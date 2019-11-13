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Безопасный проезд по автодороге Караганда - Темиртау обеспечат до конца года

12.11.2019, 19:01 10612
Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - Безопасный проезд по автодороге Караганда - Темиртау будет обеспечен до конца текущего года. Об этом в ходе интернет-конференции на портале "Открытый диалог" сообщил первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дуйсебаев.
 
Один из пользователей обратился к первому замакима с вопросом о том, когда на междугородней трассе будет обеспечена безопасность движения. В частности, автолюбители ждут завершения работ по подключению опор освещения и установки ограждения.
 

На автомобильной дороге Караганда - Темиртау общей протяженностью 15 километров на сегодняшний день ведутся работы по обустройству участка, а именно: подключение опор освещения, установка необходимых дорожных знаков, барьерного ограждения. До конца текущего года будет обеспечен безопасный и бесперебойный проезд автотранспортных средств", - заверил Асылбек Дуйсебаев.

 
Отвечая на другой вопрос по открытию дороги к аэропорту Караганды, заместитель акима также проинформировал, что в регионе продолжается реализация транспортного коридора "Центр-Юг", который захватывает село Доскей и дорогу на аэропорт. 
 

В рамках дорожного проекта по итогам текущего года будет обеспечен проезд транспортных средств, а полное завершение предусмотрено в 2020 году", - уточнил Дуйсебаев.

 
Напомним, что в Карагандинской области с 2013 года ведется масштабная реконструкция автотрасс республиканского значения. В 2017-2018 годах в рамках программы "Нурлы жол" проведена реконструкция автодороги Караганда - Темиртау с переводом четырёхполосной проезжей части на шестиполосную с бетонным покрытием. 
 
В текущем году реконструкция трассы Караганда - Темиртау была продолжена. Наряду с основными работами велось устранение дефектов бетонного полотна.
 

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