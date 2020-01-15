Крещенских морозов не ожидается - Казгидромет

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 19-20 января, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, традиционных крещенских морозов в этом году не будет.

"Начиная с нового года, над северной половиной Европы и Западной Сибири установилась очень активная широтная фронтальная зона, по которой с районов Атлантики один за другим перемещаются по арктическому побережью глубокие циклоны с большими запасами тепла и влаги. Они затрудняют проникновение арктического холода в Казахстан. И в ближайшие несколько суток каких-либо значительных изменений в синоптических процессах, оказывающих влияние на погоду в республике, не предполагается. А поэтому и сильных морозов на Крещение в Казахстане не ожидается", - объяснили синоптики.

Под влиянием атмосферных фронтов в северных и восточных областях республики 19-20 января ожидаются местами небольшой снег с метелью, порывистый западный и северо-западный ветер, температура воздуха ночью 10-18, днём 5-10 градусов мороза.

В Нур-Султане погода ожидается без осадков, 19 января ночью 7-12, днём 3-8 градусов мороза, 20 января ночью 13-18, днём 7-12 градусов мороза.

На остальной территории преимущественно без осадков, ночью и утром туман, температура воздуха на западе ночью 2-10 мороза, днём 4 градуса мороза - 2 два тепла; на юге и юго-востоке ночью 8-15 градусов мороза, днём 5 мороза - 2 тепла; в центре ночью 8-15, днём 5-10 градусов мороза.

Такая температура воздуха выше средних многолетних значений на 3-5 градусов. На юге республики температура около средней многолетней нормы", - отмечается в сообщении.

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