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В Балхаше и Сарани построят солнечные электростанции

09.02.2021 9181
В Балхаше и Сарани построят солнечные электростанции
Караганда. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области построят еще две солнечные электростанции. Одну из них планируют запустить уже в этом году, передает Kazakhstan Today.
 
По информации акимата Карагандинской области, мощности "зелёной" энергетики в регионе достигли 300 мегаватт. В области уже действуют четыре солнечных электростанции, планируется создание новых объектов.
 

В Карагандинской области в настоящее время действуют четыре солнечных электростанции суммарной мощностью 200 МВт. Проекты были запущены в Сарани, посёлке Гульшат Актогайского района, Агадыре Шетского района, Жезказгане и в посёлке Кенгир. Кроме того, работают две биогазовые станции в Абайском и Бухаржырауском районах и мини-гидроэлектростанция на Интумакском водохранилище. Общая мощность возобновляемой и альтернативной энергетики по области составляет 227,97 МВт", - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов на аппаратном совещании в режиме онлайн.

 
По словам Усенова, иностранные и отечественные инвесторы заинтересованы в развитии "зелёной" энергетики. Только в реализацию вышеуказанных проектов было инвестировано 102 млрд тенге.
 
Еще одна солнечная электростанция мощностью 100 МВт строится в Балхаше. Запуск объекта планируется в этом году. 
 
Чешские инвесторы намерены построить в Сарани гибридную солнечную электростанцию с накопителями мощностью от 100 МВт и выше. Под реализацию проекта выделен земельный участок площадью 18 гектаров.
 
Кроме того, планируется увеличение мощностей станции в Кенгире. По информации акимата, отечественный инвестор намерен построить ветряную электростанцию в Актогайском районе, близ села Торангалык, и биоэлектростанцию в Жезказгане.
 

Мы видим ощутимый рост мощностей ВИЭ. В 2020 году выработка увеличилась на 77% по сравнению с 2019. Этот сектор активно развивается. У нас есть большой потенциал, в первую очередь по солнечной энергетике. Готовы поддержать новые проекты. Их реализация даёт инвестиции и новые рабочие места", - отметил аким области Женис Касымбек. О строительстве новых солнечных электростанций он доложил сегодня на заседании правительства. 

 

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