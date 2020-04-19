На западе и северо-западе Казахстана в выходные ожидаются дожди и грозы

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В субботу, 18 апреля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь западные и северо-западные районы страны будут находиться под влиянием Атлантического циклона, с которым местами ожидаются дожди. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на западе - гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

"В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области днем порывы 23 метра в секунду, в Костанайской области местами туман. Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Актюбинской области утром местами ожидается туман, днем на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман", - сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, западные и северо-западные регионы будут находиться под влиянием Атлантического циклона с 18 по 20 апреля, в связи с чем там ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром.

На остальной территории республики будет более комфортно, преимущественно без осадков. Температурный фон будет повышаться на севере до 20-28 градусов тепла, на юге до 25-33 градусов тепла. Также местами по республике ожидаются туманы", - уточнили в "Казгидромете".

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