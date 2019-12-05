Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане планируется улицы Акжол, Вишневскую и Байыркум объединить в проспект Аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

На сайте "Открытые НПА" опубликован проект совместного постановления акимата и решения маслихата Нур-Султана "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султана".

В документе указывается, что, учитывая мнение населения города, на основании заключений Ономастической комиссии от 3 октября 2019 года и 14 ноября 2019 года решено: в районах Алматы и Байконыр улицы Акжол, Вишневскую и Байыркум объединить в проспект Аль-Фараби.

Также в районе Алматы улицу Сарыкол и улицу с проектным наименованием № 23-8 предполагается объединить в улицу Сагадата Нурмагамбетова; в районе Есиль решено переименовать парк "Арай" в парк "Жетісу".

Кроме того, документом присваиваются имена ряду улиц с проектными названиями.

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