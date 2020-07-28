Грозы и град ожидаются завтра в Нур-Султане и семи областях

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, завтра, 28 июля, в Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза, шквал, град, ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане также ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

В Карагандинской области завтра местами ожидается сильный дождь. 28-29 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Ночью и утром 28 июля местами в Кызылординской области ожидается гроза. Утром и днем сохраняются ветер северный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

Днем 28 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 75-100%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства