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В Нур-Султане пассажирам запретили входить в автобус через переднюю дверь

27.03.2020, 14:49 8047
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пассажирам запретили входить в автобус через переднюю дверь, передает Kazakhstan Today.
 
С 27 марта 2020 года в столице вход через переднюю дверь автобуса для пассажиров запрещён, водители огорожены отделяющей лентой. 
 
Кроме того, отменена оплата наличными средствами - проезд будет производиться только за безналичный расчет. 
 
По информации столичного УВП, на сегодняшний день доля безналичной оплаты проезда составляет 98%. С 26 марта сокращено время курсирования - автобусы ездят до 19.00.

С 28 марта приостанавливается курсирование всех пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Алтынсарина, Дачный поселок "Нурлы" (№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326)", - уточнили в ведомстве. 

 
Кроме того, в ходе мониторинга выяснилось, что работник столичного автобусного парка №1 оказался контактным по коронавирусу. Для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров автопарк закрыт на карантин. Проведена дезинфекция всей территории автопарка, автобусов. Близких, контактирующих с сотрудником, положили в стационар, часть - на домашнем карантине. 
 
Также закрылась на карантин многопрофильная областная больница №2, расположенная в Нур-Султане по улице Манаса. 
 

Контактные лица отправлены на карантин. Проведена дезинфекция всех помещений. Посещение пациентов запрещено", - заключили в УВП Нур-Султана.

 

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