Молодых жителей Нур-Султана приглашают на прививку от кори и краснухи

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Дополнительная вакцинация против кори и краснухи началась в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

С 16 сентября 2019 года в столице начата дополнительная кампания по проведению прививок жителям столицы в возрасте от 20 до 29 лет (включительно) против кори и краснухи. Вакцинацией планируется охватить 129 500 человек, для чего выделены соответствующие средства из республиканского бюджета", - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана.

Используемая вакцина производства Индии, гарантированного качества, имеет международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. Для прививок используются саморазрушающиеся шприцы с фиксированной дозировкой 0,5 миллилитра, каждый привитый получит справку о полученной прививке с отметкой серии и срока годности вакцины.

Следует отметить, что дети 9-10 месяцев жизни хорошо перенесли дополнительную иммунизацию от кори в период прививочной кампании, начатой с 1 апреля 2019 года. При этом не было каких-либо осложнений и реакций на прививку", - добавили в ведомстве.

Необходимость проведения дополнительной иммунизации в департаменте объяснили ростом заболеваемости корью, которая регистрируется в первую очередь среди двух возрастных групп - детей до 1 года и взрослых 20-29 лет, среди которых риск распространения и заражения корью крайне высок.

Это в первую очередь связано с увеличением количества родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей", - пояснили в ведомстве.

Прививки проводятся в 105 прививочных пунктах, которые расположены в медицинских клиниках и организациях образования. Получили допуск к проведению прививок 105 прививочных бригад (врач, прививочная медсестра и регистратор), в том числе 72 выездные.

От полноты и своевременности охвата прививками жителей зависит уровень заболеваемости от вакциноуправляемых инфекций, оптимальный показатель должен быть не менее 95% на каждой административной территории. Снижение данного показателя приводит к росту числа восприимчивых лиц к инфекции, вследствие чего возникают вспышки заболевания", - указали в департаменте.

Специалисты напомнили, что корь опасна своими осложнениями, такими как слепота, энцефалит (отек головного мозга), тяжелые инфекции дыхательных путей, в том числе пневмония. Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Основной мерой профилактики кори является вакцинация.

По всем вопросам дополнительной иммунизации против кори задействован телефон горячей линии 55-68-44, 55-68-29, 31-71-69, 87780127000.

Как сообщалось ранее, с 1 января по конец марта 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 4670 подтвержденных случаев кори , в том числе среди детей до 14 лет 3350 случаев (71,2%). Регистрация кори отмечалась во всех регионах республики, в пяти регионах заболеваемость имела вспышечный характер (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская и Туркестанская области).

По информации председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбека Бекшина, в Казахстане заболеваемость корью преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют более 60,2% (2815). Дети, не достигшие прививочного возраста (младше 12 месяцев), - 54%, в том числе по причине медицинских отводов (острые и обострение хронических заболеваний, онкологические заболевания, тяжелые прогрессирующие болезни центральной нервной системы) - 32% (903), отказов от вакцинации - 13,9% (391).

Также распространению инфекции способствовало наличие непривитых лиц, в том числе будущих мам, которые пропустили вакцинацию в конце 80-х и в начале 90-х, в связи с отсутствием вакцины.

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