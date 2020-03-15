Установлены все пассажиры, летевшие в Нур-Султан одним рейсом в заболевшей коронавирусом женщиной

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в СЦК рассказала о работе по установлению лиц, контактировавших с первой заболевшей коронавирусом казахстанкой из Нур-Султана , прибывшей 12 марта рейсом Москва - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

13 марта был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в городе Нур-Султане у гражданки РК, прибывшей рейсом Москва - Нур-Султан из Милана. Так как Милан - город Италии, которая относится к категории 1А по неблагополучной эпидситуации, лица, прибывшие из этой страны, подлежали изоляции. Гражданка была госпитализирована, проведены лабораторные исследования, которые дали результат, подтверждающий наличие коронавирусной инфекции", - сказала Кисикова.

Она уточнила, что всего на борту было 89 пассажиров. Из них граждан РК - 42, из других стран - 47.

Россия - 42, Нидерланды -1, Австралия - 1, США - 1, Украина и Мексика - по 1. Все 89 пассажиров, которые были отнесены к категории контактных лиц, были полностью найдены. Из этих лиц выехали за пределы Нур-Султана 35 пассажиров. Из них по Казахстану 14, они были переданы нашим коллегам в региональные управления здравоохранения, проводится работа по их изоляции в стационарах. 21 пассажир вылетел и находится на текущую дату на территории РФ", - уточнила глава УОЗ.

Из 54 пассажиров, находящихся в Нур-Султане, 53 доставлены в стационар.

Один гражданин РФ в связи с наличием дипломатического ранга и предоставлением ноты посольства РФ оставлен на территории посольства. Госпитализированным 53 пассажирам проведены лабораторные исследования. Результаты в работе", - сказала Кисикова.

Она также рассказала о правилах содержания пациентов с коронавирусом.

Согласно планам мероприятий, которые проводятся в нашем городе, развернут стационар. Развернут стационар нескольких уровней: инфекционный, провизорный. Данный провизорный стационар развернут в отдельно стоящем здании за пределами города. Поэтому другие пациенты с другими нозиологическими формами проходят лечение в другом отдельном стационаре и поэтому потоки пациентов не пересекаются. Вся работа дезинфицирующих и эпидемиологических норм соблюдается", - уточнила она.

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