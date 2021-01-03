В Нур-Султане на Атырауском мосту появилась дыра

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на Атырауском мосту, которому три года, обнаружили дыру. Требуется ремонт, передает Kazakhstan Today.

Атырауский мост - подарок одноименного региона на 20-летие Нур-Султана - "трещит по швам", пишет Sputnik Казахстан.

Дыру в сооружении заметил один из жителей столицы, и опубликовал фото в Facebook

Отмечается, что повреждение на поверхности моста сейчас покрыто снегом, что может быть небезопасно для людей, гуляющих по нему.

В столичном акимате заверили, что отремонтируют мост.

Там тот участок огородили, начнутся ремонтные работы", - сообщили в ведомстве.









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