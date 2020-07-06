Полицейские Нур-Султана перешли на особый режим несения службы

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники столичной полиции в связи с введением с 5 июля текущего года мер по стабилизации эпидемиологической ситуации перешли на особый режим несения службы.





Стражи порядка патрулируют улицы города. Полицейские заезжают в жилые кварталы, а также останавливаются в местах массового скопления людей. Кроме того, проводят разъяснительную работу с населением, выявляют нарушения карантинного режима", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте города Нур-Султан.

Жители города должны строго соблюдать правила карантина и придерживаться всех мер безопасности: в обязательном порядке носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Лицам старше 65 лет ограничено передвижение по городу. Подумайте о собственном здоровье и здоровье ваших близких", - подчеркнули в полиции.

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