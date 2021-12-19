В Алматинской области открыли трассу Ушарал - Достык для всех видов транспорта

НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 декабря ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.

19 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 19 декабря временами ожидаются туман, гололед. Днем низовая метель.

19 декабря на юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. На юге области ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

19 декабря на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

19 декабря на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

19 декабря на севере, северо-западе Мангистауской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман.

19-20 декабря на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 19-21 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. 19-21 декабря ветер юго-западный с переходом на восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 метров в секунду.

19 декабря ночью на западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

19 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.

19 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.