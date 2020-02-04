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Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и шести областях РК

03.02.2020, 20:55 6427
Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, 4 февраля в Акмолинской области местами ожидается туман, утром и днем местами ожидается низовая метель, ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, гололед. Вероятность шторма составляет 85-90%. 
 
В Нур-Султане 4 февраля ночью и утром ожидается туман, днем сохраняется гололед. 
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, ветер южный, юго-западный, ночью 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
4 и 5 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), местами метель, туман, гололед, ветер южный, юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 
В Кызылординской области местами ожидается туман, ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.
 
В Актюбинской области местами сохраняются туман, гололед, ожидается низовая метель, ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
 

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