12141
В Мангистауской области построят гибридную электростанцию
Фото: freepik.com
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел 25 января в Астане встречу с делегацией итальянской нефтегазовой компании Eni S.p.A. (ENI) во главе с директором по разведке и добыче подразделения природных ресурсов компании "Лукой" Виньяти, сообщает пресс-служба КМГ.
Обсудив широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, КМГ и ENI принципиально договорились о совместной реализации проекта строительства в Мангистауской области гибридной электростанции, работающей на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.
Данный проект является результатом продуктивной совместной работы наших компаний и служит реализации стратегической задачи главы нашего государства по развитию "зеленых" проектов. Помимо укрепления энергетической безопасности региона его важными дивидендами послужат приток инвестиций и создание новых рабочих мест", - отметил в своем выступлении Магзум Мирзагалиев.
Также в ходе переговоров было отмечено, что производство и поставки электроэнергии на целевые объекты (в частности, рассматриваются объекты "Озенмунайгаза" и Казахского газоперерабатывающего завода) позволят исключить риски аварийных остановок на производстве из-за частых перебоев с электроснабжением.
Срок реализации проекта - 2023-2025 годы (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой - в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 млн долларов.
Договоренность по строительству гибридной электростанции является продолжением работы КМГ и ENI в рамках подписанного в июле 2021 года меморандума о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии.
17.01.2023, 18:01 30186
Как бороться с утечками личных данных в Сеть, рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
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Эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали, стоит ли бояться утечки личных данных в Сеть и как этого избежать.
По данным опроса, проведенного "Лабораторией Касперского", чаще люди верят, что могут столкнуться с неприятностями из-за подобных утечек (45%). Хотя находятся и те, кто совсем не переживает, считая, что такие данные невозможно использовать во вред (17%).
Понять, стали ли доступны учетные данные в случае крупных утечек, можно на специализированных ресурсах (например, haveibeenpwned) или с помощью встроенной функции в защитном решении. При этом мы не рекомендуем переходить по сомнительным ссылкам или скачивать какие-либо архивы, чтобы проверить наличие своих данных в них: это может привести к заражению устройства или потере данных. Если обнаружилось, что в открытом доступе оказались логин и пароль от учетной записи в каком-либо из сервисов, нужно скорее сменить пароль", - комментирует Валерий Зубанов, исполнительный директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.
По словам экспертов, информация о пользователях может появиться в Сети в результате утечек баз данных, как это случилось в начале года с сетью спортивных магазинов "Спортмастер". Список содержал в себе более 260 тысяч строк с данными граждан Казахстана за 5 лет - с 2012 по 2018 годы. Файл содержал имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты.
Иногда сами пользователи тоже не уделяют должного внимания личным данным.
Например, хранят сканы паспортов и другие конфиденциальные документы в переписках в мессенджерах и социальных сетях. Делать этого не стоит: при определенных обстоятельствах такой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Различные сведения помогают им втереться в доверие и реализовывать мошеннические схемы", - подчеркивается в информации.
Эксперты советуют: чтобы понять, что другие знают о вас, попробуйте для начала сделать простое упражнение. Введите в поисковой строке свое имя и фамилию и проанализируйте выдачу. Чаще всего в Сети фигурируют Ф.И.О., личные фото и адрес электронной почты. Также в интернете нередко можно найти личный номер телефона опрошенных, место работы или учебы и адрес проживания или прописки.
Если так вышло, что вы обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Многие организации дорожат своей репутацией и идут навстречу в подобных просьбах", - добавил Валерий Зубанов.
Однако нет никакой гарантии, что после того, как вы сможете удалить информацию с добросовестных ресурсов (из поисковиков или социальных сетей), она не останется где-то еще в Сети. К тому же неизвестно, как информацией распорядится человек, которым вы с ней поделились, например, в частной переписке. Поэтому в лаборатории Касперского призвали внимательно относиться к тому, с кем вы делитесь своими данными.
16.01.2023, 20:25 33116
В Казахстане приостановят телерадиовещание 18 января
Фото: depositphotos.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 января с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сети, сообщает АО "Казтелерадио".
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
Напомним, АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
11.01.2023, 19:59 40511
Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина «Спортмастер» утекли в Сеть
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В начале 2023 года в СМИ появились сообщения об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов "Спортмастер" из стран СНГ.
Список содержал в себе более 260 000 строк с данными граждан Казахстана. Актуальность данных захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 гг. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт, сообщает в пресс-служба АО "Государственная техническая служба".
Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников, начато внутреннее расследование. По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации.
В KZ-CERT отметили, что информацию, полученную в результате утечки, злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при осуществлении звонков и рассылки фишинговых сообщений с целью получения конфиденциальных и банковских данных, к тому же просим обратить внимание, что эту же информацию злоумышленники могут использовать при взломе страниц пользователей в социальных сетях, не подключивших двухфакторную аутентификацию.
02.01.2023, 20:32 54631
В США не исключают нанесения ЭМИ удара по своей территории
В результате такого удара современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать
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Вашингтон. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Офицер США Кристиан Орр заявил, что для США самой сильной военной угрозой является нанесение электромагнитного (ЭМИ) удара.
Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает по этому поводу", - пишет в статье для издания 19FortyFive Кристиан Орр.
Стоит отметить, что для человека электромагнитный импульс безвреден, но поражает все электронные приборы, находящиеся находятся в радиусе действия. Иначе говоря, все приборы от смартфонов до систем отопления и кондиционирования воздуха перестанут работать.
Современное постаграрное и постиндустриальное общество перестает функционировать", - написал Орр.
По словам американского офицера, Иран, Россия и Китай в равной степени имеют возможность нанесения ЭМИ-ударов.
29.12.2022, 19:29 62146
Сайт eGov будет временно недоступен
Фото: АО НИТ
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сайт электронного правительства eGov временно будет работать с перебоями, сообщает Telegram-канал портала.
С 21.00 29 декабря 2022 года до 05.00 30 декабря 2022 года будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.
23.12.2022, 10:00 82146
Новый телевизор LG OLED Flex со сгибаемым экраном
Фото: LG
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Совсем недавно на выставке IFA2022 в Берлине первый в мире OLED телевизор со сгибаемым 42-дюймовым экраном LG OLED Flex 42LX3Q6LA стал настоящей сенсацией, и сегодня мы рады сообщить, что эту новинку совсем скоро можно будет приобрести в Казахстане.
Большие диагонали, изогнутый экран? Создатели LG OLED Flex пошли дальше: изгиб дисплея этого телевизора можно менять по собственному желанию - от плоского до изогнутого с радиусом 900R1, выбирая один из двадцати уровней изгиба вручную с шагом 5% или устанавливая одну из двух предварительных настроек.
Уникальный форм-фактор Flex создан на базе технологии самоподсвечивающихся пикселей LG OLED, работающих без подсветки экрана. В телевизоре Flex 42LX3Q6LA применяется новейшая матрица LG OLED evo, обеспечивающая максимальную контрастность, время отклика всего 0,1 мс2, и точную 100% цветопередачу3. Телевизор сертифицирован на отсутствие мерцания и бликов4, а суперантибликовое покрытие LG SAR уменьшает отражения до 25%5.
Для геймеров предусмотрено меню Gaming Dashboard, позволяющее подобрать размер изображения и его положение на экране6. LG Gaming Optimizer позволяет настроить картинку и звук. Приложение Game, эксклюзивно представленное для Flex, поддерживает заставки, ярлыки для приложений и вывод данных о всех подключенных устройствах ввода.
В режиме Multi View можно просматривать контент одновременно из двух разных источников, а Switching Hub позволяет подключить мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон. Одной кнопкой на боковой стороне телевизора можно переключиться между режимами ПК и Flex без отключения и повторного подключения устройств.
Встроенная поддержка Dolby Atmos и 2.2-канальная система мощностью 40 Вт обеспечивают максимальное погружение в игры и просматриваемый контент. Телевизор поддерживает Dolby Vision 4K 120 Гц, NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium, адаптивную частоту обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и режим автоматической низкой задержки (Automatic Low latency Mode, ALLM).
LG OLED Flex имеет подсветку с 6 предустановленными режимами7. Функция Sound Sync синхронизирует визуальные эффекты со звуком, а Video Sync обеспечивает работу подсветки в ритме с графическим контентом.
Материал предоставлен LG Magazine.
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1 Дисплей продукта не имеет фиксированной кривизны, его экран имеет изгибаемую, изменяемую форму. По результатам внутреннего тестирования, максимальная кривизна LG OLED Flex аналогична продуктам с фиксированной кривизной 900R, а минимальная кривизна аналогична плоскому экрану.
2 Время отклика протестировано и подтверждено сертификатом Intertek.
3 Панели LG OLED сертифицированы Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов
4 Панели LG OLED сертифицированы UL на отсутствие мерцания и дискомфортных бликов.
5 Блики снижены на 25% по сравнению с LG OLED G2 и C2 по данным внутренних испытаний LG.
6 Функция виртуальной настройки размера экрана будет доступна позднее в этом году.
7 Режимы подсветки доступны не для всех источников входного сигнала.
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