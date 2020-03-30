Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане общежитие закрыли на карантин, передает Kazakhstan Today.

Закрыты два объекта на карантин и одно общежитие", - сообщила на брифинге руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова.

По ее словам, на 13.00 29 марта в стационарах на госпитализации находятся 1536 человек. 13 пациентов выписаны с выздоровлением. Также были зарегистрированы новые случаи заболевания, сообщается на портале Сoronavirus2020.kz.

Это лица из числа близкого контакта, ранее находящиеся на стационарном наблюдении или изолированные на дому, также выявленные в процессе мониторинга за лицами из числа потенциальных контактных больных с коронавирусной инфекцией", - сообщила Сауле Кисикова.

Она отметила, что проводится активное выявление контактных, из близкого контакта и потенциальные. "На каждого выявленного носителя коронавирусной инфекции приходится от 30 до 50 контактных. Нами проводится жесткая работа по их изоляции. Из людей выявляются новые случаи. Они не являются активными переносчиками данной инфекции", - добавила она.

Она также напомнила, что двое пациентов с коронавирусом находятся в стабильно тяжелом состоянии.

На сегодня из числа пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на стационарном лечении у двоих состояние - стабильно тяжелое, без ухудшения, находятся на ИВЛ. Лечение получают согласно клиническому протоколу. У остальных пациентов состояние удовлетворительное", - проинформировала С. Кисикова.

В городе проводится работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции, по своевременному оказанию медицинской помощи с подозрением на КВИ.

На базе железнодорожной больницы расширено пульмонологическое отделение для жителей, где мы проводим диагностику на наличие коронавирусной инфекции. Также на базе городской поликлиники №2 по адресу Желтоксан, 36 открыта обсервационная поликлиника. Мощность данного медицинского объекта - 150 посещений в смену. Здесь также открыты диагностические койки, на которых пациент с подозрением на КВИ проходит необходимые лабораторные исследования. Два пациента выявлены именно на этом медицинском объекте", - сообщила Кисикова.





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